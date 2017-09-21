Как вьетнамские оборванцы смогли победить вооруженную до зубов армию США

Вьетнамская война занимает особое место в истории Соединенных Штатов Америки, которые на протяжении 70 лет практикуют в разных уголках мира привод к власти марионеточных правительств. Чем чревата для Вашингтона подобная экспансионистская политика, ярко иллюстрирует случившаяся более 40 лет назад бойня. В период с 1964-го по 1973-й год жертвами конфликта в далекой азиатской стране стали около 58 тысяч американцев, при этом 64% погибших — парни моложе 21 года, а примерно 100 тысяч военнослужащих покончили жизнь самоубийством после окончания вьетнамской войны.

Поводом для вторжения во Вьетнам на предмет помощи «буржуазному» Югу явились несколько довольно странных инцидентов в Тонкинском заливе в начале августа 1964 года. Первая стычка сил ВМФ США с кораблями Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) произошла 2 августа. Эсминец «Мэддокс» предположительно вошел в территориальные воды Вьетнама (с какой целью?) и вступил в бой с тремя торпедными катерами.

4 августа, если верить официальной версии США, в Тонкинском заливе радары американских эсминцев зафиксировали приближение более десятка неизвестных кораблей. В районе обнаружения сил противника были подняты по тревоге самолеты, но никого в Тонкинском заливе они не нашли. Тем не менее сам факт потенциальной угрозы эсминцам США (если он, конечно, действительно имел место) вызвал якобы бурное возмущение президента Штатов Линдона Джонсона.

Нелепость предположения об агрессии со стороны ДРВ подтверждается состоявшимся в 1995 году разговором между экс-министром обороны США Робертом Макнамарой и его бывшим вьетнамским коллегой Во Нгуеном Зяпом. Собеседники сошлись во мнении, что 2 августа действительно было вооруженное столкновение, но факт какого-либо присутствия вьетнамских сил вблизи американских эсминцев 4 августа Зяп категорически отверг.

Совершенно необоснованные опасения о военной угрозе легли в основу принятой Конгрессом США Тонкинской резолюции, предоставившей хозяину Белого дома право на введение войск во Вьетнам. С августа 1964 года американские ВВС начали бомбежки территории ДРВ, а Пентагон получил официальный карт-бланш на подготовку к сухопутному вторжению в республику.

Опрошенные «Русской планетой» военные эксперты уверены, что ставить точку в дискуссиях о событиях в Тонкинском заливе не стоит. Единственное, что не вызывает сомнений, — это очевидное намерение США найти повод для объявления Вьетнаму войны. Обозреватель информационного агентства «Оружие России» Анатолий Соколов полагает, что 2 августа в Тонкинском заливе имела место не инсценировка нападения вьетнамских катеров, а преднамеренная провокация со стороны эсминца. «Подтверждением агрессивных намерений США стала «ускоренная» и категоричная реакция американского президента после инцидента 4 августа. Вопрос о начале войны во Вьетнаме обсуждался в США заранее, и делалось это на самом верху», — отметил аналитик.

По мнению Соколова, если проводить аналогии с инцидентом в Тонкинском заливе, то можно вспомнить, как американцы упорно искали повод для нападения на Ирак и Ливию. Вторжение во Вьетнам произошло без каких-либо резолюций Совета Безопасности ООН, и потому действия Вашингтона можно четко квалифицировать как нарушение императивных норм международного права и устава всемирной организации.

Фатальный просчет Пентагона

Сухопутная операция американской армии началась с высадки двух батальонов морской пехоты на аэродроме Дананг в Южном Вьетнаме. К концу 1965 года численность оккупантов достигла 185 тысяч человек. Американцы предполагали, что их ожидает легкая прогулка, но в скором времени они стали нести большие потери, погрязнув в ожесточенных боях. В условиях масштабной конфронтации на суше Пентагон был вынужден значительно увеличить свой контингент. Максимальное количество военнослужащих во Вьетнаме на пике конфликта достигало 540 тысяч человек.

В середине 1960-х Северный Вьетнам представлял собой страну, обескровленную войной с колониальными войсками Франции (1946–1954 годы). Плюс начавшееся в 1959 году противостояние с капиталистическим Югом. Несмотря на это, солдаты и ополченцы ДРВ оказывали ожесточенное сопротивление. «Американцам было очень тяжело воевать, несмотря на то, что вьетнамцы испытывали нехватку оружия и недостаток знаний в военном деле. Подводила и экономика страны, которая не могла нормально функционировать в условиях войны», — подчеркнул Анатолий Соколов.

