Истории о прообразах статуй на «Площади революции»

Скульптуры появились на станции в 1937 году и ее архитектору Александру Дугину резко не понравились. Но руководство Метростроя встало на сторону скульптора Матвея Манизера, и сначала 80 гипсовых, а позже 76 бронзовых изваяний были водружены в арки «Площади Революции». Всего героев 20 – 18 дублируются по четыре раза, а двое – дважды. Но известны личности всего шести.

1. Матрос-сигнальщик с линкора «Марат».

Для этой скульптуры Манизеру позировал курсант Ленинградского военно-морского училища Олимпий Рудаков, который действительно был в составе экипажа линкора Балтийского флота «Марат», впоследствии сделал блестящую военную карьеру и даже прославился байкой про неудавшийся роман с английской королевой.

В 1942 году он был помощником командира эсминца «Сокрушительный», который во время сильного шторма потерпел крушение. Руководство покинуло корабль не последним, поэтому Рудакова приговорили к смертной казни, но в последний момент наказание было заменено на 10-летнее заключение в трудовом лагере, а позже и пребыванием на фронте в штрафных частях – за него вступился сам вице-адмирал, знавший, что Рудаков стал прообразом известной скульптуры. После ранения судимость была снята, и к 1950-м он дослужился до командира крейсера «Свердлов», на котором и прибыл на военно-морской парад в честь коронации Елизаветы II. Там он с новоиспеченной королевой танцевал вальс и оживленно беседовал, что и стало причиной распространения душещипательной истории о несчастной любви королевы и простого русского моряка.

2. Студент.

Прототипом фигуры студента был Аркадий Гидрат, родившийся в 1911 году и погибший на войне в 1941-м. В 1930-х он учился, а потом и преподавал в Государственном центральном институте физической культуры, был многократным чемпионом Москвы и СССР по прыжкам в высоту, вошел в число 50 лучших прыгунов за всю историю СССР. Скульптор увидел его фото в газете и пригласил попозировать. Его останки были найдены только в 2001 году, поэтому вместо могилы его родственники приезжали на «Площадь Революции» и оставляли цветы на скульптуре в седьмой арке.

3. Матрос с наганом.

Для этой скульптуры позировал кадет Ленинградского Краснознаменного высшего военно-морского училища Алексей Никитенко. Во время русско-японской войны он был командиром крупного военного корабля, а позже дослужился до капитана первого ранга.

Подтверждается это в мемуарах корреспондента газеты «Красный флот» Владимира Рудного:

«Никитенко рассказал, как он "попал в герои гражданской войны". В 1937 году в Военно-морское училище имени Фрунзе обратился скульптор Манизер с просьбой подобрать ему натурщика для работы над фигурой матроса гражданской войны по заказу московского метрополитена. Начальник посоветовал скульптору провести день в вестибюле училища и самому выбрать подходящего курсанта. Он и выбрал Никитенко.

4. Школьницы с глобусом.

Эта скульптура скопирована с фотографии из газеты «Пионерская правда» 1940-го года – тогда происходила замена гипсовых статуй на бронзовые, в процессе которой некоторые из них были изменены и доработаны. Одна из героинь снимка Нина Павлова утверждает, что оно было сделано в московской школе № 91 на Большой Молчановке во время собрания, посвященного арктическому дрейфу парохода «Георгий Седов». Именно на место дрейфа она указывала на глобусе. С автором скульптуры ни Нина, ни вторая девочка, Юнесса Лещинская, никогда не встречались. Чтобы скульптуру было проще вписать в нишу, Менизер сделал девочку левшой, хотя на оригинальном фото она указывает на глобус правой рукой. О жизни героини известно немного – она стала инженером в области радиационной химии и работала в закрытых институтах.

5. Спортсменка-дискоболка.

В 2008 году в СМИ распространилась версия о якобы опознавшем родственницу племяннике прототипа этой скульптуры Валентине Курбатове. Его тетя Тамара Курбатова родилась в 1906 году в Пензе, после революции вместе с родителями переехала в Москву, где в 1930-е регулярно подрабатывала натурщицей в студии Манизера. Кроме того, Курбатова работала тапершей, танцевала в балетной труппе, снималась в массовке фильма «Яков Свердлов», постоянно не работала, зато удачно вышла замуж за театрального критика Леонида Кольберта-Нежданова. Племянник утверждает, что Валентина не знала о том, что стала «частью метрополитена», так как скульптор воссоздал ее по старым эскизам, а сама она предпочитала подземке трамваи и автобусы.

6. Пограничник с собакой.

Существует версия, что прототипом этой скульптуры стал известный в советские времена пограничник Никита Карацупа и его собака Индус. В середине 1930-х его уже прославляли за военные подвиги, и скульптор мог скопировать его с одного из многочисленных фото в газетах.