Криминальный король Дублина Мартин Кэхилл

Мартин Кэхилл начал свою криминальную карьеру еще мальчишкой в дублинских трущобах. От мелких краж и мошенничества он постепенно перешел к преступлениям национального, а то и мирового масштаба. За организаторские способности и профессиональный подход к ограблениям он получил прозвище "Генерал".

Еженедельно он проводил собрания банды, на которых тщательно планировались следующие преступления. Во время или сразу после налетов банды Кэхилл приезжал в полицейский участок и ложился там спать, обеспечивая себе алиби. Будучи самым известным преступником Ирландии, Кэхиллу удавалось скрывать свою внешность от докучливой прессы и прочих посторонних. На людях он появлялся в маске, капюшоне или прикрывал лицо рукой. Однако других частей своего тела он особо не стеснялся и любил троллить журналистов и полицейских, раздеваясь до нижнего белья с изображениями мультяшных героев. Семья Кэхилла также не могла не привлекать внимания общественности — он проживал с двумя женщинами, которые были родными сестрами между собой, и имел от них в общей сложности 9 детей.

Самое громкое преступление банды Генерала — похищение полотен Вермеера, Рубенса, Гойи и других великих художников из частной коллекции на сумму 30 миллионов фунтов в 1986 году. Бандиты воспользовались идеей фильма "Как украсть миллион" с Одри Хепберн и несколько раз устроив ложную тревогу, добились отключения сигнализации.

Генерала расстреляли в упор в 1994 году. Убийство осталось нераскрытым. По одной из версий он был убит боевиками ИРА по причине возникших разногласий, по другой — его убили собственные подельники. В 1998 году вышел фильм под названием "Генерал", в котором роль Кэхилла исполнил великолепный Брендан Глисон. Снял его известный ирландский режиссер Джон Бурман, чей дом Мартин Кэхилл как–то действительно грабил. В 2000 году вышел "Обыкновенный преступник" с Кевином Спейси, также основанный на истории жизни Генерала.