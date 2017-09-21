Что мы на самом деле знаем о славянах?

Славяне – пожалуй одна из самых больших этнических общин в Европе, о природе происхождения которой ходят многочисленные мифы.

Но что мы на самом деле знаем о славянах?

Кто такие славяне, откуда пришли, и где находится их прародина, попытаемся разобраться и мы.

Происхождение славян

Существует несколько теорий происхождения славян, согласно которым одни историки относят их к постоянно проживающему на территории Европы племени, другие к скифам и сарматам, пришедшим из Средней Азии, есть и множество других теорий. Рассмотрим их последовательно:

Наиболее популярной является теория об арийском происхождении славян.

Авторами этой гипотезы называют теоретиков «норманнской истории происхождения Руси», которая была разработана и выдвинутая в XVIII веке группой немецких ученых: Байером, Миллером и Шлецером, для обоснования которой была состряпана Радзвиловская или Кёнигсбергская летопись.

Суть данной теории заключалась в следующем: славяне – это индоевропейский народ, перекочевавший в Европу в ходе Великого переселения народов, и входивший в некую древнюю «германо-славянскую» общность. Но в результате различных факторов, отколовшийся от цивилизации германцев и оказавшись на границе с дикими восточными народами, и став отрезанным от передовой на то время римской цивилизации, он настолько отстал в своем развитии, что пути их развития кардинально разошлись.

Археология подтверждает наличие прочных межкультурных связей между германцами и славянами, и в целом теория более чем заслуживает уважения, если убрать из нее арийские корни славян.

Вторая популярная теория имеет более европейский характер, да и она намного старше норманнской.

Автором ее является хорватский историк Мавро Орбини, который изложил свои исследования в в конце XVI в книге «Славянское царство».

Согласно его теории, славяне не отличались от других европейских племен: вандалов, бургундов, готов, остготов, вестготов, гепидов, гетов, аланов, аваров, даков, фракийцев и иллирийцев, и были одного и того же славянского племени

Все эти племена, по мнению автора, пришли в Европу не ранее чем в 1460 году до нашей эры.

Как пишет автор: «Славяне воевали почти со всеми племенами мира, нападали на Персию, правили Азией и Африкой, сражались с египтянами и Александром Великим, покорили Грецию Македонию и Иллирию, заняли Моравию, Чехию, Польшу и побережья Балтийского моря».

Теория пользовалась в Европе достаточной популярностью, и идея о происхождения славян от древних римлян, а Рюрика от императора Октавиана Августа очень нравилась историкам того времени.

Европейское происхождение народов также подтверждается теорией немецкого ученого Харальда Хармана, который назвал родиной европейцев Паннонию.

Но мне все же нравится, более простая теория, которая основывается на выборочном объединений наиболее правдоподобных фактов из других теорий происхождения не столько славянских, сколько европейских народов в целом.

О том, что славяне поразительно схожи с и с германцами, и с древними греками, я вам думаю рассказывать не надо.

Даже русский историк Татищев, опубликовавший в XVIII веке, так называемую «Иоакимовскую летопись», также, отождествлял славян с древними греками.

Так вот, пришли славяне, как и другие европейские народы, после потопа, из Ирана, и высадились они в Иллариии, колыбели европейской культуры, и отсюда, через Паннонию, пошли они осваивать Европу, воюя и ассимилируясь с местными народами, от которых они и приобрели свои различия.

Те кто остался в Илларии, создали первую европейскую цивилизацию, которую мы сейчас знаем как Этруски, судьба же других народов зависела во многом от места, выбранного ими для поселения.

Нам трудно представить, но фактически все европейские народы и их предки были кочевниками. Были такими и славяне...

Вспомните древнейший славянский символ, который так органично вписался в украинскую культуру: журавль, который отождествлялся у славян с их важнейшей задачей, разведки территорий, задачей идти, расселяться и укрывать собой все новые и новые территории.

Именно как журавли летели в неизведанные дали, так и шли славяне по континенту, выжигая лес, и организовывая поселения.

И по мере роста населения поселений, собирали они самых сильных и здоровых юношей и девушек и отравляли их в дальний путь, как разведчиков, для осваивания новых земель.

И уходили молодые девушки и парни дальше, в неизведанную глубь лесов, как улетали журавли, и как бы это печально не было, чаще всего, в силу различных причин, никто из них никогда не возвращался обратно…

Возраст славян

Сложно сказать, когда славяне выделились как единый народ из общеевропейской этнической массы.

