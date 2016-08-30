Семь тайн Михаила Ломоносова

1. Дата его рождения

Никто не знает, когда он родился. Никаких документов о рождении Ломоносова не сохранилось. В начале XX века, когда понадобилась точная дата к 200-летию Михаила Васильевича, взяли на вскидку — 19 ноября. По церковному календарю, 21 ноября – день Михаила Архангела, а так как раньше детей называли по святцам и крестили через несколько дней, то решили праздновать 19-го.

Есть еще версия, что он родился в сентябре. И не в 1711 году, а в 1712! Тогда становится логичным, почему не праздновали его 100-летний юбилей, в 1812 году Москве было не до праздников

2. Как он прорвался?

Ломоносов был крестьянином. Но не крепостным, так как на севере не было крепостного права, а государственным, из семьи зажиточной. Его отец был помором, имел два корабля, рыбачил и торговал. 200 лет назад выпрыгнуть из этого сословия было невозможно. Даже нереально. Ломоносов должен был ловить рыбу, какое бы открытие он не совершил бы. Каким образом он, разрушив сословные рамки, решил отправиться в Москву? Тайна. Известно лишь, что дали ему взаймы три рубля и тратил он три копейки в день — на питание, книги и свечи. 19-летний Ломоносов учился с 8-летними детьми. Однако трудности его смущали, и за один год он проходил три класса. При поступлении в академию он соврал приемной комиссии, что он — сын холмогорского дворянина

3. Как он жил с просроченным паспортом?

Когда Ломоносов решил отправиться в Москву, ему выдали паспорт: в XVII-XIX веках паспорт человеку выдавался, когда он уезжал за пределы своего населенного пункта. Когда приезжал обратно — документ сдавался. Паспорт Ломоносова был действителен где-то до середины 1731-го, а обратно, как мы знаем, он не вернулся. Таким образом, вплоть до пожалования Ломоносову дворянского титула в 1747 году, он считался беглым крестьянином и жил с просроченным паспортом. В течение шестнадцати лет его односельчане платили за Ломоносова, который был и во дворец вхож, и в Академии наук числился, и стихи императрице Елизавете писал, полтора рубля пошлины в год. Для села это были очень большие деньги.

4. Как он проводил время в Германии?

Не найдя подходящего для себя учебного заведения в России, Ломоносов отправился на четырехлетнюю государственную стажировку в Германию. Ему дали огромную стипендию, причем без особого контроля: Ломоносов первый раз в жизни видел такие деньги. Он тут же раздал все долги, которые оставались у него в Москве и Петербурге, и пустился, во все тяжкие. Сохранились сведения о том, что гулял он в Германии на широкую ногу: дебоши, попойки, отрываясь по полной программе и доказывая, что отдыхать он может так же страстно, как и учиться. В Марбурге он снимал квартиру у вдовы пивовара. Ее дочь очень даже Ломоносову приглянулась, он начал за ней ухаживать. Потом она забеременела. Ломоносов был человеком с правильными понятиями о чести и долге, он сразу на ней женился, хотя права, в общем-то, не имел. Вплоть до начала XX века студент, чтобы получить разрешение на женитьбу, должен был написать прошение на имя ректора.

5. Как он вернулся из Германии?

Ломоносов разочаровался в учебе и в наставнике, заявив, что знает больше него. Решил возвращаться в Россию, пока без жены — оформлять документы. По дороге в Гаагу, откуда в Петербург шли парусные суда, он зашел в трактир, где сидели прусские солдаты. Крепко выпили, и когда Ломоносов пришел в себя, он был в мундире прусской армии с документами на имя прусского солдата. Службу тогда несли в течении многих лет, убежать сразу было невозможно, потому что часть, в которой он служил, была окружена наблюдательными вышками. Тогда Ломоносов стал всячески проявлять активность и показывать, что служба ему очень нравится. Усыпив бдительность, он рано утром, когда все спали, перелез через крепость, переплыл через ров и прямо в мокрой одежде пробежал десять километров — до государственной границы. Погоня едва не настигла его, еще пять-десять минут — и его бы поймали.

6. Как протекала его служба в Академии наук в Петербурге?

В Академии наук, которая к тому моменту существовала уже 16 лет, не было ни одного русского, только немцы. Требовались русские академики — для отчетности, так как Петр Академию наук создал, чтоб русских выучить. Ломоносов пришелся очень кстати: начальник канцелярии Шумахер (который потом до конца своих дней локти кусал, что взял на свою голову Ломоносова, и стал злейшим его врагом), принял его с большой радостью. Но вскоре ситуация изменилась: во-первых, выяснилось, что Ломоносов гораздо образованнее всех академиков — половина из них даже латыни не знали. Во-вторых, он выяснил, что в Академии наук процветает коррупция: суммы, направленные на научные открытия, просто списывались, а расходование огромного бюджета никак не проверялось. Ломоносов начал немцев воспитывать и устраивать скандалы, не боясь применять кулаки. За один такой скандал Ломоносова посадили на несколько месяцев в тюрьму, где он, кстати, писал стихи. Когда он вновь вернулся в Академию, жалование ему на целый год урезали в два раза — в воспитательных целях.

7. Как изменило его заключение?

Никак. Малейшая несправедливость могла привести к страшному скандалу, особенно когда дело касалось коррупции.