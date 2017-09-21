Операция «Оверлорд»: Высадка союзных войск в Нормандии

К середине 1944 года положение воюющих государств и коалиции существенно изменилось. Советские войска нанесли крупные поражения вермахту на восточном фронте и приближались к жизненно важным центрам противника. США и Англия активизировали действия своих войск и добились успеха на других фронтах. Ситуация для Германии резко ухудшилась. Немецкое командование предвидело неизбежность продолжения наступления советских войск и стремилось создать мощную оборону на наиболее опасных направлениях, держало здесь основные силы вермахта.

Положение Германии ухудшалось также из-за реальной перспективы скорой высадки американо-английских войск во Франции. Линия обороны немецких войск на западном фронте проходила по побережью Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии, Франции, далее шла по южному побережью Франции, южнее Рима пересекала итальянскую территорию, продолжалась по побережью Югославии, Албании и заканчивалась в Греции. (История второй мировой войны, 1939–1945. Т.9. М., 1978. С. 23.)

Исходя из своих замыслов, оценки обстановки и перспектив военных событий, противоборствующие коалиции развернули подготовку к боевым действиям в летний период 1944 года.

США и Англия, используя благоприятные условия, приступили к подготовке высадки своих войск в Северной Франции (операция «Оверлорд») и вспомогательного удара в Южной Франции (операция «Энвил»). Штаб верховного командующего вооруженными силами в Британии был превращен в верховный штаб союзных экспедиционных сил. Американский генерал Д. Эйзенхауэр был назначен верховным командующим этими силами.

План действий экспедиционных сил союзников в операции «Оверлорд» состоял в том, чтобы высадить войска на побережье Нормандии, захватив плацдарм, и, накопив силы и материальные ресурсы, предпринять наступление в восточном направлении с целью занять территорию Северо-Восточной Франции. (Там же, с. 238.) В дальнейшем экспедиционным силам предстояло, взаимодействуя с войсками, высаженными на юге Франции, отрезать группировку вермахта в юго-западной Франции, прорвать линию Зигфрида и вторгнуться на территорию Германии.

Перед непосредственным проведением операции «Оверлорд» на Британских островах сосредоточились четыре армии: 1-я и 3-я американские, 2-я английская и 1-я канадская. В составе этих армий было 37 дивизий (23 пехотные, 10 бронетанковых, 4 воздушно-десантные) и 12 бригад. (Самсонов А. М. Вторая мировая война. М., 1985. С. 374.) Имелось также 10 отрядов «коммандос» и «рейндженс» (английские и американские десантно-диверсионные части морской пехоты).

К обеспечению высадки привлекались значительные воздушные силы — 10 859 боевых машин, 2316 транспортных самолетов и 2591 планер. (История второй мировой войны, 1939–1945. С. 238; Самсонов А. М. (указ, соч., с. 374) приводит другие данные.) Стратегические военно-воздушные силы (ВВС) на Европейском театре военных действий состояли из 8-й американской воздушной армии и английских стратегических ВВС. Командующий 8-й воздушной армией генерал-лейтенант К. Спаатс и его штаб координировали также действия 15-й воздушной армии, которая базировалась в Италии. Тактические ВВС включали 9-ю американскую воздушную армию и две армии английских ВВС. Командовал ими главный маршал авиации Т. Ли-Маллори.

В состав союзных экспедиционных военно-морских сил (командующий английский адмирал Б. Рамсей) входили 1213 боевых кораблей и катеров, 4126 десантных судов и высадочных средств, 736 вспомогательных судов и 864 торговых судна. Для дальнейшего накопления сил вторжения постоянно использовались 2 тысячи торговых судов общим водоизмещением 4 млн. тонн, их обслуживали 70 тысяч офицеров и матросов торгового флота. (Белли В. И., Пензин КВ. Боевые действия в Атлантике и на Средиземном море 1939–1945 гг. М., 1967. С. З36.). В операции участвовали также канадские, французские, чехословацкие, польские соединения и части. В составе экспедиционных армий на 6 июня было более 2876 тысяч солдат и офицеров. (История второй мировой войны, 1939–1945. Т.9. С. 239.)

