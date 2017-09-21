Круглые московские дома-“Бублики”

Согласно задумке архитекторов, в преддверии 80-го года, Олимпиады-80, в Москве должно было появится как минимум 5 таких домов, символизирующие олимпийский знак из пяти колец. По сути задумка очень даже интересная. Пять гигантских колец, а нужно отметить, что одно такое кольцо — 155 метров в диаметре, олицетворяющие олимпиаду, обязательно заинтересовало бы иностранцев и это весьма интересная была ба «фишка» СССР. Даже рассматривался план по застройке всей Москвы такими домами. Однако, в итоге от плана отказались.

В 1972 году был построен первый дом необычной формы по разработкам архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова. Дом расположен в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, на улице Нежинская и имеет форму круга, в простонародье — «Бублик». Жилой дом рассчитан на 913 квартир.

В таком доме было спланировано все. Огромный двор, в котором были почти все удобства: магазины, аптека, прачечная, ателье и много другое. Архитектурное громило можно было бы смело назвать мини-городом в городе.

Приближался 1980 год, год олимпиады, а в Москве только год назад заканчивают стройку второго такого же дома, снова девяти этажные панельные дома, 26 подъездов и уже 936 квартир. Дом поставили тоже на западе Москвы, в районе Раменки по улице Довженко.

В эти дома переселились тысячи очередников в надежде на счастливое будущее в новом уникальном, с точки зрения архитектуры, круглом доме. Здесь жили выдающиеся актеры театра и кино — заслуженная артистка России Галина Беляева, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров, а также кинорежиссер, сценарист и поэт Эмиль Лотяну.

В этих домах снимали фильмы: «Курьер», «Трагедия в стиле рок», «Артистка из Грибова» и множество выпусков «Фитилей», а так же круглый дом можно увидеть в финальных кадрах знаменитейшей советской кинокартины «Москва слезам не верит». Один из жителей рассказал: «Осенью 78-го года, поздним вечером просили включить освещение в квартирах, окна которых выходят во двор. И эти круглые панорамные кадры светящихся окон вы все наблюдаете на финальных титрах фильма».

Стоит отметить способ, как архитекторам удалось достичь закругления панельных домов. Весь секрет в том что при постройке панельных домов допускается погрешность в шесть градусов, что и позволило достичь кольца.

Но почему же «Бублики» не получили популярность, а планы о пяти кольцах были развалены? Все очень просто. Одной из важнейшей задачей советского домостроения — это практичность и дешевизна. Круглые дома — дорогие в обслуживании, громоздкие и совершенно неудобные.