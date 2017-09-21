Операция в заливе Свиней, высадка в заливе Кочинос, операция «Запата» — военная операция, с 1960 года подготавливавшаяся правительством США с целью свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе.

Утром 15 апреля 1961 года 8 бомбардировщиков B-26 с опознавательными знаками кубинских ВВС нанесли удары по трём аэродромам с целью уничтожить кубинскую авиацию. Однако кубинское военное командование успело рассредоточить и замаскировать самолёты, на аэродромах остались в основном неисправные машины и макеты. В результате, из 24 самолётов ВВС Кубы были уничтожены лишь 2. В результате зенитного огня кубинцев два B-26 получили повреждения. Повторный налёт на Кубу был отменён по распоряжению президента Дж. Ф. Кеннеди.

Во второй половине дня 16 апреля на расстоянии 65 км от побережья Кубы флот вторжения «кубинских экспедиционных сил» встретился с соединением американских боевых кораблей и продолжил движение в их сопровождении. Непосредственно перед высадкой десанта американские корабли остановились.

В состав соединения ВМС США под общим командованием адмирала Бэрка входили два эсминца, а также авианосцы «Эссекс» и «Боксер». Кроме того, в этот район был направлен авианосец «Шангри-Ла» с несколькими кораблями эскорта.

В составе флота «кубинских экспедиционных сил» насчитывались два десантных корабля и пять грузовых судов. На десантных кораблях были установлены радары и зенитные пулемёты, на транспортных судах — зенитные орудия.

Около полуночи 17 апреля началось десантирование «бригады 2506» в районе залива Свиней. В соответствии с планом операции, высадка морского десанта одновременно производилась на трёх участках: в Плайя-Ларга, в Плайя-Хирон, в 25 км к востоку от Плайя-Хирон.

Местные силы самообороны, пытавшиеся воспрепятствовать десантной операции, понесли потери и были вынуждены отступить. Однако уже в 03:15 о десанте узнало высшее кубинское руководство, которое сумело быстро сориентироваться в ситуации.

На территории страны было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Фидель Кастро обратился с радиообращением к гражданам страны с призывом дать отпор силам вторжения. В район высадки были направлены отряды народной милиции.

В середине дня 17 апреля наступление десантников было остановлено превосходящими силами правительства Кастро, которое использовало против них танки, гаубичную артиллерию и авиацию.

Вечером 17 апреля по десанту было выпущено более 2 тыс. 122-мм снарядов, однако артобстрел длинного и узкого фронта оказался малоэффективным, поскольку десантники уже успели окопаться.

В течение 18 апреля 11-й батальон кубинской армии выбил парашютистов из Соплильяра и начал продвижение на Кайо-Рамона.

В ночь с 18 на 19 апреля на подготовленную грунтовую посадочную полосу в Плайя-Хирон сел C-46, который доставил оружие и боеприпасы, а также забрал несколько раненых.

19 апреля организаторы вторжения приняли решение о бомбардировке позиций кубинских войск пятью самолётами B-26. Поскольку лётчики-гусанос отказались лететь на выполнение самоубийственной задачи, в четыре самолёта сели американские пилоты.

Бомбардировщики должны были сопровождать реактивные истребители США с авианосца «Уэссекс», но самолёты разминулись, и два B-26 с экипажами из граждан США были сбиты кубинскими ВВС.

19 апреля 1961 года в 17:30 боевые действия были окончены, «бригада 2506» прекратила сопротивление.

В период с 19 по 22 апреля американские самолеты совершили несколько разведывательных вылетов в район залива Свиней с целью уточнить оперативную обстановку и обнаружить на побережье, прибрежных рифах или в море уцелевших членов «бригады 2506».

В целом, потери «кубинской» бригады 2506 составили 114 человек убитыми и 1202 пленными.

Трофеями кубинской армии стали 5 танков M41 «Уокер Бульдог», 10 бронетранспортёров, орудия, стрелковое вооружение.

Правительство Кубы оценило ущерб, причиненный стране вторжением, в сумму 53 млн долларов. В апреле 1962 года состоялся судебный процесс над пленными «гусанос» из «бригады 2506», и в декабре 1962 года они были переданы США в обмен на партию медикаментов и продовольствия на сумму 53 млн долларов, которые были предоставлены правительством США, но внесены от имени благотворительного фонда «Tractors for Freedom Committee».