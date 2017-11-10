Пять самых старых зданий Москвы

Прогуливаясь по старым улицам, осматривая старинные церкви и палаты XVII века всегда хочется понять, какой дом в Москве самый старый? В нашем обзоре самые старые здания Москвы:

1. СПАССКИЙ СОБОР СПАСО-АНДРОНИКОВА МОНАСТЫРЯ

Самый древний храм Москвы, и самое старое здание Москвы. Гражданские здания из камня тогда почти не строили, а старейшее фортификационное сооружение – кремлевская стена – это уже конец XV века. По свидетельству летописей, сам монастырь был основан в 1357 году. После пожара 1368 года, в котором сгорел первоначальный деревянный собор Андроникова монастыря, был выстроен из плинфы каменный Спасский собор, от которого сохранились белокаменные рельефы с фрагментами зооморфных и растительных композиций. Между 1420 и 1425 годами Спасский собор был вновь перестроен, и как раз этот белокаменный храм того времени сохранился до наших дней.

В росписи собора участвовали Андрей Рублев и Даниил Чёрный (от этих фресок сохранились фрагменты растительного орнамента на откосах окон).

2. ГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА В КРЕМЛЕ

Построена в 1487 — 1491 году по указу Ивана III итальянцами Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. Название взято по восточному фасаду, отделанному гранёным каменным рустом (бриллиантовым рустом), который так любили итальянские архитекторы Возрождения.

Раньше называлась – Большая палата и была передним приёмным покоем дворца. Здесь проходили собрания Боярской думы, заседания Земских соборов, празднества в честь покорения Казани (1552), победы под Полтавой (1709 год), заключения Ништадтского мира со Швецией (1721 год). Здесь на Земском соборе 1653 года было принято решение о воссоединении Украины с Россией.

Для царицы и детей царя в Грановитой палате была устроена тайная смотрильная палатка. Она находилась напротив царского трона, и царица с детьми через решетку могли смотреть на пышные церемонии и приёмы заморских послов. Сегодня успешно фунцкионирует как зал при Резиденции Президента РФ. Интересно, продолжает ли существование тайная смотрительная палатка.

3. АНГЛИЙСКИЙ ДВОР В ЗАРЯДЬЕ

Палаты появились в XV веке и принадлежали постельничему Ивану Бобрищеву, известному также под прозвищем «Юшка». Поскольку последний, видимо, не оставил после себя наследников, в следующем веке здание стало казённым. В 1553 году сэр Ричард Чанселлор открыл северный морской путь, соединяющий Англию с Россией. Иван Грозный, заинтересованный в налаживании торговых связей с Европой, «англичан на Москве двором пожаловал», предоставив им право свободной и беспошлинной торговли во всех русских городах, серьёзные таможенные льготы а также ряд других торговых привилегий. Это послужило основанием для создания в Лондоне в 1555 году торговой Московской компании. В качестве помещения для московской конторы британским купцам был выделен дом в Зарядье. Торговые отношения с Англией были разорваны в 1649 году, когда казнь в Великобритании короля Карла I спровоцировала глубокий дипломатический кризис между Россией и Англией. Британские представители были выдворены из страны, а имущество Московской компании — конфисковано.

Переходя из рук в руки, здание изменилось до неузнаваемости – к середине XX века палаты Старого английского двора на Варварке окончательно потеряли свой изначальный вид. В середине 1960-х, когда Зарядье уже было снесено, реставратор Пётр Барановский обнаружил палаты за поздними наслоениями и настоял на сохранении памятника, так как на его месте уже предполагалось строительство автомобильного пандуса. На основе его исследований в 1972 гг. палатам был возвращён (с определённой долей приближения) облик, который они имели в конце XVI века.

4. ПУТЕВОЙ ДВОРЕЦ ВАСИЛИЯ III

Путевой дворец великого князя Московского Василия III (отца Ивана Грозного) обнаружен на Старой Басманной улице (дом 15). Находка стала настоящим научным открытием, ведь ранее считалось, что от прежнего дворца ничего не осталось. Скромный на вид особнячок оказался памятником «два в одном»: как выяснилось при реставрации, здание послужило основой для возведения Голицынской усадьбы. Таким образом сверху в нем размещается дом Голицынской усадьбы XVIII века, а внутри – путевой дворец. Планировка дворца сохранилась практически полностью!

Историки выяснили, что эта царская гостиница возведена на особом месте. Здесь встречали знаменитую икону Владимирской Божьей матери в 1395 году, которая, по преданию, спасла Русь от нашествия Тамерлана.

5. ПАЛАТЫ ГОЛИЦЫНЫХ

Палаты Голицыных (Кривоколенный переулок, 10) – старейшее из зданий, которые и в настоящее время остаются жилыми. Три каменных здания (главный корпус и два длинных боковых флигеля) с фрагментами построек конца XVII — начала XVIII вв составляли городскую усадьбу. Ранее считалось, что палата XVII века сохранилась лишь на первом этаже главного дома, но несколько лет назад реставраторы обнаружили, что второй, и даже третий этажи тоже были построены тогда же, в XVII веке! Дом жилой и по сей день.