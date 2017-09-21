Новогодний штурм Грозного

Это по мнению генералов должна была быть легкая боевая операция. Танковым ротам не было выделено патронов для пулемётов, командование думало , что взятие Грозного пройдёт «не кровопролитно» , как, к примеру, взятие в 1986 г. Алма-Ату. Но всё пошло не так.

Грозный штурмовали с нескольких направлений : Восточное , Западное , Северо-восточное , Северное.

Группировка «Север» включал в себя 131 майкопскую бригаду, 81 и 276 мотострелковый полк. Группировка вошла в город со своего направления ровно в 6 часов утра. Из состава группировки «Север» в Грозный вошли: от 276 полка не менее 400 человек, от 81-го полка — 426 человек, включая танковый батальон, от 131 Майкопской бригады — 446, включая «колонну помощи».

После выхода группировки «Север» к площади вокзала, было решено распределиться по позициям. Бой начался в 19 часов, часть техники была сожжена , часть сражалась до конца. Потери в данный этап были малочисленными , но обстановка ухудшалась тем, что 3 другие группировки правительственных войск не могли пройти к вокзалу. Город наводнили танки и бронетехника , из-за сумбура с техникой на улицах и не возможности маневрировать среди домов, Дудаевцы уничтожили большинство техники из ручных гранатомётов , по пехоте работали снайперские группы и миномётные расчёты.

Весь этот ад продолжался до самого утра 1 января. Остатки подразделение маленькими группами покидали окружение боевиков.

В результате новогоднего штурма потери составили — до 343 человек убитыми, 74 пропавшими без вести, несколько сотен ранеными. Потери техники — до 48 танков, до 159 БМП, все 7 «Тунгусок».

Это были страшные бои, когда люди сидели и отмечали новый 1995 год, около 1000 человек побывали в аду. Каждый 3-ий из этого боя не вернулся домой. Так давайте же вспомним этих храбрых людей, которые сложили свою грудь за мир над родиной.