Забытый историками князь Святослав

Святослав согласно летописи был одним из самых возлюбленных народом правителей на Руси. В большей части это связывают с образом жизни величавого князя. Он всегда прогуливался в обычный рубашке, не признавал дорогих украшений и предпочитал спать на нагой земле. Существует легенда, согласно которой Святослав в один прекрасный момент заявил Ольге: «Что же я буду за князь, если меня не будут признавать и в обычный рубашке?». Стиль обычного человека, это один из самых любимых способов всех политиков от Святослава и до нынешнего времени, чтоб вызвать доверие у народа. К примеру, Сталин, всегда носил обыденную шинель и военный френч. Но первым в этом был Святослав. Его образ – бритая голова с длинноватым чубом и пышноватыми усами пережил много веков и конкретно таким его лицезреют в разных детских и художественных книжках.

Святослав показал себя не только лишь как народный князь, да и фактически окончил начатые его папой, а позднее мамой завоевание древнерусских племен. Он сумел сделать даже то, что не удавалось ранее ни кому – соединил живших в глухих лесах вятичей. Российская дружина под предводительством Святослава нанесла сокрушительное поражение Хазарам, что положило край их господству на местности Руси.

Отличились вояки дружины российской и в боях с византийцами, что позволило захватить Болгарию и установить там собственный протекторат. Святослав в отличие от предшественников стремился не только лишь к защите границ собственного страны, да и ставил впереди себя цель – преобладание Руси в Европе и Азии. Для воплощения собственной мечты он даже переселился в Переяславец на Дунае. Собственный выбор он растолковал тем, что это центр его владений, а это указывало на наличие у юного князя мыслях к мировому господству.

Но чем завершилось рвение князя Святослава к господству отлично понятно. Его войско потерпело сокрушительное поражение, и князь был обязан покинуть истоки Дуная и ретироваться в Киев, но по пути он был убит печенегами. Из черепа убитого Святослава печенежский князь отдал приказ сделать чашу и вино он пил только из этого ужасного кубка.

Как ни удивительно, но даже ужасная погибель и то, как употреблялся его череп, присваивает исторический вес имени Святослава. За свою жизнь Святослав со собственной военной дружиной прошел путь более 8000 км. За время этого пути были и победы и поражения и в конечном итоге погибель. Любая победа находила свое отображение в сказаниях и песнях и тем прославляла князя и все эти словесные заслуги были еще лучше современных орденов и медалей.

К примеру, в одной из летописей описывается ход схватки войска Святослава с преобладающей по численности греческой армией. «В лето 971 года, выставили греки против войска российского 100 тыщ и отказались платить дань. И повел Святослав свое войско на греков и вышли те против российских. Когда же российские узрели численность их, то очень испугались такового большого огромного количества воинов, но вышел вперед Святослав и произнес: «Нам некуда уж деться, хотим мы либо нет, но должны сразиться. Так не осрамим же землю Русскую, но ляжем костьми, ибо мертвому не ведом позор. Так не побежим, аки трусы, но станем прочно, а я пойду впереди вас и если, голова моя ляжет, то о спасении собственных похлопочите сами». И дали ответ вояки: «Где твоя голова ляжет княже, там и мы свои головы положим».

История жизни князя Святослава описана в бессчетных летописях, легендах, песнях и сказаниях, но для историков они не представляют особенной значимости, потому что в их очень не достаточно описания хронологических событий, а только калоритные описания подвигов князя. Собственного рода маркетинговый проспект, в каком все расписано прекрасно и ярко, но без указания четких черт и особенностей.

В то же время древнейшие летописцы как кропотливо подходили к написанию собственных произведений, что некие выражения перевоплотился в крылатые фразы и слоганы. Что только значат выражения: «Не посрамим земли Русской», «Иду на вы», «Встанем крепко», «Мертвые сраму не имут». Все эти выражения древнейшие летописцы приписывают конкретно князю Святославу. К огорчению ни кто не знает настоящих создателей этих выражений, но нужно дать им подабающее, их потрясающие слоганы-афоризмы смогли пережить не только лишь свое время, да и следующие века и дойти в первозданном виде до современных людей.