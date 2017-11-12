Восемь легенд ВДНХ

Главный выставочный комплекс столицы — один из наиболее знаковых объектов Москвы. Выставляя достижения народного хозяйства, комплекс со временем оброс множеством историй и легенд, которые собрал вместе портал «ЗАГРАNИЦА»

1. Интересное совпадение Еще до революции на территории, сегодня занимаемой ВВЦ, находился Волостной выездной цирк, аббревиатура названия которого, как не сложно заметить, — ВВЦ. В летние сезоны он гастролировал по стране, а к осени возвращался в столицу. А в народе любили говорить: «Вот приехал ВВЦ — будет праздник на крыльце!». Так что, можно сказать, в 1992 году к данному месту вернулось историческое название. Такой вот забавный каламбур.

2. Павильон «Центральный» Как и положено главному павильону, он является одним из самых красивых на ВВЦ. Это здание с высоким золотым шпилем и барельефом, носящим название «Советскому народу — знаменосцу славы». Но наше внимание привлекли 16 медальонов-гербов республик СССР. Возникает вопрос, собственно, почему их 16, ведь количество союзных республик — 15. А ответ кроется в следующем: во время сооружения павильона республик на самом деле было 16. А когда Карело-Финская республика вышла из состава СССР, то в 1956 году с герба стерли изображение, а пустая круглая форма так и осталась украшать павильон.

3. Фонтан «Дружба народов» Аналогичная ситуация произошла и с красивейшим фонтаном «Дружба народов»: покрытых позолотой бронзовых скульптур девушек, символизирующих республики, 16. Девушку с елочкой (Карело-Финская республика) так и не убрали, боясь, что после ее демонтажа фонтан утратит свою работоспособность. В первоначальном проекте фонтан носил название «Золотой сноп», показывая изобилие социалистического сельского хозяйства. Но перед самим открытием фонтан все-таки переименовали, дав название, которое он носит и по сей день. А «облачить» девушек в золотой наряд приказал сам Сталин: «Что ж у нас, на дев наших и золота не найдется?».

4. Бункер Во времена холодной войны по территории нашей страны активно строились бункеры. Далеко не все знают, что бункер соорудили и на территории ВДНХ. А расположен он прямо в здании Дома дружбы народов, точнее под ним. Бункер способен вместить 300 человек, в нем также содержится всё необходимое для автономного проживания в течение двух суток. Защитное сооружение создавалось для Сталина. Архивные данные говорят, что бункером так никто и не пользовался. Запасы провизии и еды регулярно пополнялись в бункере вплоть до 1971 года. Сейчас же, чтобы привести его в состояние готовности, необходимо 6 часов. Действующий объект находится в ведении МЧС.

5. Стонущие колонны павильона «Культура» Для многих павильон «Культура» с изящной восточной архитектурой является одним из самых любимых. Его часто выбирают для проведения свадебных фотосессий. Построен этот павильон лучшими мастерами Узбекистана в стиле узбекского дома. Несколько легенд ходит об этом красивом здании, точнее, о его «мистической» беседке. По слухам, иногда по ночам беседка издает некие звуки, похожие на стоны. Этому есть объяснение: 40 колонн беседки — это 40 жен Падишаха, жившего несколько столетий назад. Именно после его гибели жены-колонны и начали «стонать» от горя.

6. Сталин в Сталине У павильона «Космос» установлена большая белоснежная копия ракеты «Восток» высотой в 38 метров. Ну а до 1951 года на этом самом месте находилась большая 25-метровая скульптура Сталина, успевшая засветиться в нескольких фильмах. Изначально же здесь планировали поставить памятник Ленину. Для подготовки статуи на утверждение был создан макет небольшого размера. Интересным является тот факт, что уничтожить этот макет никто так и не решился. В результате маленькая скульптура оказалась заложенной внутрь большой, образовав, таким образом, своеобразную матрешку. Обе статуи закопали на территории ВДНХ после развенчания культа личности.

7. Профиль Троцкого Не обделим мы своим вниманием и главный символ ВДНХ — памятник Рабочему и Колхознице, в последствии ставший лицом студии «Мосфильм». Процесс создания этой скульптуры, которой, к слову, восхищался сам Пикассо, оказался весьма трудоемким. 11 дней понадобилось лишь для того, чтобы собрать статую. Скульптор Вера Мухина очень трепетно создавала свое детище, постоянно внося изменения в работу даже в последние сроки. Директор завода Тамбовцев решил вставить палки в колеса Мухиной, обвиняя ее в саботаже. В своих доносах Тамбовцев написал, будто бы узрел «профиль Троцкого» в складках юбки колхозницы. Интересно, что надо было принимать, чтобы такое увидеть? Благо в своем ночном визите Сталин обещанного профиля так и не обнаружил, оставшись довольным созданной скульптурой.

8. Бдительный охранник Ну и напоследок, еще одна история, связанная со Сталиным. Однажды вождь приехал на ВДНХ посмотреть на строительство павильона «Грузия». А будучи на территории стройки, решил закурить трубку. Всё бы ничего, вот только курить в этом месте запрещено, о чем незамедлительно проинформировал Сталина подошедший охранник. Генеральный секретарь молча спрятал трубку. А через несколько дней к бдительному охраннику приехали люди из Кремля. Не беспокойтесь, концовка у этого рассказа очень даже благополучная — охраннику были вручены грамота и денежное вознаграждение за отличную службу.