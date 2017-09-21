Алия Молдагулова - бесстрашная девушка-снайпер

Алия Молдагулова пришла на фронт 18-летней девчонкой, за плечами – наградная винтовка от ЦК ВЛКСМ за отличную стрельбу. К октябрю 1943 года на боевом счету у юной девушки-снайпера было уже 32 убитых фашиста.

В начале января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции стрелковая бригада Алии выдвинулась к городу Новосокольники в Псковской области. Снайперам предстояло прикрывать советских солдат в операции при железной дороге у станции Насва.

Батальон атаковал на рассвете 14 января. Несмотря на прорыв первой линии обороны, гитлеровцы открыли ответный огонь и отбросили наших солдат с позиций. Когда огонь ослаб, во весь рост встал бесстрашный боец и с криком «Братья, солдаты, за мной!» увлек за собой батальон. Это была Алия Молдагулова. Активная контратака сломила ярость врага, и советским бойцам удалось завладеть высотой.

Во время одного из боев, уже, будучи раненой в руку, Алия Молдагулова уничтожила фашистского офицера, получив при этом второе ранение. Боевые товарищи вынесли ее с поля боя и пытались спасти девушке жизнь, наперебой предлагая кровь. Но рана оказалось смертельной.

4 июня 1944 года Алие Молдагуловой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.