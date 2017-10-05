Девять фактов о Первой Мировой войне

1. "Атака мертвецов". Каждый школьник в России знает о подвиге защитников Брестской крепости. Но далеко не каждому известно, что чуть меньше чем за четыре десятилетия до этого на счету русских солдат уже была подобная безнадежная битва. Осада небольшой крепости Осовец, прикрывающий путь на Белосток, продолжалась 190 дней. Прославилась он в первую очередь безнадежной контратакой 13-й роты 226 Землянского полка. 24 июля 1915 года немцы предприняли массированную газовую атаку. У русских солдат практически не было индивидуальных средств защиты, и все они получили отравления той или иной степени тяжести. Большая часть из гарнизона погибла или получила тяжелейшие отравления. Немецкие части под прикрытием артиллерии пошли в атаку, но навстречу им из зеленых клубов хлора выступили фигуры людей, больше похожих на ходячих мертвецов, с лицами, замотанными тряпками, слезящимися глазами, в изорванных гимнастерках, беспрерывно кашляющие, но сжимающие в руках винтовки. Атаку возглавил подпоручик Владимир Котлинский. Немцы были отброшены на свои исходные позиции, хотя сам офицер погиб. Посмертно был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Позже крепость Осовец была оставлена русскими частями по приказу командования.

2. "Ставропольская дева". Именно так прозвали героически погибшую у небольшого карпатского села в 1915 году сестру милосердия Римму Иванову. Когда в ходе жестокого боя все офицеры были убиты, а солдаты - деморализованы, Римма Иванова сплотила вокруг себя бойцов, сама возглавила атаку и выбила бойцов из траншеи. Правда, до победы отважная девушка не дожила - ее жизнь забрала немецкая пуля. "Сестра милосердия стала предводителем воинства, совершила подвиг героя... Город наш, город Ставрополь! Какой славы сподобился ты! Франция имела Орлеанскую деву - Жанну д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву - Римму Иванову. И имя ее отныне будет вечно жить в царствах мира", - заявил на похоронах героини протоиерей Семен Никольский. Посмертно она была удостоена по личному приказу императора Николая II ордена Святого Георгия 4-й степени.

3."Малыш Вилли". Именно так назывался первый в мире прототип танка, созданный в Британии. Он мог ездить со скоростью 4,8 километра в час и был оснащен пушкой. Первая модель, испытанная в полевых условиях, появилась на поле боя в 1916 году, в битве при Флер-Курселет. С тех прошло уже почти сто лет, а разные государства все продолжают мерятся длиной стволов и толщиной брони огромных железных чудовищ. Кстати, примечательно, что вначале англичане делили танки на "самцов" и "самок". Первые были вооружены пушками, а вторые - пулеметами. Само слово "танк" означает цистерну, потому что британцы пытались выдать новый вид оружия за бочки с топливом. Видимо, им не удалось ввести в заблуждение немецкую разведку.

4. "Пенни мертвеца". Так в Англии прозвали посмертные жетоны с надписью "Он умер за честь и свободу", присылаемые родственникам погибших солдат. С 1914 по 1920 год было разослано более 1 миллиона 150 тысяч таких "пенни". На них не указывалось звание погибших - только имя и фамилию. По задумке британских властей, это должно было уравнять все жертвы британцев - вне зависимости от их происхождения и званий. На медальоне были изображены символы военной и морской мощи Британии - львы и дельфины.

5. "Капуста свободы". После начала Первой Мировой войны в обществе начали шириться антинемецкие настроения. Американские и английские рестораторы, не желая терять прибыль или быть обвиненными в отсутствии патриотизма, быстро переименовали капусту по-немецки в "капусту свободы". Кстати, аналогичная история имела место совсем недавно, в 2003 году, когда Франция резко осудила вторжение США в Ирак. Тогда в ряде кафе "Frenchfries" и "Frenchtoasts" (французские фри и французские тосты) были переименованы в знак протеста в "картошку свободы" и "тосты свободы".

6. "Тренчкот". Многим современным модникам невдомек, что название этой одежды, плотно вошедшее в современный обиход, родилось не где-нибудь, а именно в окопах Первой мировой. Так солдаты именовали шинели-дождевики, выдаваемые им интендантами. Собственно, "тренчкот" и переводится как "траншейное пальто".

7. Голубь №888 и "окопные кошки". Животные давно использовались человеком на войне. Первая Мировая не стала исключением. Скорее наоборот, животные использовались на фронтах очень активно. Так голуби использовались для передачи писем и приказов. Самый известный "пернатый вояка" - голубь №888, перенесший за годы войны сотни важнейших донесений. Это единственная птица, удостоенная воинского звания полковника и похороненная со всеми воинскими почестями. В окопах можно было часто встретить самых обыкновенных кошек. Но они не только ловили мышей и доставляли бойцам эстетическое удовольствие. Помимо всего прочего, они предупреждали их о начале газовой атаки лучше любых датчиков. Для тех же целей - контроля за чистотой воздуха - четвероногих матросов брали на борт субмарин. Сообщается также о попытках использовать тюленей для диверсий. Легенда гласит, что одному из дрессировщиков руководство российской армии поручило натренировать зверей закреплять мины на корпуса кораблей. Правда, все животные вскоре таинственно умерли, в чем обвинили германскую разведку.

8. "Веселый Роджер". Именно в годы Первой Мировой у английских подводников появилась традиция вывешивать после успешного рейда "пиратский" флаг с черепом и костями, известный также как "веселый Роджер". Английский адмирал Артур Вильсон был уверен, что субмарины - нечестное оружие, недостойное джентльменов, и был против их использования. Он призывал вешать без суда и следствия как пиратов всех членов экипажей вражеских подлодок, попавших в плен. Памятую об этом, капитан английской субмарины E9, возвращаясь из рейда в порт приписки, поднял шутки ради над своим судном "веселого Роджера". Традиция прижилась, и до сих пор возвращаясь с успешной операции подводники с туманного Альбиона поднимают черный флаг с черепом и костями.

9. "Рождественское" и "волчье" перемирия. На Рождество 1914 года немецкие и английские солдаты объявили перемирие и вместе отмечали праздник. Был проведен футбольный матч, они вместе пели христианские гимны, ели и пили. Однако в последующие годы войны возобновить традицию таких перемирий не удалось. Известен также факт "волчьего" перемирия. Когда российские и немецкие солдаты в Белоруссии прекратили огонь, чтобы уничтожить расплодившихся волков, которые начали нападать на людей. После того, как хищники были истреблены, война продолжилась.