По его мнению, огромный вклад в победу Северного Вьетнама внес Советский Союз, занимавшийся обучением солдат ДРВ и поставкой различных вооружений. «Мне, как бывшему пэвэошнику, весьма близка версия о том, что американцев удалось победить благодаря масштабным поставкам советских ЗРК, в частности С-75. Напомню, именно этот комплекс сбил самолет U-2 американского летчика Френсиса Пауэрса во время полета над Свердловском 1 мая 1960 года», — сказал эксперт.

Соколов отметил, что поставка советских систем ПВО дезориентировала американцев, которые активно использовали авиацию. «Одной ракетой этого комплекса вьетнамцы порой сбивали по два–три самолета. Американцы стали нести существенные потери и лишились доминирующего положения в воздухе», — констатировал обозреватель ИА «Оружие России».

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев уверен, что основная ошибка Вашингтона заключалась в недооценке потенциала северо-вьетнамских сил и действий СССР. Он также считает, что американцы не предусмотрели возможность масштабного использования средств ПВО войсками ДРВ. «Вьетнам стал первой в мире территорией, где в массовом порядке начали применяться зенитно-ракетные комплексы. Советский Союз поставлял во Вьетнам самое разное вооружение. Акцент был сделан, как я уже упомянул, именно на зенитно-ракетные комплексы», — уточнил Корнев.

В частности, обкатку во Вьетнаме проходили подвижной зенитный ракетный комплекс С-75 и ЗРК малого радиуса действия С-125. Для нивелирования преимущества американцев в воздухе СССР поставлял ДРВ истребители МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, истребители-бомбардировщики Су-17, бомбардировщики Ил-28, транспортные самолеты Ил-14 и Ли-2. Кроме того, во Вьетнам отправлялись танки, бронетранспортеры, различные виды стрелкового вооружения.

С июля 1965-го по декабрь 1974-го во Вьетнам было направлено свыше 6 тысяч офицеров и более 4,5 тысячи солдат. Однако миссия советских военнослужащих не заключалась в том, чтобы воевать с американцами. «В задачи советских военных советников входило планирование операций и обучение солдат и офицеров. Существует много баек об участии во вьетнамской войне советских военных. Я сомневаюсь в правдоподобности этих сведений. Если и были факты участия, то они касались летчиков. Смысла перебрасывать во Вьетнам советскую пехоту и даже элитные подразделения никакого не было. Местные войска и без того хорошо выполняли задачи на земле», — подчеркнул Дмитрий Корнев.

Вьетконг vs США

На вытянутой вдоль Южно-Китайского моря территории в смертельной схватке сошлись сотни тысяч человек. С августа 1964 года американские ВВС сбросили на Вьетнам свыше 6,7 млн тонн бомб. Для сравнения: на нацистскую Германию американцы сбросили 2,7 млн тонн бомб. В свою очередь вьетнамцы сбили более 3000 самолетов и более 5000 вертолетов противника.

США нанесли колоссальный урон экологии и сельскому хозяйству республики. В частности, американские самолеты рассеивали йодистый свинец и серебро в дождевых облаках, вызывая тем самым ливни, затруднявшие передислокацию и снабжение войск ДРВ. Также оккупанты выжигали джунгли и занимались заражением сельскохозяйственных полей химикатами, чтобы подорвать продовольственную безопасность страны. Однако подобные действия не смогли сломить вьетнамцев.

Не последнюю роль в разгроме противника сыграл массовый героизм вьетнамского народа и деятельность коммунистической партии, сумевшей сплотить жителей страны. После американского вторжения война во Вьетнаме переросла из гражданской в национально-освободительную. США фактически воевали не с коммунистами, а с вьетнамским народом.

Колоссальный урон противнику наносили знаменитые партизаны — вьетконговцы. Основным залогом успеха ополченцев была местность. В джунглях было невозможно провести демаркацию линии фронта, поэтому они идеально подходили для партизанской войны. Ополченцы активно использовали подземные коммуникации и схроны, что позволяло им вплотную подходить к позициям противника и инфильтровываться в расположение его войск.

Карта боевых действия во Вьетнаме представляла собой сеть укрепленных точек вооруженных сил США, между которыми отсутствовали налаженные коммуникации. Для того чтобы изолировать расположение группировки американцев, больших усилий прикладывать не требовалось.

Анатолий Соколов напомнил, что вьетнамские партизаны активно использовали разветвленную сеть подземных туннелей. Под землей вьетконговцы жили, перебрасывали живую силу и даже военную технику. Подземными туннелями партизаны пользовались и во время боестолкновений. «Вьетконговцы неожиданно появлялись и, как невидимки, уходили от американцев», — пояснил Соколов.

