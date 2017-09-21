Загадочная смерть Гудини

Обстоятельства смерти Гудини окутаны тайной. Во время гастролей в Монреале он отдыхал в своей гримерке, как к нему вошли трое студентов, один из которых был чемпионом колледжа по боксу. Он спросил мистера Гудини, действительно ли он способен выдержать несколько сильных ударов в живот, ничего при этом не почувствовав.

Гудини, погружённый в свои мысли, кивнул, и студент неожиданно нанес артисту два или три удара. Гудини еле остановил его: «Подождите, мне надо подготовиться», после чего напряг пресс — «Вот, теперь можете бить». Студент ударил пару раз и на себе почувствовал железный брюшной пресс Гудини. Когда студенты ушли, Гудини лишь потёр место, ушибленное от первых неожиданных ударов.

Несколько дней Гудини, как всегда, не обращал внимания на боль, но эти удары спровоцировали разрыв аппендикса (или селезенки), в результате которого развился перитонит.

В 1926 г. никаких антибиотиков не было, и выжить можно было лишь чудом, но Гудини опять поразил всех: поклонники ликовали — вот он Гудини, победитель смерти, который не подчиняется земным законам. Однако через девять дней, 31 октября 1926 г, в канун празднования Хеллоуина, Гарри Гудини умер в Детройте.

Он оставил жене секретный код, без помощи которого его «истинный» дух не смог бы связаться с живыми во время сеансов столоверчения. Сделано это было для того, чтобы шарлатаны не подстроили сеансов общения с духом Гудини − «грозы спиритов».