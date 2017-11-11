Сильвен Дорнон — Путешествие из Парижа в Москву на ходулях

Во времена не столь отдаленные ходули были не цирковым реквизитом, а… предметом повседневного обихода. С их помощью переходили вброд реки, топи, загаженные нечистотами улицы средневековых городов. И, случалось, отправлялись в дальние странствия.

Жил во французском регионе Ланды в городке Аркашоне пекарь Сильвен Дорнон. Ходули были привычны ему с детства, потому что «ланды» в переводе с французского – «заболоченная пустошь», и все здешние жители с легкостью ими пользовались. Например, местные пастухи вместе с отарами овец легко проходили на ходулях по 15-20 км в сутки. А Дорнон всегда мечтал попутешествовать. Ему было уже 34, а что он видел кроме своей булочной?

В 1889 году он явился на ходулях на Всемирную выставку в Париж и поразил зевак тем, что взобрался на «длинных ногах» по ступеням Эйфелевой башни.

А потом ему захотелось прогуляться на своих ходулях до Москвы. А что? Не так уж и далеко – всего около 3000 км. Если делать по 50 км в день – за пару месяцев дойти можно. И Дорнон стал готовиться к путешествию. Выпросил себе паспорт у мэра Аркашона, запросил у отцов города ссуду в размере 500 франков, но отцы «шарлатану и вертопраху» денег не дали. Ну и ладно. Дорнон все равно пошел.

12 марта 1891 года он покинул родной город, стартовав с площади Согласия. Где-то впереди него малой скоростью ехали два его чемодана, отправленные в Берлин и в Москву. А сам Дорнон, облаченный в овчинный полушубок и традиционный черный берет, с сумкой за спиной, набитой бельем и картами и с револьвером в кармане, бодро зашагал по дорогам Европы, удивляя встречных и поперечных. Шел, как и рассчитывал, очень быстро – 50-60 км в сутки. И к маю дошагал-таки до российской границы. Тут ему обрадовались. В Каунасе офицеры 5-го драгунского полка устроили ему торжественный прием, в Минске его сердечно приветствовали простые горожане. А 10 мая Дорнон уже шагал по московским улицам, вызвав фурор среди московских обывателей, выбегавших поглазеть на диковину. Таким образом, расстояние от Аркашона до Москвы, составлявшее 2945 км ходулист преодолел за 58 дней.

Подгадал он как раз вовремя. В эти дни в Москве на Ходынском поле проходила большая Французская промышленно-художественная выставка «Союз сердец» – событие для своего времени яркое, уникальное. И конечно, Дорнон стал одним из самых заметных ее участников. Его портретами пестрели все тогдашние газеты и журналы, а на улицах путешественника сопровождал почетный эскорт полицейских. После Москвы Дорнон посетил столицу империи Петербург, откуда и отбыл на родину поездом. Через год он напечатал в Бордо книжечку «За 58 дней на ходулях из Парижа в Москву», после чего вновь надел белый колпак пекаря и вернулся к любимому делу.