Первый этап десантной операции осуществлялся силами 21-группы армий под командованием английского генерала Б. Монтгомери. В нее входили 1-я американская (командующий генерал О. Блир), 2-я английская (командующий генерал М. Демпси) и 1-я канадская (командующий генерал X. Грерар) армии.

Высадка десанта тщательно готовилась. Имелись танки для проделывания проходов в минных полях, танки-амфибии, танки для разрушения бетонных укреплений, танки, сами расстилавшие на дорогах покрытия, танки для наведения мостов. Были подготовлены два искусственных порта под названием «Мэлбери», которые предстояло отбуксировать через Ла-Манш. Сосредоточенные силы были действительно огромны. Эйзенхауэр как-то остроумно заметил: «Только аэростаты заграждения, во множестве летавшие над Англией, удерживали острова, не дав им уйти под воду». (Вторая мировая война: Два взгляда. М., 1995. С. 519.)

Неизбежность открытия второго фронта была очевидна для политического руководства Германии и командования вермахта. Еще 3 ноября 1943 года Гитлер в директиве № 51 указывал: «…Опасность на Востоке осталась, но еще больше вырисовывается на Западе: англо-саксонское вторжение». Однако силы Германии на побережье Ла-Манша и Атлантическом побережье Франции во многом определялись военными действиями на советско-германском фронте. На Западноевропейском театре военных действий немецкое командование имело 61 дивизию, в том числе 10 танковых и одну моторизованную. Они объединились в две группы армий: «Б» (командующий генерал-фельдмаршал Э. Роммель) и «Г» (командующий генерал И. Бласковиц) и были подчинены главнокомандующему немецкими войсками на Западе фельдмаршалу Г. Рундштедту. В его резерве находилось 13 дивизий, в том числе 4 танковые и 1 моторизованная (танковая группа «Запад»).

Однако пехотные дивизии были, как правило, недоукомплектованы и слабо вооружены. Из общего числа дивизий, расположенных на территории Франции, Голландии и Бельгии, 23 были так называемые стационарные. (Мюллер-Гилленбранд Б. Сухопутная армия Германии, 1933–1945. Пер. с нем. Т.З. М., 1976. С. 187.) Они отличались от обычных пехотных соединений почти полным отсутствием транспортных средств. Семь пехотных дивизий находились в стадии формирования.

Немецкие дивизии были рассредоточены на огромном пространстве. Вдоль побережья Нормандии, западнее р. Сены, на более чем300 километров было всего шесть дивизий. В Нормандии, в районе высадки морского десанта, на фронте в 70 километров держали оборону всего две дивизии. (Волков Ф. Д. Тайное становится явным. М., 1989. С. 245.) Средняя оперативная плотность составляла не более одной дивизии на 100 километров побережья. Вся немецкая авиация на Западе не превышала 500 боевых самолетов, из которых только 160 (90 штурмовиков и 70 истребителей) могли подняться в воздух. К моменту высадки англо-американских войск на севере Франции союзники превосходили противника по людям в 2,1 раза, по танкам — в 2,2 раза, по самолетам — почти в 23 раза. (История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941–1945. Т.4. М., 1962. С. 525.)

Боеспособность немецких соединений в Западной Европе была невысокой. Даже Гитлер признавал, что немецкие войска на Западе ни по вооружению, ни по снаряжению не были пригодны для ведения «маневренной войны», и их боеспособность «не могла измеряться по числу дивизий». (Кульков Е. Н. Операция «Вахта на Рейне». М., 1986. — С. 51–52.)

