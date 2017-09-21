"У них что-то с головой, у этих русских"

Финская журналистка Анна-Лена Лаурен долго жила в России и написала книгу о современной российской жизни, с позиции здравого смысла цивилизованной европейской женщины. У нас книга была издана в декабре 2009 года. Автор считает, что в названии книги "нет ничего оскорбительного. Это можно сравнить с французским выражением Ils sont fous. Они сумасшедшие. Но в хорошем смысле слова." А насколько ей это удалось, вы можете оценить по цитатам из этой книги.

Цитаты из книги:

1. Видимо, самая тщательно охраняемая тайна России состоит в следующем: женщины не глупее и не слабее мужчин – наоборот. Но никто не говорил об этом мужчинам.

2. В России избыток красивых, хорошо образованных, компетентных женщин – и недостаток непьющих работающих мужчин.

3. Быть одинокой девушкой в России ни в малейшей степени не шикарно.

4. Женщинам приходится самим быть себе каменной стеной. Если бы не они, Россия давно пошла бы на дно.

5. Россия – страна неблагодарная. Россия иррациональна, тягостна, своенравна, самодовольна, строптива, отзывчива и сердечна, щедра, болезненно-чувствительна, злопамятна – но всё-таки отходчива.

6. Мои русские приятельницы очень мало говорят о сексе. Постельные подвиги мужей и бойфрендов не являются у (русских) подруг темой для обсуждения в такой же степени, как, например, в Финляндии. Неразрешимая загадка: почему русские женщины тратят столько энергии на то, чтобы выглядеть сексуально, и при этом никогда не говорят о сексе?

7. Некоторые утверждают, что русские женщины одеваются как проститутки. Это неправда. Тут бывает по-разному.

8. Юбок короче, чем в Москве, я не видела никогда. Вполне естественно, что в стране крайностей должно проживать множество девушек, считающих, что юбке положено еле-еле прикрывать трусы. Даже при минусовой температуре.

9. Русское общество демонстрирует мужской шовинизм весьма откровенно и устойчиво. Например, в порядке вещей писать объявления о приёме на работу следующим образом: «Требуется секретарь, женщина, до 25 лет, рост не ниже 175 см».

10. Сами женщины протестуют редко. Они не понимают, к чему на самом деле стремятся участницы женского движения за права женщин. «Мы и так командуем мужчинами. Вся тонкость в том, чтобы убедить мужчину, что он принимает решения»

11. Солидарность русских мужчин несокрушима… Постоять за друзей – дело чести. Не велик грех изменить жене, предать друга – такое не прощается.

12. Большинство русских мужчин очень галантны. На отпуске в Финляндии меня безмерно раздражают эти до ужаса неотесанные и невнимательные финские мужчины, которые в поезде предоставляют мне самостоятельно заталкивать тяжелые сумки на полку. В России такое просто невозможно.

13. Меня больше не смущает, когда русский мужчина придерживает мне дверь или платит за мою чашку кофе – это простая вежливость, никто не собирается заводить со мной интрижку. Я больше не настаиваю, что заплачу сама… – ни к чему, кроме спора, это не приведет…Женщина, которая упорно навязывается со своими деньгами, отнюдь не пропагандирует скандинавское равноправие. Русский мужчина в её поведении ничего не поймёт. Он только обидится и растеряется.

14. (тут неполная цитата со слов норвежского мужчины, но всё равно интересно: «…Русские женщины великолепно преуспели в деле манипулирования мужчинами. Так как мужчина сильнее и независимее, необходимо расставить на него как можно больше ловушек. Русским мужчинам это известно, и они не дают себя одурачить. Иностранцы же, напротив, слишком рациональны и наивны. Они не умеют «читать» поведение своих русских подружек и быстро попадают в подкаблучники…»

15. На праздничных ужинах мужчины всегда обязательно пьют за женщин.

16. Российская демократия катится назад с тех самых пор, как к власти пришёл Путин, - это факт, и ничего тут не поделаешь.

17. В России… граждане не понимают, зачем им служить обществу, которое не служит им. Государственных и муниципальных служащих глубоко презирают, считается, что их единственная задача – заботиться о собственной выгоде и красть столько, сколько получится.

18. Большая часть русских искренне симпатизирует Путину и поэтому принимает назначенного Путиным престолонаследника Дмитрия Медведева.

19. Оппозиционные демонстрации подавляются одним и тем же способом: общее количество милиционеров и омоновцев как минимум равно числу демонстрантов.

20. Из всех потенциальных наследников трона Медведев – самый современный: он учился работать с айфоном еще в те времена, когда в России невозможно было купить лицензионную модель.

21. Моя старенькая «Нокиа-6310», лучшая «Нокиа» из когда-либо производившихся, вызывает весьма странную реакцию: почему иностранная журналистка расхаживает с моделью десятилетней давности? Объяснения вроде того, что я еще не видела телефона с такой долгоработающей батарейкой, встречаются полнейшим недоумением. Дело ведь не в практических достоинствах телефона, а в том, как ты выглядишь с ним в руке!

22. В Финляндии люди норовят сунуть тебе двадцать центов, если берут у тебя сигарету. Последнее (про сигареты) может вогнать русских в ступор…

23. Когда выстраивается очередь, служащие паспортного контроля даже не пытаются работать быстрее или позвать на подмогу коллег. Пускай люди постоят. Подумаешь, очередь!

24. Москва – город бессердечный и в высшей степени несентиментальный, люди здесь борются за выживание и озабочены одним: заработать деньги… Все ужасно спешат… Жители Нью-Йорка нервно курят в сторонке…

25. Приезжаешь в отпуск в Хельсинки и вдруг замечаешь, что в этом городе у всех есть сдача… Совершенно неправдоподобно и почти скучно.

26. Всем в России известно, что большинство милиционеров хотят одного – денег… Всем известно, что милиционеры только и ищут, с кого бы содрать деньги, так зачем обращать внимание на то, что они говорят? И так как в России обо всём можно договориться, вопрос только в том, чтобы приступить к переговорам.

27. Лена считала, что надёжнее заплатить триста евро инструктору, который разделит добычу со своими контактерами в милиции, и таким образом обеспечит Лене водительские права. Ей и в голову не пришло, что можно получить права, просто научившись водить, - гораздо проще проплатить экзамен.

28. В России стать политиком – это бизнес-концепция.

29. Общение в России настолько важно, что внешние обстоятельства перестают иметь значение. Несколько раз мне случалось жарить шашлык в холод и под дождем – если мы решили отправиться в парк на шашлыки, то мы так и делаем, независимо от капризов погоды. Попе мокро? Подстели пакет! Замерзла? Выпей водки и пой.

30. Русский, который хочет выпить с тобой водки, дает понять, что настроен дружески. Лучший способ подружиться – выпить вместе. Отказ могут расценить как прямое оскорбление, знак того, что ты не хочешь дружить.

31. Нет такой покупки, которая не была бы слишком мелкой, чтобы ее не обмыть.

32. Улыбаться, смеяться, просить, умолять, плакать или орать – вот язык, который русские понимают лучше финнов.

33. Русские собираются провести следующие тысячу двести лет в попытках понять свое собственное существование. Безуспешных, разумеется.