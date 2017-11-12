Десять самых безумных поступков писателей

1. Николай Гоголь пребывая в своем московском доме сжег в камине продолжение «Мертвых душ». Второй том произведения горел, под мольбы слуги Семена, который просил «Не губить рукопись».

2. Уильям Берроуз на одной из вечеринок захотел удивить гостей. Писатель планировал повторить поступок лучника Вильгельма Телля, который попал в яблоко, стоящее на голове собственного сына. Берроуз поставил стакан на голову своей жене Джоан Воллмер и выстрелил из пистолета. — от попадания в голову жена скончалась.

3. Сергей Минаев и Эдуард Багиров подрались с журналистом. Автор одного из глянцевых изданий нелестно отзывался о способностях писателей. Те в свою очередь в один прекрасный день с помощью кулаков познакомили его со своей точкой зрения.

4. Александр Дюма один раз участвовал в дуэли, где участники тянули жребий, и проигравший должен был застрелиться. Жребий достался Дюма, который удалился в соседнюю комнату. Раздался выстрел, а потом Дюма вернулся к участникам со словами: «Я стрелял, но промахнулся».

5. После начала Второй Мировой войны Марину Цветаеву отправили в эвакуацию в город Елабуга, что в Татарстане. Упаковывать вещи ей помогал Борис Пастернак. Он принёс верёвку, чтобы перевязать чемодан, и, заверяя в её крепости, пошутил: «Верёвка всё выдержит, хоть вешайся». Впоследствии ему передали, что именно на ней Цветаева в Елабуге и повесилась.

6. Фредерик Бегбедер однажды был пойман полицейскими во время употребления кокаина. Писатель нюхал наркотик прямо с капота автомобиля. Увидев «фараонов», он попытался скрыться, но стражи порядка все же догнали проставленного прозаика.

7. Евгений Гришковец ушел из ЖЖ. При этом, на момент закрытия онлайн-дневника, он был одним из самых популярных блогеров России. Его журнал занимал третье место в рейтинге LJ, количество подписчиков Евгения превышало 44 000. Свое решение Гришковец объяснил, в частности, неудобством непомерно разросшейся блогосферы.

8. В 1835 году рядом с Землёй пролетала комета Галлея, а через две недели после её перигелия родился Марк Твен. В 1909 году он написал: «Я пришёл в этот мир с кометой и уйду тоже с ней, когда она прилетит в следующем году». Так и случилось: Твен умер 21 апреля 1910 года, на следующий день после очередного перигелия кометы.

9. Авторы утопии «Аскетская Россия» Артём Сенаторов и Олег Логвинов на презентации своей книги в Москве перекрыли выход из магазина. «Никто отсюда не выйдет, пока не будут распроданы все гребаные книги, что есть в наличии» — заявили писатели собравшимся.

10. Хантер Томпсон перед съемкой экранизации своего романа «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» приехал на съемочную площадку. Роль Рауля Дьюка исполнял Джонни Депп. Писатель, будучи в состоянии алкогольного опьянения лично подстриг кинозвезду, сделав на голове Деппа огромную плешь.