Немецкая оборона на Западе опиралась на «Атлантический вал» — систему укреплений вдоль побережья. Его строительство не было завершено. На июль 1944 года на побережье Ла-Манша было закончено 68 процентов работ, а в районе вторжения в Нормандии — 18 процентов. Сильные укрепления находились в районах военно-морских баз и района Кале-Булонь, где глубина противодесантной обороны достигала 20 км от берега. В других районах, в том числе и в самой Сенекой бухте, противодесантная оборона была значительно слабее. Оборонительные сооружения только создавались, их строительство шло медленно из-за недостатка материалов и рабочих рук.

Немецкое командование допустило просчет при определении возможного района высадки американо-английских войск. Оно считало, что высадка произойдет через пролив Па-де-Кале, поэтому здесь была создана наиболее прочная оборона.

В ночь на 6 июня одновременно с переходом морского десанта более 2 тысяч бомбардировщиков союзной авиации обрушили удары по артиллерийским батареям, отдельным узлам сопротивления, штабам, скоплениям войск и тылам противника. За день было сделано 14 тысяч боевых вылетов. Бомбардировка немецких войск облегчила высадку воздушных десантов. В ней участвовали 1662 самолета и 512 планеров американской авиации, 733 самолета и 335 планеров английских военно-воздушных сил. 101-я, и 82-я американские и 6-я английская воздушно-десантные дивизии были сброшены на парашютах и планерах в 10–15 км от берега. Они справились со своими задачами и оказали помощь морскому десанту в высадке и захвате плацдарма.

С рассветом 6 июня под прикрытием артиллерии и массированных ударов авиации почти беспрепятственно началась высадка десанта на пяти участках побережья. Немецкие соединения не осуществили решительных мер, чтобы сорвать действия союзных войск. Немецкая авиация и военно-морской флот не оказали должного сопротивления высадке десанта, хотя отдельные части и соединения, находившиеся на побережье, оборонялись упорно, особенно на участке, где высаживалась 1-я пехотная дивизия 5-го американского корпуса. С первого дня вторжения союзники захватили три плацдарма, на которых высадились 8 дивизий и бронетанковая бригада, с общей численностью 150 тысяч солдат и офицеров. Время для немецкого контрудара было в значительной мере упущено. 709-я, 352-я и 716-я немецкие дивизии, находившиеся непосредственно на побережье, вели бои на 100 километровом фронте и не смогли отразить высадки союзных вой (Самсонов А. М. Указ. соч. С. 376.) В первый день десантной операции американцы потеряли 6 603 человека, в том числе 1 465 убитыми, англичане и канадцы — около 4 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Командование экспедиционных войск перебрасывало новые силы и технику на захваченные плацдармы. Отражая удары немецких частей, переброшенные на плацдарм соединения, англо-американские войска продвигались в глубь побережья. 10 июня был создан один общий плацдарм, имевший 70 км по фронту и 8-15 км в глубину. К 12 июня экспедиционным силам удалось расширить его до 80 км по фронту и 13–18 км в глубину. На плацдарме уже находились 16 дивизий и бронетанковые части, эквивалентные трем бронетанковым дивизиям. В составе англо-американских войск в Нормандии к этому времени было 327 тысяч человек, 54 тысяч боевых и транспортных машин и 104 тысяч тонн грузов. (История второй мировой войны, 1939–1945. Т| С. 247.). 7-й корпус 1-й американской армии вел упорные бои на задних подступах к Шербуру. Однако город и порт Кан союзникам захватить не удалось.

Командование немецких войск подтягивало резервы, чтобы ликвидировать плацдарм на побережье. Но оно по-прежнему считало, главный удар англо-американских войск последует через пролив де Кале и продолжало держать здесь крупные силы. 12 июня немецкие войска предприняли неудачную попытку рассечь группировку союзников между реками Орн и Вир.

