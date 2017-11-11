Семь вундеркиндов СССР

Советская школа считалась одной из лучших в мире, а гениальные советские вундеркинды - шахматисты, скрипачи, поэты, художники и математики - становились сенсациями международного масштаба.

Лев Ландау

Этого знаменитого физика, ученика Нильса Бора и Нобелевского лауреата по праву можно назвать первым советским вундеркиндом. В 13 лет он окончил 10 классов, а в 14 поступил сразу на два факультета: химический и физико-математический (беспрецедентный по тем временам случай).

За особые заслуги Ландау был переведён из Бакинского в Ленинградский университет, который тот окончил в 1927 году. Что удивительно, наш герой не растратил свой научный потенциал и в зрелые годы: он получил 3 Государственные премии СССР, звание Героя Социалистического Труда и был избран членом Академии наук СССР, Дании, Нидерландов и США.

Александр Дворак

Александр Дворак — отличник и уникальный советский подросток, в 12 лет поступивший на мехмат Киевского университета. Его «ярко выраженную наклонность к естественным наукам и необыкновенную память» с детства отмечали все учителя: именно поэтому чудо-ребёнок умудрялся проходить по 2 класса за один. Кстати, семья Двораков вообще отличалась редкими способностями: так, сестра Саши Таня поступила на мехмат в 13 лет; не отставал и младший брат Володя, опережавший сверстников на 3-4 года. Впрочем, сейчас успехи талантливых детей позабылись и неизвестно, как сложились их научная карьера и личная судьба в дальнейшем.

Илья Фролов

Илья Фролов — ещё один юный математический гений, зачисленный в Куйбышевский университет в возрасте 14 лет. Судьба этого героя парадоксальна: сын гуманитариев, он пошёл в самую обыкновенную школу, но быстро показал свои неординарные способности, перешагнув из 8 класса сразу в 10. Илья единственный из абитуриентов мехмата, кто сдал все предметы на «отлично» и на момент поступления уже владел высшей математикой на уровне 1 курса. Что характерно, сейчас об успехах экс-вундеркинда ничего неизвестно.

Константин Славин

Константин Славин — талантливый бакинский врач-нейрохирург, золотой медалист, ставший студентом Азербайджанского государственного медицинского института в 12 лет. Наш герой пошёл в школу раньше одноклассников (для этого, в 1974 году, требовалось специальное разрешение от Министерства Просвещения) и в основном сдавал все экзамены экстерном, проходя программу в ускоренном режиме. Славин окончил институт с красным дипломом, учился в Москве, работал в Боткинской больнице и посвятил свою диссертацию лазерной хирургии периферических нервов. После развала СССР Константин перебрался в США по приглашению Иллинойского Университета. В 2006 году он возглавил Русско-Американскую Медицинскую Ассоциацию и успешно продолжает свою карьеру и по сей день.

Саша Путря

Саша Путря— юная полтавская художница, чьё имя часто ставят в один ряд с Никой Турбиной и Надей Рушевой. Их сближают не только принадлежность к советской эпохе, но и творческая энергия и трагически сложившаяся судьба. 6 из 11 лет своей жизни Саша Путря пыталась победить острый лейкоз. Несмотря на сильные боли, она создала 2279 работ, ни на секунду не расставаясь с красками и фломастерами, что, впрочем, неудивительно, ведь она — дочь художника и музыканта. «Когда я вырасту большая, непременно стану художницей и буду рисовать с утра до вечера. Даже ночью», — говорила девочка уже в 3 года. Помимо типичных пейзажей, натюрмортов и анималистической тематики, Сашу Путря привлекала Индия. Её любимым актёром был Митхун Чакраборти, за которого юная художница мечтала выйти замуж. Но в 1989 году жизнь нашей героини трагически оборвалась. Злые языки пророчествовали скорое забвение, но работы Саши Путря обсуждают и поныне: до сих пор проходят её персональные выставки, а о творчестве создаются научные статьи.

Гата Камский

Гата Камский — советский и американский шахматист, ставший чемпионом СССР уже в 12 лет. Жизнь простого новокузнецкого мальчишки развивалась стремительно: в 2 года он освоил чтение, в 4 — научился играть на фортепиано, значительно опережая своих сверстников в развитии (и всё благодаря отцу, который тщательно продумывал режим дня и рацион любимого чада). С 1989 года Гата проживает в США; в 1996 он уступил знаменитому Анатолию Карпову, и после обидного поражения не брал в руки шахматы на протяжении 10 лет, за которые успел получить престижный диплом юриста и открыть собственную фирму. Сейчас Камский с семьёй проживает в Лонг-Айленде и продолжает устанавливать новые рекорды: так, в 2014 году он стал чемпионом США.

Савелий Косенко

Савелий Косенко — сын математика и преподавателя физики, 11-летний первокурсник московского технического вуза, попавший в Книгу Рекордов Гиннесса. В 2 он научился читать, в 7 составлял первые программы на компьютере, а в 10 — написал учебник. Это имя было на слуху даже в разгар перестройки, но в 1996 году, по окончании Бауманки, фигура Савелия исчезла из поля зрения журналистов. Сейчас Косенко проживает в Канаде, владеет несколькими интернет-маркетинг-компаниями, и при этом очень скептически относится к тем, кто раздувает заслуги детей-гениев. Савелий открыто говорит о сложностях, с которыми сталкиваются юные дарования: травля одноклассников и учителей, отсутствие друзей и детства как такового, — вот как минимум некоторые из неприятных особенностей ранней славы.