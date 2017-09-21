Человек, который мог спасти Россию от Октябрьской революции

Мало кто знает, но этот человек мог спасти Россию от Октябрьской большевистской революции.
Генерал-лейтенант Петр Александрович Половцов вел активную борьбу с большевиками, практически давя их как тараканов. Большевики его очень боялись. И пока Петр Александрович занимал свой пост, им (большевикам) не удавалось вести свою предательскую революционную деятельность.
При Половцове Ленин сидел в шалаше и боялся показаться в окрестностях станций, так как его сразу бы арестовали и скорее всего расстреляли. Скорее всего Половцев спас бы Россию от революции и большевизма, но увы, этому не суждено было сбыться.
Все дело в том, что его ненавидел сам Керенский, который ревновал чужие успехи. Более того, он боялся, что военные могут устроить военный переворот и выкинут его из правительства. Керенский уже к осени добился смещения Петра Александровича Половцова - его изгнали из столицы и назначили командующим Кавказским туземным конным корпусом.
Узнав об отставке Половцова, большевики сразу же начали подготовку к новому восстанию.
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