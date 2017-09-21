Двадцать пять цитат из «Алисы в стране чудес», смысл которых открывается только взрослым

Эти 25 цитат из легендарной книги Льюиса Кэрола про жизнь и ее законы. Эти явно не детские высказывания мы начинаем понимать, только повзрослев!

1. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!

2. Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти!

3. — Нельзя поверить в невозможное!

— Просто у тебя мало опыта, — заметила Королева. – В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день! В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака!

4. Знаешь, одна из самых серьезных потерь в битве — это потеря головы.

5. Завтра никогда не бывает сегодня! Разве можно проснуться поутру и сказать: «Ну вот, сейчас наконец завтра»?

6. Мало кто находит выход, некоторые не видят его, даже если найдут, а многие даже не ищут.

7. — Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.

— А жизнь — это серьёзно?

— О да, жизнь — это серьёзно! Но не очень…

8. Видала я такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь!

9. Лучший способ объяснить — это самому сделать.

10. Если бы каждый человек занимался своим делом, Земля бы вертелась быстрее.

11. — А где я могу найти кого-нибудь нормального?

— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально.

12. Подумать только, что из-за какой-то вещи можно так уменьшиться, что превратиться в ничто.

13. Как она ни пыталась, она не могла найти тут ни тени смысла, хотя все слова были ей совершенно понятны.

14. Если в голове пусто, увы, самое большое чувство юмора вас не спасёт.

15. — Что ты хочешь?

— Я хочу убить время.

— Время очень не любит, когда его убивают.

16. Она всегда давала себе хорошие советы, хоть следовала им нечасто.

17. — Не грусти, — сказала Алисa. — Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.

18. — А что это за звуки, вон там? — спросила Алиса, кивнув на весьма укромные заросли какой-то симпатичной растительности на краю сада.

— А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот.

— И.. И что же они там делают? — поинтересовалась девочка, неминуемо краснея.

— Как и положено, — Кот зевнул. — Случаются…

19. Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.

20. Все, что сказано три раза, становится истиной.

21. Никогда не считай себя не таким, каким тебя не считают другие, и тогда другие не сочтут тебя не таким, каким ты хотел бы им казаться.

22. Десять ночей в десять раз теплее, чем одна. И в десять раз холоднее.

23. — Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?

— А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот.

— Мне все равно… — сказала Алиса.

— Тогда все равно, куда и идти, — заметил Кот.

24. План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение.

25. Если в мире всё бессмысленно, — сказала Алиса, — что мешает выдумать какой-нибудь смысл?