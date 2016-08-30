Как Сталин платил фронтовикам

Существует миф-стереотип: дескать, Красная Армия воевала с гитлеровцами за идею. И все же не только это во время Великой Оте­чественной войны стимулировало офицеров и солдат. Была создана эффективная система не только морального (Золотые Звезды Героев, ордена и медали), но и материального поощрения отличившихся бойцов: за уничтожение вражеской боевой техники, за эвакуацию и ремонт своей да и много еще за что. И все это имело свою цену. «Отец всех народов» понимал, что умение красноармейцев сражаться за Родину неплохо подогревать не только пропагандой и агитацией, но еще и рублем.

СБРОСИЛ БОМБУ НА БЕРЛИН - ПОЛУЧИ 2 ТЫСЯЧИ

8 августа 1941 года Сталин подписал приказ о денежном поощрении летчиков Балтийского флота, которые первыми отбомбились по Берлину: «Выдать каждому члену экипажа, участвовавшего в полете, по 2 тысячи рублей. И впредь установить, что каждому члену экипажа, сбросившему бомбы на Берлин, выдавать по 2 тысячи рублей». Психологический эффект от бомбардировок столицы рейха в том тяжком году был огромен: пусть враг еще наступает, но мы уже бомбим логово Гитлера! Представьте людей у черной тарелки репродуктора и торжествующий голос Левитана: «...Группа наших самолетов бомбардировала военно-промышленные объекты Берлина»...

А уже через 11 дней появился приказ № 0299. В нем подробно определялся порядок награждения летчиков авиации всех видов. Предусматривалась как денежная выплата, так и представление к награде (орден или медаль).

А в 1943 году, когда наши возможности возросли и фронт двинулся на запад, уравниловку прикрыли. За бомбежку столиц стран-противников (Берлин, Бухарест, Будапешт и Хельсинки) по две тысячи стали получать командир, штурман и борттехник самолета, прочие члены экипажа - по тысяче. Предусматривалась оплата и за снижение возможностей противника по переброске войск - уничтоженный паровоз или вызванное крушение эшелона: летчику и штурману - по 750 рублей, членам экипажа - по 500.

ПОЧЕМ НЕМЕЦКИЙ ЛИНКОР?

Но дороже всего ценились корабли. За потопленный эсминец или подлодку командиру и штурману нашего корабля причиталось по 10 000 рублей, а остальным членам экипажа по 2500 рублей. За транспорт - по 3000 рублей и 1000 рублей соответственно. За сторожевик - 2000 и 500 рублей. За буксир - 1000 и 300. То есть потопленный миноносец стоил пяти бомбежек Берлина! Самая большая премия досталась Герою Советского Союза летчику М. Борисову - он торпедировал линкор «Шлезиен» - 10 000 рублей.

ПО ТАНКУ ВДАРИЛА БОЛВАНКА

Не забыли в Кремле и про десантников: СССР имел несколько воздушно-десантных корпусов и надеялся использовать их для срыва блицкрига. Читаем в приказе № 0329 от 29 августа 1941 г.: «...за каждое участие в боевой десантной операции... ...начальствующий состав получает должностной оклад, рядовой и младший начальствующий состав - по 500 рублей». Но в ту войну «крылатую пехоту» использовали как обычную, и деньги ей приходилось получать нечасто.

А когда применяли по предназначению, бывало и так: дядя автора этого материала шагнул через борт ленд-лизовского «Дугласа» 17 февраля 1942 года над деревней Желанья. Но немцы сбили самолет с командиром корпуса генералом А. Левашевым. Управление было потеряно, и 7373 десантера перешли к обороне. На дядину долю пришлось целых 500 руб. и всего три пули из немецкого MG-34.

Следом стали платить и ремонтникам по приказу № 0140 от 25 февраля 1942 г.

Сталин очень чутко реагировал на изменение обстановки на фронте, настроения и нужды войск. Вот разгорается «харьковская катастрофа» - немец вломил нам так, что мы покатились к Сталинграду и Северному Кавказу. И появился приказ № 0528 от 1 июля 1942 г. о создании истребительно-противотанковых частей. Он определял: «...за каждый подбитый танк командиру орудия и наводчику - по 500 рублей, остальному расчету - по 200 рублей». Любопытно, что в проекте приказа «расценки» были вдвое выше. Кроме того, офицеры истребительно-противотанковых полков и бригад получали полуторный оклад денежного содержания, а младший состав - двойной. Не завидуйте: про них на фронте говаривали «Ствол длинный, а жизнь короткая» - они должны были останавливать прорывы немецких панцерваффе. Это посреди-то голой степи, развертываясь с ходу, без окопов и укрытий. По всем нормативам окопанная пушка может взять один танк, потом ее уничтожат. А неокопанная... Тем не менее были герои, подбившие и пять, и девять танков противника в одном бою! И вот июнь 1943 г. - канун битвы на Курской дуге. 24 июня выходит приказ № 0387, распространивший выплаты за каждый подбитый танк на пушкарей и пехоту (в том числе - расчеты противотанковых ружей (ПТР).

ЧТО БЫЛО В КОШЕЛЬКЕ ОКОПНИКА?

А была ли на войне, так сказать, зарплата (по-военному - денежное довольствие)? Да, была. Каждому служивому платили в зависимости от должности (см. таблицу).

