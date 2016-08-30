Десять фактов из истории чая

1 Древнее происхождение. Согласно древнему преданию, китайский император Шэнь-нун в 2737 году до н.э. странствовал в поисках целебных трав. В своем путешествии он пользовался небольшим котлом на треножнике, в котором кипятил воду для лечебных отваров. Однажды в котел с кипятком упали несколько листочков с чайного куста. Шэнь-нун отведал получившийся напиток и поразился его удивительному вкусу, а также приливу бодрости в теле. С тех пор, как гласит легенда, Шэнь-нун пил только чай, предпочитая его другим напиткам. Однако делиться своей находкой китайцы не спешили. Правители Поднебесной столетиями оберегали чай как национальное достояние: вывоз из страны семян или саженцев чайного дерева карался смертью.

2 Название. Слово «чай» имеет северокитайские корни, в отличие от слова «ти» (tea) — своего южнокитайского аналога. Так как англичане доставляли чай преимущественно из южных областей, у них прижилось второе название этого удивительного напитка. В Россию чай доставлялся, как правило, из северных областей Китая, поэтому мы привыкли говорить «чай».

3 Распространение. Первыми из европейцев чай распробовали португальцы в 1517 году, за ними поспешили английские и голландские моряки. Это привело к тому, что уже в XVII веке в Европе чай стал очень модным напитком и подавался в лучших домах. В Россию из Китая чай возили караванами начиная со второй половины XVII века. Первый такой караван, прибывший в Москву, состоял из трех сотен верблюдов и добирался до пункта назначения 16 месяцев.

4 Технология производства. Традиционно собирают не весь лист с чайного куста, а лишь первые два молодых листочка и еще не распустившуюся почку на кончике побега. Основные операции в технологии — это завяливание, скручивание, ферментация, сушка и сортировка чайного листа. Если при производстве черных чаев чайный лист проходит все стадии обработки, то при производстве зеленого чая две стадии — завяливание и ферментация — исключены.

5 Какие бывают чаи? В зависимости от технологии производства чай классифицируется на зеленый, черный, белый (чай из молодых листьев, прошедший минимальную обработку). Также существуют менее распространенные чаи: желтый, красный, сине-зеленый.

6 Полезные свойства. В чае присутствуют почти все известные витамины: А (каротин), В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В15 (пантотеновая кислота), витамин Р, РР (никотиновая кислота), витамин С, витамин К. Кроме витаминов, в чае содержатся дубильные и белковые вещества, эфирные масла, алкалоиды и пигменты.

7 Русское чаевничанье. Наши предки начали пить чай при Екатерине II, но в те времена это было недешевым удовольствием. Зажиточные монахи Киево-Печерской лавры приготавливали чай так: в большую миску наливали кипяток, добавляли сахар, мед и немного сухого чая. Настой получался очень светлым. В 1810 году в российской Туле изготовили первые самовары. С тех пор чай больше не заваривали в мисках.

8 Чаепитие по-китайски. Жители Поднебесной изобрели множество способов заваривания. Чай варили в кипятке, растворяли его экстракт в горячей воде, растирали сухую заварку в ступах и взбивали порошок с небольшим количеством воды, чтобы потом добавить кипятка и заварить густую смесь. В повседневной жизни китайцы пьют чай несколько раз в день, причем всегда без сахара.

9 Японский церемониал. Первый японский мастер чайной церемонии, настоятель Мурата Секо, в XV веке наполнил весь процесс философией дзен-буддизма. Он учил тому, что высшую истину можно познать в каждом жесте, сопровождающем чаепитие. Главными принципами были гармония (ва), почтительность (кэй), чистота (сэй) и покой (сэки). Для чайных церемоний японцы придумали специальный домик.

10 Five o’clock. Культ чая воспитывают у англичан с детства. По традиции его пьют за завтраком рано утром, во время ланча около полудня, а также в пять часов вечера. Особенно в Великобритании любят пить чай с молоком. Причем согретое, но не кипяченое молоко (две-три ложки по вкусу) в чашки наливают первым, а уже потом добавляют в него чай.