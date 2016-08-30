Пять любопытных фактов из жизни вчерашней Москвы и москвичей

1. Квас и газировка

Квас из бочки и автоматы с газировкой были повсеместным явлением в советской Москве и дарили радость всем! Квас стоил 3 коп. за маленькую кружку (250 грамм!), 6 копеек за большую и 12 копеек за литр. «Опивки» (остатки на дне) обычно небрежным жестом выплескивали на землю: посуду было принято сдавать чистой.

Стакан газировки можно было получить за 1 копейку, с сиропом — за 3. Если хотелось побольше сиропа, то воду нужно было спустить, кинуть еще монеток, получить вторую порцию сиропа и, наконец, саму газировку. Интересно, что в условиях дефицита стаканы (а они были граненые, как и квасные кружки) никто не пытался утащить: в автомате всегда стояло минимум два стакана! Чистота посуды никого не заботила - стаканы можно было ополоснуть в фонтанчике прямо в автомате.

2. Кинотеатры

Сходить в кино в советской Москве было настоящим счастьем. Фильм на широком экране, предварявшийся юмористическо-сатирическим журналом «Фитиль», буфет с пирожными и бутербродами, где-то даже с пивом, небольшой развлекательный концерт все в том же буфете, известные и популярные люди на премьерах... На хороший фильм выстраивались большие очереди. Лишний билетик спрашивали даже за полкилометра.

Кинотеатр «Звездный» на проспекте Вернадского раньше других запускал зарубежные новинки, кинотеатр «Мир» на Цветном бульваре был площадкой фестивального и авторского кино: так, «Сталкер» Тарковского можно было посмотреть именно здесь. Центральными кинотеатрами были «Россия» и «Октябрь». А в историческом уже «Зарядье» продавали вкусные пирожные.

3. Газеты

Сейчас трудно представить, что в советской Москве газеты выходили дважды в день (утром и вечером), их так и разносили по почтовым ящикам.

Также регулярно их клеили на газетные уличные стенды, расположенные вдоль улиц и бульваров. И касалось это не только центральных газет («Правда» или «Известия»), но и ведомственных («Морской транспорт», «Воздушный транспорт», «Лесная промышленность»). Отличная возможность занять себя во время прогулки и сэкономить 2-3 копейки!

К слову, некоторые хулиганили и ребром монеты вырезали кроссворды, программу или интересную статью.

4. Зелёное Садовое кольцо

На четвёртой фотографии снят вид на Смоленскую площадь в начале 1960-х гг.

Что же мы видим? Да-да, это «загазованное» Садовое кольцо. А сколько зелени! Если присмотреться, то на балконе в левом нижнем углу спит собака — воздух-то еще не такой грязный. Кстати, на балконах тогда не только чай пили, но и проживали целую жизнь!

5. Измайлово в 50-е годы: из воспоминаний жителей

«По Измайловскому проспекту и Главному проспекту (так тогда в 50-е годы называлась Главная аллея) находились деревянные жилые дома. У стоянки автомобилей находились сараи, где даже в начале 50-х годов жители соседних домов держали коров. В конюшне было два ряда стойл. Лошади использовались на хозяйственных работах в Измайловском парке, а зимой их запрягали в сани, вплоть до троек, и катали детвору. Конюшня стоит до сих пор на прежнем месте».