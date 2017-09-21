Политкорректность: Как изменилась жизнь европейцев за полвека

Большинство европейцев вспоминают 50-е годы прошлого века как хорошее время. Наши дома были в безопасности, вплоть до того, что люди не утруждали себя запиранием дверей. Государственные школы были, в целом, отличными, и проблемами считались такие вещи, как разговоры во время уроков и беготня по коридорам. Большинство мужчин относилось к женщинам, как к леди, и большинство леди тратили время и усилия ради создания хороших домохозяйств, прилежно воспитывая своих детей и помогая обществу волонтерской работой. Дети вырастали в полных семьях, и матери встречали их дома, когда они возвращались из школы. Развлечения были чем-то таким, от чего могла получить удовольствие вся семья.

Что же случилось?

Если мужчина из пятидесятых внезапно окажется в Западной Европе двухтысячных, он с трудом сможет узнать свою страну. Он будет подвергаться постоянной опасности быть ограбленным, лишиться своей машины из-за угона, или стать жертвой чего похуже, потому что он не приучен жить в постоянном страхе. Он не будет знать, что не должен появляться в некоторых частях города, что его машина должна быть не просто заперта, но и оснащена сигнализацией, что ему лучше не ложиться спать, не закрыв окна и двери и не установив электронную систему безопасности.

Если бы он взял с собой и свою семью, то он и его жена, скорее всего, отправят своих детей в ближайшую государственную школу. Когда днем дети вернутся домой и расскажут родителям про то, как проходили металлодетектор, чтобы попасть внутрь здания, как другой ребенок дал им «веселый белый порошок» и про то, как их учили, что гомосексуальность – это нормально и хорошо, – родители придут в шок.

А на работе этот мужчина закурит, бросит «привет, красавица» своей коллеге, и расскажет, как рад был узнать, что фирма назначила парочку цветных на высокие должности. Любое из этих действий сразу же навлечет на него выговор. Все вместе – и этот человек уже уволен.

Когда жена пойдет в город за покупками, на ней будут красивое платье, шляпа, и, может быть, перчатки. Вряд ли она поймет, почему люди глазеют на нее и кидают вслед обидные слова.

А когда вся семья после ужина усядется перед телевизором, они вряд ли поймут, как порнография из журналов для взрослых оказалась в эфире.

Да если бы они только могли, эти люди из 50-х, то сразу же вернулись бы в свое время и рассказывали бы о своем путешествии леденящую душу историю. Историю о нации, разложившейся и деградировавшей с фантастической скоростью, менее чем за полвека скатившейся от прекраснейшей страны в мире до страны третьего мира, погрязшей в насилии, гвалте, наркотиках и грязи. Падение Рима в сравнении с этим – рождественская история.

Но как же так случилось?

За последние 50 лет Западная Европа, как в свое время Россия, Китай, Германия и Италия, подчинилась особой силе. Эта сила – идеология. Именно она пришла на смену традиционной культуре, именно идеология изменила ее, исказила, отодвинула на второй план. И вместе с идеологией пришли страх и разрушение. Той же России, чтобы оправиться от последствий коммунистического строя, потребуется поколение. Если она вообще, конечно, сможет восстановиться после этого.

Эта идеология, захватившая Западную Европу, чаще всего именуется «политкорректностью». Некоторые люди воспринимают ее как шутку. Это зря. Она убийственно серьезна. Она стремится изменить практически все правила, формальные и неформальные, которые регулируют отношения между людьми и общественными институтами. Она хочет изменить поведение, мысли и даже слова, которыми мы пользуемся. В значительной степени это уже произошло. Кто контролирует язык – тот контролирует мысли. Кто посмеет сейчас сказать «леди»?