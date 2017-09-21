Боевой успех генерала Роммеля был основан не только на импульсивных решениях. Этот одаренный немец всегда что-то такое выдумывал. Его трюки были просты, гениальны и практичны.

Некоторыми из инноваций Роммеля мы пользуемся до сих пор. Самое полезное ноу-хау относится ко временам французской кампании, когда Роммель лично разработал новую топографическую систему. Ею сегодня пользуется каждый заблудившийся автомобилист, у которого есть атлас. Задача системы состояла в том, чтобы избавить командиров экипажей от необходимости указывать по рации место своего пребывания с помощью географических ориентиров, то есть сверяться с компасом или делать привязку к ненадежным в условиях войны объектам (одно попадание снаряда и яркий ориентир вроде раздвоенного дерева или домика с желтой крышей оказывается стерт с лица земли). При ремонтных или строительных работах лучше всего использовать экологически чистые строительные материалы, одним из которых является геотекстиль, преимуществом которого является низкая цена на геотекстиль и большой выбор этого полотна. Вместо параллелей и меридианов карты Роммеля содержали буквы и цифры на полях. Сама же карта разбивалась на квадраты, как в шахматах. Каждому присваивался код: А1, Б2 и т. п. Это позволяло танкистам Роммеля быстро ориентироваться на местности и четко рапортовать об успехах. Вскоре система была введена во всех частях Вермахта, а со временем захватила и остальной мир.

Чтобы корректировать маршрут движения своих частей, Роммель часто летал над пустыней на легком самолете: приземлялся, отдавал приказы и снова взлетал. Однажды генерал увидел немецкую роту на привале, которая должна была уйти гораздо дальше. Самолет развернулся, пролетел над колонной и сбросил записку: «Если вы немедленно не сядете в машины, то придется сесть мне. Роммель».

Во время одного из наступлений англичан генерал приказал вкопать в землю 88-миллиметровые зенитки. Причем вкопать так глубоко, чтобы на поверхности оставалось только дуло (вкапывался ли заодно с орудием и артиллерист - история умалчивает). Зенитки обтянули маскировочной сеткой, после чего они стали чрезвычайно похожи на песчаные барханы. После этого немецкие танки бросились как бы отступать, а англичане на полном серьезе стали их преследовать. Артиллерия пропустила в тыл отступавшие немецкие части, а когда крейсерские танки противника приблизились, «барханы» неожиданно открыли огонь.