Гитлер возлагал большие надежды на новое оружие — самолетные снаряды Фау-1. Оно было пущено в ход вскоре после высадки — в ночь на 13 июня. Наиболее интенсивно обстрел Лондона самолетами-снарядами Фау-1 велся с 16 июня. Беспилотные ракетные средства разрушили 25 тысяч домов и убили 6184 человека, почти исключительно в Лондоне. Морально-психологический эффект от нового оружия в первое время был значительным, но в остальных отношениях оно не смогло изменить ход событий. К августу 1944 года 80 процентов самолетов-снарядов Фау-1 уничтожались в воздухе. (Вторая мировая война: Два взгляда. С. 524.)

20 июля высадившиеся экспедиционные силы союзников вели бои: создание стратегического плацдарма.

Соединения 1-й американской армии начали наступление 12 июня из района западнее Сент-Мер-Эглиза в западном направлении овладели Комон. 17 июня отрезали Котантенский полуостров, 27 июня овладели Шербуром, взяв при этом в плен 30 тысяч человек, а затем завершили очищение от немецких войск полуострова Котантен.

Тяжелые бои англо-канадских войск за город Кан не завершились успехом, но они сковали здесь крупные силы противника. К концу июня плацдарм союзников в Нормандии достигал 110 км по фронту и 12-4 км в глубину. Как вспоминал Эйзенхауэр, была завершена первая основная задача кампании в Нормандии, «заключавшаяся в создании надежного плацдарма с соответствующими путями снабжения в районе не между Шербуром и устьем реки Орн». (Вторая мировая война в воспоминаниях. М., 1990. С. 458.) Здесь находились силы 1-й американской и 2-й английской армий. Общая численность экспедиционных сил на плацдарме к 30 июня составляла свыше 875 тысяч человек. Им противостояло 18 немецких дивизий, понесших большие потери в предыдущих боях. 1 июля командование «Запада» пришло к выводу, справиться с высадившимися англо-американскими войсками не удалось и не удастся

Ставка верховного командования вермахта (ОКБ) не решалась усилить свои войска в Нормандии соединениями из Северо-Восточной Франции, все еще опасаясь высадки союзников в зоне пролива Па-де-Кале. Мощное наступление Красной Армии летом 1944 года не позволило немецкому командованию направить в Западную Европу войска и технику за счет стратегических резервов и переброски сил с советско-германского фронта. Тем самым немецкая оборона в Нормандии не могла быть существенно усилена. Ставка ОКБ произвела лишь частную переброску сил и произвела изменение в руководстве немецкими войсками в Нормандии. Фельдмаршал Рундштедт 3 июля был заменен фельдмаршалом Г. Клюге. Вскоре Клюге принял на себя и командование группой армий «Б», так как Роммель был ранен. Командующим танковой группой «Запад» вместо генерала Г. Швеппенбурга стал генерал Г. Эвербах.

Высадившиеся в Нормандии союзные войска продолжали расширять плацдарм. 3 июля перешла в наступление 1-я американская армия. За 17 дней она продвинулась вперед на 10–15 км и заняла гору и важный узел дорог Сен-Ло. 2-я английская армия после тяжелых и трудных атак 19 июля овладела Каном. На плацдарм были высажен 3-я американская и 1-я канадская армии. К 25 июля союзные войска вышли на рубеж южнее Сен-Ло, Комон, Кан. На этом Нормандская десантная операция завершилась. (История второй мировой войны 1939–1945. Т.9. С. 250.) Союзники за период с 6 июня по 23 июля потеряли 122 тысячи человек (49 тысяч англичан и канадцев и около 73 тысяч американцев). Потери немецких войск составили 113 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, а также 2117 танков и 345 самолетов.

Высадка союзников на французской земле, означавшая открытие второго фронта в Западной Европе, являлась самой крупной десантной операцией стратегического значения в ходе второй мировой войны. Она стала важным фактором в ходе вооруженной борьбы против фашистского блока. Германия оказалась зажатой в тисках с востока и запада и была вынуждена вести борьбу на два фронта. Союзники отвлекли определенную часть стратегических резервов Германии. Второй фронт позволил сократить сроки войны и количество ее жертв.