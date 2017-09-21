Зрелые личности составляют одни процент населения

Абрахам Маслоу полагал, что такие личности составляют около 1% населения и являют собой образец психологически здоровых и максимально выражающих человеческую сущность людей.

1. Более адекватное, чем у других, восприятие действительности, свободное от влияния основных потребностей, стереотипов, предрассудков. Проявлен особый интерес к неизведанному.

2. Принятие себя и других такими, какими они являются, отсутствие искусственных, хищных форм поведения.

3. Спонтанность проявлений, простота и естественность. Соблюдение установленных ритуалов, традиций и церемоний, но отношение к ним с должным чувством юмора. Это не автоматический, а сознательный конформизм на уровне внешнего поведения.

4. Деловая направленность. Такие люди обычно заняты не собой, а своей жизненной задачей. Обычно они соотносят свою деятельность с универсальными ценностями и склонны рассматривать ее под углом зрения вечности, а не текущего момента. Поэтому они все в какой-то степени философы.

5. Позиция отстраненности по отношению ко многим событиям. Это помогает им относительно спокойно переносить неприятности и быть менее подверженными влияниям извне. Они нередко склонны к одиночеству, что не отражается на постоянстве их хорошего настроения.

6. Автономия и независимость от окружения; устойчивость под воздействием фрустрирующих факторов.

7. Свежесть восприятия: нахождение каждый раз нового в уже известном.

8. Предельные переживания, характеризующиеся ощущением исчезновения собственного Я.

9. Чувство общности с человечеством в целом.

10. Дружба с другими самоактуализирующимися людьми: узкий круг людей, отношения с которыми весьма глубокие. Отсутствие проявлений враждебности в межличностном взаимодействии.

11. Демократичность в отношениях. Готовность учиться у других.

12. Устойчивые внутренние моральные нормы. Остро чувствуют доброе и злое. Ориентированы на цели, а средства всегда им подчиняются.

13. «Философское» чувство юмора. Отношение с юмором к жизни в целом и к самому себе, но чья-то ущербность или невзгоды никогда не считаются смешными.

14. Креативность, не зависящая от того, чем человек занимается, и проявляющаяся во всех его действиях.

15. Критичное отношение к той культуре, к которой они принадлежат: выбирается хорошее и отвергается плохое (полезное/неполезное). Ощущают себя больше представителями человечества в целом, нежели одной культуры.