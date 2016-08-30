Как трое казаков порубили немецкую автоколонну

Огурцов Василий Васильевич – командир сабельного отделения 1-го взвода 4-го эскадрона 45-го гвардейского Донского казачьего Краснознамённого кавалерийского полка 12-й гвардейской Донской казачьей Корсуньской Краснознамённой кавалерийской дивизии 5-го гвардейского Донского казачьего Краснознамённого кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта, гвардии старший сержант.

Первый свой крупный подвиг старший сержант Огурцов совершил 12 октября 1944 года, когда он вместе с двумя рядовыми казаками, будучи в головном походном дозоре уничтожил вражескую автоколонну.

Заметив колонну из 30 грузовиков и двух самоходок. Вместо того, чтобы послать гонца и дожидаться подмоги, казаки внезапно закидали гранатами две самоходки, после чего открыли огонь своих ППШ по автомашинам Немцы с криками «Kosaken!» бросились врассыпную.

Стараясь не дать немцам уйти, казаки бросились в погоню за превосходящими силами противника. Действую шашкой, Огурцов лично зарубил восемь фрицев, но тут, осознав своё численное превосходство, немцы бросились на Огурцова и повалили его с коня. Тогда Огурцов ударил одного из немцев прикладом ППШ. Немец был убит, но ложе автомата раскололось пополам. Другого же немца Огурцов повалил на землю и перегрыз ему горло зубами. Внезапно в бой вступил танк, двигавшийся в хвосте колонны и незамеченный до этого казаками. Огурцов бросив гранату из-за подбитой немецкой самоходной пушки, вывел танк из строя. Экипаж казаки также полностью уничтожили. В этом бою в качестве трофеев были взяты 30 автомашин с грузами, две САУ, один танк, восемь мотоциклов, три орудия и более двух тысяч снарядов.

Второй подвиг стал для Огурцова последним. 25 декабря 1944 года в ходе Будапештской наступательной операции Огурцов в рядах своего эскадрона одним из первых ворвался на станцию Кечкед. В ходе уличного боя, увлёкшись преследованием, Огурцов оказался в расположении фашистов, под ним была убита лошадь. Продолжал уничтожать немцев огнём из автомата, а когда закончились патроны, малой сапёрной лопатой зарубил четырёх фрицев. В этом бою Огурцов был убит пулемётной очередью с вражеского бронетранспортёра.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему сержанту Огурцову Василию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Похоронен в пригороде Будапешта.

Награждён орденами Ленина (24.03.1945; посмертно), Красной Звезды (24.02.1944), медалью «За отвагу» (26.09.1943).

Боевые товарищи сохранили автомат и лопату Героя. Ныне они хранятся в Музее истории донского казачества в Новочеркасске.