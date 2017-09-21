Настоящий казак Константин Недорубов

Этот памятник поставлен казаку Константину Недорубову отнюдь не на его могиле.

Этот памятник установлен ему в городе-герое Волгограде.

И имеет там памятник казак по праву - Константин Иосифович Недорубов личность уникальная.

Ветеран трёх войн - 1-й Мировой, Гражданской и Великой Отечественной.

Единственный в России потомственный донской казак, имевший высшие награды и царской, и советской России.

Константин Недорубов родился 21 мая (2 июня) 1889 года, а 1-ю Мировую Недорубов встретил как разведчик 15-го казачьего полка. От рядового казака-разведчика вырос до начальника разведывательной группы.

Хорошо воевал.

Как раз в одиночку захватил в плен 52(!) австрийских солдата во главе с офицером. Впрочем австийцев тоже можно было понять - двухметрового роста казак, в плечах косая сажень, в одной руке шашка, в другой - граната, и скалится страшно. Монстр, а не человек!

Были и другие подвиги. За что и награждён был четырья Георгиевскими крестами (полный "георгиевский бант") и был произведен в подхорунжие.

В Гражданскую войну так с наградами не получилось, хотя довелось повоевать ему и за белых, и за красных. И там, и там, дважды. Было, чего там говорить ...

Да, орденов за эту войну орденов не имел, но вот красными революционными шароварами награждали. Тоже было ...

В 1920 году с военной службой в РККА предпочёл расстаться - будя, навоевался! Хотя у красных дослужился до командира 8-го Таманского кавалерийского полка (кстати, ездовым в его полку начинал тогда ещё никому неизвестный Семён Тимошенко). Но восемь рубцов на теле, как и пуля, навечно застрявшая в груди, здоровья не прибавили. А вот свои "георгии" сохранил, несмотря на новую власть, которая царские награды сильно недолюбливала.

В 1933 году "сел" - будучи в должности председателя колхоза, был "осуждён по статье 109 УК «за потерю зерна на поле»". (Голод. За потери зерна, мнимые и явные, власть карала не задумываясь.) Тёмная история.

Приговор - 10 лет лагерей. Попал в Волголаг, на стройку канала Москва-Волга. Отработал там почти три года и был выпущен "на волю" досрочно. По официальной формулировке "за ударную работу" (хотя поговаривают, что тут здорово помог казаку писатель Шолохов, которого Недорубов знал лично). Впрочем, на стройке Недорубов работал действительно "как каторжный". И не потому что заставляли, а потому, что ничего не умел делать наполовину.

После "отсидки" в правах поражён не был.

К началу Великой Отечественной войны Константин Иосифович призыву не подлежал по возрасту - как ни крути, а 52 года.

В октябре 1941 года добровольцем пришел в формировавшуюся в городе Урюпинске кавалерийскую казачью дивизию - не взяли. Даже не из-за возраста, а п.к. бывший белогвардеец, да и отсидел.

И Недорубов пошёл к 1-му секретарю Березовского райкома ВКП(б) Ивану Владимировичу Шляпкину. Старый казак плакал: "Я же не в тыл прошусь!.." Шляпкин тут же позвонил начальнику районного НКВД: "Под мою личную ответственность!"

Приняли. Как и 17-тилетнего сына Недорубова Николая.

И пошла для казака третья война. Война страшная. Самая страшная из всех трёх в которых он участвовал.

С июля 1942 года в боях.

А самые страшные бои под станицей Кущёвской и вокруг неё.

Рубились "в кость"!

Тут и наши, и немцы даже не озверели, а осатанели.

15-я, 12-я и 116-я Донские казачьи дивизии против 198-й пехотной, 1-й и 4-й горно-стрелковых дивизий Вермахта, усиленных всем, чем только можно. (Говорят, что там даже затесались какие-то итальянцы и румыны, впрочем, немецкие историки это отрицают.)

Никто не хотел уступать!

Стойкость одних подкреплялась родной землёй, какой-то нутряной яростью и многосотлетними боевыми традициями, стойкость других - твёрдой верой в себя как в юберменшей, отличной боевой выучкой и техническим превосходством.

За 2-3 августа Кущёвская трижды переходила из-рук в руки.

Всё было в тех боях - и жесточайшие миномётные и артиллерийские обстрелы, и рукопашные, и удачные конные атаки на пулемёты, и стрельба в упор, когда 70-типатронный диск ППШ выстреливался одной очередью в цепи атакующего врага (и ни одна пуля не шла мимо цели), и броски с гранатами под танки.

В одном из представлений на награду написано, что за июль-август 1942 года Недорубов в боях лично уничтожил свыше 70 солдат и офицеров противника (подтверждая старинное правило, что "старый лев - всё равно лев"), но в реальности убил он куда больше (как говорил сам Недорубов: "70 я убил только за один день боёв под Кущёвской").

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Недорубову Константину Иосифовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1302). Кроме этого был награждён двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями.

После тяжёлого ранения в Карпатах, в декабре 1943 года, Герой Советского Союза гвардии капитан Недорубов был признан нестроевым и был уволен из рядов РККА. Вернулся домой в станицу Березовская Даниловского района Сталинградской области. Много работал.

Скончался 13 декабря 1978 года.

До конца жизни носил свои "георгии" вместе со звездой Героя Советского Союза. (И не имел никакого когнитивного диссонанса.)

Имя Константина Иосифовича Недорубова присвоено Волгоградскому кадетскому казачьему корпусу.