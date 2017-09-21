Факты о времени: Почему в сутках двадцать четыре часа

Все дело в наследии, оставшемся нам от двух великих цивилизаций древности - Египта и Междуречья. Египтяне положили в основу своего счисления не число 10, как мы, а 12. Вот и время на промежутки они делили по двенадцатиричной системе.

Опираясь на свои религиозные представления, подданные фараонов считали день и ночь двумя различными царствами бытия. Понятия суток еще не было, а потому на 12 частей делился день (время от восхода до заката), и на 12 - ночь (время от заката до восхода). То есть, поначалу длительность этих «часов» зависела от продолжительности дня и ночи на конкретную дату и лишь в дни равноденствия каждая из 24 частей суток имела одинаковую длительность.

Вавилоняне прослыли еще более искусными математиками, но только их счет основывался уже не на 12, а на 60! Шестидесятеричная система пережила великие государства Междуречья и пришлась весьма кстати древним грекам. Ученые античности создали на основе числа 60 систему географических координат. Круг поделили на 360 градусов (60x6), каждый градус на 60 «первых мелких частей» (на латыни partes minutae primae), а каждую «первую мелкую» - еще на 60 «вторых мелких частей» (partes minutae secundae).

Теперь ты знаешь, что слово «минута» происходит от латинского слова, обозначавшего «мелкий», а секунда - от латинского слова «второй». Столетиями самой маленькой единицей времени оставался час. И лишь когда появились часы, с помощью которых можно было отмерять более мелкие градации времени, из географии и геометрии позаимствовали минуты и секунды. Вместе с обожаемым вавилонянами числом 60.