Нестор относит это событие к вавилонскому столпотворению.

Мавро Орбини к 1496 году до нашей эры, о чем пишет: «В указанное время готы, и славяне были одного племени. А подчинив своей власти Сарматию, славянское племя разделилось на несколько колен и получило разные наименования: венеды, славяне, анты, верлы, аланы, массаеты….вандалы, готы, авары, росколаны, поляне, чехи, силезцы….».

Но если совместить данные археологии, генетики и лингвистики, можно сказать, что славяне принадлежали к индоевропейской общности, которая, скорее всего, вышла из приднепровской археологической культуры, что находилась в междуречье Днепра и Дона, семь тысяч лет назад во время каменного века.

И отсюда влияние этой культуры распространилось на территорию от Вислы до Урала, хотя точно локализовать ее пока никому не удалось.

Около четырех тысяч лет до нашей эры она опять распалась на три условные группы: кельты и романцы на Западе, индо-иранцы на Востоке, и германцы, балты и славяне в Центральной и Восточной Европе.

И примерно в I тысячелетии до нашей эры появился славянский язык.

Археология тем не менее настаивает, что славяне - носители «культуры подклошовых погребений», получившей название от обычая накрывать кремированные останки крупным сосудом.

Культура эта существовала в V-II веках до нашей эры между Вислой и Днепром.

Прародина славян

Исконно славянской землей Орбини видит, ссылаясь на ряд авторов, Скандинавию: «Потомки Иафета сына Ноя двинулись в Европу на север, проникнув в страну, называемую ныне Скандинавией. Там они неисчислимо размножились, как указывает Святой Августин в своем «Граде Божьем», где пишет, что сыновья и потомки Иафета имели двести отчизн и занимали земли, расположенные к северу от горы Тавр в Киликии, по Северному океану, половину Азии, и по всей Европе вплоть до Британского океана».

Нестор называет родиной славян земли по нижнему течению Днепра и Паннонии.

Крупный чешский историк Павел Шафарик считал, что прародину славян нужно искать на территории Европы по соседству с Альпами, откуда славяне ушли за Карпаты под натиском кельтской экспансии.

Существовала даже версия о прародине славян, расположенной между нижним течением Немана и Западной Двины, и там, где сформировался сам славянский народ, во II веке до нашей эры, в бассейне реки Вислы.

Висло-днепровская гипотеза о прародине славян, на сегодняшний день наиболее популярна.

Ее в достаточной мере подтверждают местные топонимы, а также лексика.

Плюс, области уже известной нам культуры подклошовых погребений полностью соответствуют этим географическим признакам!

Происхождения названия «Славяне»

Слово «славяне» прочно входит в обиход уже в VI веке нашей эры, у византийских историков. О них говорили как о союзниках Византии.

Сами славяне начали себя так называть в Средневековье, если судить по летописям.

По другой версии происходит названия от слова «слово», так как «славяне» в отличии от других народов умели и писать и читать.

Мавро Орбини, пишет: «Во время своего жительства в Сарматии взяли они себе имя «славяне», что означает «славные».

Есть версия и относящая самоназвание славян к территории происхождения, и согласно ей в основе названия лежит название реки «Славутич», исконное название Днепра, содержащее в себе корень со значением «омывать», «очищать».

Важная, но совершенно неприятная для славян версия гласит о наличие связи между самоназванием «славян» и среднегреческим словом «раб» (σκλάβος).

Она было особенно популярна в средние века.

Идея о том, что славяне, как самый многочисленный народ Европы, на то время, составляли в своей массе наибольшее количество рабов и являлись востребованным товаром в работорговле, имеет место быть.

Вспомним, что многие столетия количество славян-рабов, поставляемых в Константинополь было небывалым.

И, понимая, что исполнительные и трудолюбивые рабы славяне во многом превосходили все другие народы, они были не просто востребованным товаром, но и стали эталонным представлением «раба».

Фактически своим же трудом, славяне вытеснили из обихода другие названия рабов, как бы обидно это не звучало, и опять же, это только версия.

Наиболее же верная версия лежит в правильном и взвешенном разборе названия нашего народа, прибегнув к которому можно понять, что славяне - это общность, объединенная одной общей религией: язычеством, которые славили своих богов словами, которые могли не только произнести, но и написать!

Словами, которые имели сакральный смысл, а не блеянием и мычанием варварских народов.

Славяне несли славу своим богам, и славя их, прославляя дела их, они объединялись в единую славянскую цивилизацию, культурное звено общеевропейской культуры.