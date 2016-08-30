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След в истории

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    • Опубликована
    • сегодня в 14:30

Краткая история московского Кремля

В далекие времена в месте впадения Неглинной в Москву-реки на Боровицком мысе появилось первое поселение будущей Москвы. В 1147 году князь Юрий Долгорукий давал здесь свой пир. Это летописное упоминание вошло в историю как год основания нашей столицы.

Уже в то время поселение окружали вал и деревянные стены. В этом месте Юрий Долгорукий в 1156 году обустраивает крепость, ставшую знаменитым московским Кремлем.

Пожары в Москве в то время были нередким случаем. В 1337 году почти весь город погорел, поэтому к 1340 году Кремль был окружен новыми дубовыми стенами.

Очередной пожар 1354 года снова уничтожает Кремль. Повторное событие происходит еще через 10 лет. У правителей города остро встала нужда в решении этой проблемы.

Дмитрий Иванович решает окружить Кремль каменными укреплениями. Начинаются плотные работы по доставке известняка, и с 1368 года в городе возвышаются белокаменные стены.

Современный вид Кремля сложился в 1485-1495 году по инициативе Ивана III. В строительстве было задействовано огромное количество лучших зодчих «всея Руси». Также на постройке стен и башен крепости были задействованы итальянские мастера в области строительства оборонительных сооружений. Итальянцы в то время строили Москву повсеместно, но все же исконно русские замыслы не были убиты, иноземное влияние сошло на нет.

Первая Тайницкая башня в Кремле была построена в 1485 году Антоном Фрязиным. Здесь же были обеспечены тайные проходы к реке и колодец, обеспечивающий защитников крепости водой.

В 1487 году юго-восточный угол заняла Беклемишевская круглая башня Марко Фрязиным. Чуть позже были построены и все остальные башни Кремля.

Часы Спасской башни московского Кремля

Народом почитались главные ворота Фроловской башни. Через них не проходили на лошадях и с покрытой головой. Позже Фроловская башня была переименована в Спасскую из-за помещенных здесь икон Спаса Смоленского и Спаса Нерукотворного. Согласно документам главные часы государства в этой башне появились еще в 1491 году.

В 1625 году часы заменили на новые. Мастером выступил Христофор Головей, а Кирилл Самойлов отлил для них 30 колоколов.

Очередное обновление часов прошло при Петре I. С переходом на единый суточный счет времени на Спасской башне закрепились голландские часы с 12 делениями. Но и им после пожара 1737 года пришлось отойти с почетного поста.

Часы нашего времени были установлены в 1852 году братьями Бутеноп.

Рубиновые звезды московского Кремля

В 1935 году на вершины Спасской, Никольской, Боровицкой и Троицкой башен устанавливаются звезды из нержавеющей стали, облицованной красной позолоченной медью. В центре звезд находится 2-метровая эмблема серпа и молота, украшенная драгоценными камнями. Для установки звезд даже пришлось немного перестроить башни. Так или иначе, за два года камни на звездах выцвели, и в 1937 году принимается решение об установке рубиновых звезд.

Московский кремль является символом Российской Федерации, почитается всем ее населением и привлекает иностранных туристов, желающих окунуться в историю нашей великой страны.

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