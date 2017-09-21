Подвиг русских солдат: Живой мост для переправы пушек

Невероятный подвиг русских солдат изобразил для нас на холсте Франц Рубо. В далеком 1805 году, за несколько месяцев до всем известного Аустерлица на Кавказе состоялось сражение, которое, к нашему стыду, знают далеко не все.

Итак, летом 1805 года, воспользовавшись тем, что Русская армия воюет далеко на Западе, свои силы решил попробовать персидский Баба-хан и двинул к городу Шушу, что на территории современного Нагорного Карабаха, армию в 40 000 человек, под командование Наследного Принца Аббас-Мирзы. Противостоять этому несметному войску выпало 17-ому егерскому полку, под руководством полковника Карягина. Это всего 493 человека при 2-х орудиях(!).

Они бились с персами почти месяц, и при этом в живых осталось около сотни солдат. Да каких солдат! Это был месяц непрекращающихся штыковых атак, обстрелов и кавалерийских наскоков, численно превосходящих русский отряд в разы! Они стояли в каре перед лицом бесчисленных атак вымотанные до предела, но при них были честь, несгибаемая воля, вера друг в друга и командир. Они выстояли и не раз обращали в бегство персов. Но в череде подвигов 17-го егерского был и особенно выдающийся, который и лег в основу картины Рубо.

При очередной сменой позиции крохотный русский отряд столкнулся с, казалось бы, непреодолимой преградой: широким рвом, который никак нельзя было обойти. Не было ни времени, ни материалов для строительства моста (еще бы, ведь по пятам идут персы). Тогда рядовой Гаврила Сидоров со словами: «Пушка — солдатская барыня, надобно ей помочь» первым лег на дно ямы. За ним устремились еще человек десять. Пушки перевезли по телам солдат, под их стоны, скрежет зубов и хруст костей. Сам Гаврила это испытание не пережил, был раздавлен колесами пушки. Ценой жизни дали они возможность продолжить сопротивление и сохранить жизни другим бойцам отряда. Потом еще не раз отбивали в яростных контратаках русские солдаты эти пушки, знали, какой ценой были они сохранены и так в руки персов и не попали.