Вроде бы разница в деньгах между начальниками и подчиненными большая. Но система стимулирующих выплат и надбавок ее во многом сглаживала. Так, ст. сержант - пилот По-2, Герой Советского Союза получал: оклад - 1200 руб. в месяц + 25% гвардейских + 25% фронтовых + 10% за вылет. Итого - 1920 руб. Больше комполка. И этого комполка жаба от зависти не мучила, отката он не требовал, а гордился своим подчиненным. С выплатами связано множество легенд. Одна из них - мол, снайперу платили за каждую вражью «голову». А вот и нет. Снайперу-ефрейтору всего лишь давали сержантские лычки и платили по первому и второму году службы 30 руб. в месяц, а по третьему году службы - 200 руб. в месяц. Много? Но сколько жил тот снайпер?

Кстати, о пехоте. Давно подсчитано, что жизнь рядового на «передке» в среднем составляла 45 дней, взводного - целых семь. Чему удивляться - полк в наступлении существует меньше суток...

В армии существовала система Военторга, и его авангард - автолавки, работавшие с частями передней линии. Их ассортиментный минимум: «открытки, конверты с бумагой, карандаши, зубной порошок и зубные щетки, кисти и лезвия для бритья, расчески, зеркала карманные, нитки, иголки, крючки, петлицы и пуговицы, кисеты, трубки и мундштуки, погоны, звездочки и эмблемы». Всего лавок было более 600, и в штате каждой числился продавец-разносчик, который мог доставлять товары на «передок». Еще были посылки с товарами повышенного спроса с фиксированной ценой. Только в 1944 г. было продано 5 млн. посылок.

РУБЛЬ В ТЫЛУ

Средняя зарплата в годы войны в промышленности - 573 руб. У шахтеров - 729 руб., у металлургов - 697 руб., у инженеров - 1200 руб., у колхозников - до 150 руб. Цены же на рынке выросли в 13 раз против довоенных. Не то что костюм, еды не купишь. Бутылка водки - 400 - 800 рублей. Буханка хлеба стоила от 200 до 500 руб., картошка - 90 руб. за кг, сало - 1500 руб. за кг, самосад - 10 руб. стакан.

Легко посчитать, что можно было купить на премию за подбитый танк. Так что деньги тех, кто был на фронте, оказывались подспорьем для их семей в тылу. Офицеры отправляли родным денежный аттестат, по которому те могли получать часть их денежного содержания. А премиальные деньги могли помочь не только офицерским семьям, но и семьям рядовых.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ РАСЦЕНКИ

После окончания войны демобилизованным тоже платили. Рядовым - годовой оклад за каждый год службы, сержантам и старшинам - от 300 до 900 рублей.

Офицерам: прослужившим год - двухмесячный оклад, два года - трехмесячный и т. д. А на восстановление и ремонт домов в зонах оккупации выделялись ссуды от 5000 до 10 000 рублей со сроком погашения от 5 до 10 лет. Генералам и старшим офицерам с выслугой более 25 лет - ссуды 35 000 и 20 000 руб. для индивидуального и дачного строительства. А семьи погибших, с ними как, что им платили? Были пособия и пенсии. Разовое пособие женам погибших генералов - 50 000 руб.; полковников, подполковников, майоров - 10 000. При двух нетрудоспособных в семье оно увеличивалось в полтора раза, при трех нетрудоспособных - в два. Выделялась (сохранялась) квартира, литерный паек, пенсии вдовам и детям. В том числе семьям генералов, попавших в плен! Но если не было сведений об их сотрудничестве с врагом...

Семьям рядового и младшего комсостава платили так: на одного нетрудоспособного - 100 руб., на двоих - 150, на троих - 200. Это для горожан. А вот на селе - только половина от этих деньжищ.

ДОПЛАТЫ ЗА ПОДВИГ

После войны согласно положению об орденах Союза ССР, утвержденному Постановлением ЦИК и СНК от 7 мая 1936 года, награжденному орденом СССР ежемесячно причиталось: за орден Ленина - 25 руб., за орден Красного Знамени - 20 руб., за ордена Трудового Красного Знамени и Красной Звезды - 15 руб., за орден «Знак Почета» - 10 руб. Помимо этого, орденоносцы имели льготы: бесплатный проезд на всех видах транспорта и скидки по квартплате. В 1948 г., к великому неудовольствию фронтовиков, выплаты и льготы отменили.

МУЖ ПАРТИЗАНИЛ, А ЖЕНЕ КАПАЛО

С партизанами было сложнее. Командир и комиссар отряда должны были получать не менее 750 руб., замкомандира - 600 руб., командир роты, взвода или самостоятельно действующей группы - не менее 500 руб. Но зачем партизанам советские рубли на оккупированной немцами территории?

Правильно, деньги за них получали родственники на Большой земле. Или причитающуюся сумму партизану выплачивали по возвращении из отряда. Понятно, что платили лишь тем, кто числился в списках Центрального штаба партизанского движения.

А КАК У НЕМЦЕВ?

Ничего похожего на нашу систему выплат у немцев не было. Пилотов люфтваффе за сбитые «Яки» и «Лавочкины» награждали орденами.

За подбитые русские танки стали поощрять лишь с 1944 года. За наш ИС-2 полагался внеочередной отпуск. Иногда - продуктовая посылка семье «от фюрера».