Жан Поль Гетти: жадина-говядина

Родился в Миннеаполисе, Миннесота в семье нефтяного магната ирландца Джорджа Франклина Гетти и дочери шотландских эмигрантов Сары Кэтрин МакФерсон Ришер, бывших уже в солидном возрасте и к тому же за два года до того потерявших свою единственную дочь Гертруду. Закончив Оксфордский университет в 1913 году, Пол начал торговать нефтью в районе Талсы (штат Оклахома), и к 1916 году он заработал первый собственный миллион долларов. В том же году его компания переехала в Калифорнию.

В 1950-е годы Пол Гетти скупил несколько нефтяных компаний, ставших фундаментом его финансовой империи. В 1949 году купил нефтяную концессию в Саудовской Аравии, которая в 1950-е годы стала приносить миллиардные прибыли. В 1957 году Пол Гетти был объявлен самым богатым человеком на Земле. Этот титул он сохранил до самой смерти. В 1968 году Пол Гетти стал миллиардером.

После Второй мировой войны Гетти переехал в Англию, в Саттон-Плейс в Суррее. Его дом был окружен крепостной стеной и охранялся целой армией службы безопасности и двадцатью собаками, специально дрессированными для охраны людей.

В 1973 г. произошло событие, которое могло закончиться трагически. Был похищен его внук, Пол Гетти III, который обосновался в Риме, ведя там богемную жизнь. В течение пяти месяцев Гетти-старший отказывался платить выкуп в сумме 17 миллионов долларов, объясняя: «У меня четырнадцать внуков, если я сегодня заплачу одно пенни, тогда у меня будет четырнадцать похищенных внуков». Чтобы принудить его к уступчивости, похитители прислали Гетти отрезанное ухо внука вместе с плёнкой. После этого миллиардер всё-таки выделил средства на выкуп. Но лишь 3 миллиона долларов, 800 тысяч из которых он одолжил своему сыну под 4 процента годовых. Но полиция нашла и освободила мальчика до того, как дедушка снял со счета заветные миллионы. Когда внук позвонил деду, чтобы поблагодарить его, тот отказался подойти к телефону.

Пол Гетти III был настолько травмирован произошедшим, что пристрастился к наркотикам, из-за которых рано потерял слух и зрение. На протяжении многих лет прикованный к инвалидной коляске, он умер 5 февраля 2011 года в возрасте 54 лет. Его сын Бальтазар Гетти стал известным актёром.

Жан Поль Гетти умер в возрасте восьмидесяти трех лет в 1976 году от рака простаты, как определили врачи. Сообщая об этом событии, комментатор телекомпании BBС добавил: «Он был самым богатым, самым эгоистичным и самым одиноким человеком на свете».