«Единственным относительно эффективным способом борьбы с партизанами были ковровые бомбардировки, использование химикатов и выжигание джунглей. Также наиболее прогрессивное изобретение американцев в борьбе с вьетнамцами — это аэромобильные бригады, впоследствии ставшие основной современной армии. Речь идет о мобильных соединениях, выполняющих боевые задачи при поддержке вертолетов», — отметил Дмитрий Корнев.

Американцы воевали с народом

В мире, видимо, из-за голливудских фильмов распространено мнение, что во Вьетнам зачастую отправлялись совсем необстрелянные и неопытные кадры. Якобы поэтому войска США терпели поражения и несли огромные потери. Эту версию косвенно подтверждает статистика, фиксирующая большую долю погибших молодого возраста.

«В США в годы вьетнамской войны существовал призыв. Воевали как призывники, так и кадровые военные, но костяк американской армии составляли профессионалы. Среди солдатского состава действительно были необстрелянные ребята, но Пентагон на непрофессионалов ставку, конечно, не делал ввиду очевидной бессмысленности при том человеческом ресурсе, которым он обладал», — пояснил Корнев.

Фатальные просчеты Пентагона и недооценка возможностей войск ДРВ привели к гибели десятков тысяч американских военнослужащих. Такого количества жертв Америка не знала со времен Гражданской войны и Второй мировой. На этом фоне в США возникло мощное антивоенное движение, требовавшее немедленного вывода армии из Вьетнама. Под давлением общественности Вашингтон пошел на компромисс и начал переговоры с Ханоем. В 1973 году Белый дом был вынужден начать вывод войск.

Борьба с партизанами для американцев превратилась в войну с мирным населением. Каждая деревня, которую населяли старики, женщины и дети, считалась опорным пунктом противника. Как и в любой другой армии, ведущей ожесточенные боевые действия, в американской распространились наркомания и алкоголизм. Кроме того, в СМИ США стала просачиваться информация о трагических инцидентах, вызванных психическими расстройствами солдат.

В ситуации, когда гражданские являются врагами, а военнослужащие теряют психическое равновесие, становятся неизбежными карательные операции против безоружного населения и случаи проявления бессмысленной жестокости. Наиболее известным эпизодом вьетнамской войны стало уничтожение деревни Сонгми.

Трагедия произошла 16 марта 1968 года. Американские оккупанты уничтожили практически всех жителей населенного пункта, где не было ни одного солдата противника. Согласно вьетнамским данным, от американских пуль и гранат погибли 504 человека, включая 173 детей (среди них 55 младенцев). В уничтожении мирных жителей участвовали не все военнослужащие. Часть из них даже пыталась безуспешно помешать палачам.

Зачистка Сонгми иллюстрирует не только жестокость американцев, но и ярко демонстрирует ситуацию с ответственностью оккупантов за совершенные ими военные преступления. Произвол карателей в Сонгми получил огласку лишь в 1969 году. Из 100 американских солдат, вошедших в деревню, в беспорядочных расстрелах крестьян участвовали 30 человек.

К ответственности за уничтожение мирных жителей предполагалось призвать около 80 человек. Однако обвинения были предъявлены лишь 25, а перед трибуналом предстали и вовсе шестеро военнослужащих. Нетрудно догадаться, что американское правосудие их всех оправдало.

Исключение было сделано лишь для одного человека — лейтенанта Уильяма Келли, но и его вскоре освободили. Подобное попустительство произошло, даже несмотря на то, что участники расстрелов мирных жителей не скрывали своей вины и после войны рассказывали журналистам о том, как расправлялись с вьетнамскими крестьянами.

Опрошенные «Русской планетой» эксперты недоумевают, каким образом Соединенные Штаты смогли замять тему массовых убийств гражданского населения. Американская пресса, которая была настроена против войны во Вьетнаме, постоянно сообщала о бесчинствах солдат и устроила своеобразный суд над карателями, но государственного и международного суда они избежали.

«Случаи произвола в отношении мирных жителей расследовались в основном не в рамках трибунала, а в рамках уголовного законодательства. Насколько я могу судить, к ответственности за расправу над гражданскими привлекали в основном психопатов», — отметил Дмитрий Корнев.

Эксперт предполагает, что массовых судебных процессов и международного трибунала, возможно, удалось избежать из-за тайной договоренности между СССР, ДРВ и США. «Почему столь вопиющие факты не были доведены до суда, я искренне не понимаю. С другой стороны, как бы цинично и аморально это ни звучало, но военные часто закрывают глаза на уничтожение гражданского населения», — констатировал Корнев.

Анатолий Соколов подчеркнул, что случаи привлечения карателей к ответственности за военные преступления были единичными. «Никто на Западе против американцев голос не поднимал. США и сейчас точно так же на все плюют и действуют так, как считают нужным», — резюмировал эксперт.