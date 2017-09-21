Страшная загадка гибели группы Дятлова

Трагическая история туристической группы студентов Уральского политехнического института в феврале 1959 года на Северном Урале, получивших название группы Дятлова — это одна из самых загадочных трагедий в истории. Дело было частично рассекречено только 1989 году. По утверждениям исследователей, часть материалов из дела изъяты и засекречены до сих пор. Ввиду огромного количества странных и необъяснимых обстоятельств в далеком 1959 году следователи не смогли раскрыть эту тайну. До сих пор, уже много лет, инициативные добровольцы пытаются расследовать и как-то объяснить невероятно странную и страшную историю группы. Однако полностью стройной версии, которая объяснила бы все загадки этого дела — нет до сих пор.

1. Группа Дятлова.

23 января 1959 года группа из 9 лыжников турклуба отправилась в лыжный поход по северу Свердловской области. Возглавлял группу опытный турист Игорь Дятлов. Задача похода — пройти по лесам и горам Северного Урала лыжным походом 3-й (наивысшей) категории сложности.

1 февраля 1959 г. группа остановилась на ночлег на склоне горы Холатчахль (в переводе с мансийского — Гора мертвецов), недалеко от безымянного перевала (позднее названного перевалом Дятлова). Ничто не предвещало беды. Эти фотографии группы позже были найдены в фотоаппаратах участников похода и проявлены следствием. Группа устанавливает палатку на склоне горы, время около 17 часов.

Это самые последние фотографии, которые удалось обнаружить.

12 февраля группа должна была дойти до конечной точки маршрута — посёлка Вижай, послать телеграмму в институтский спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Но ни в назначенные дни, ни позже, группа в конечной точке маршрута не появилась. Было решено начать поиски.

2. Начало поисково-спасательных работ.

Поисково-спасательные работы были начаты 22 февраля, по маршруту направлен отряд. Вокруг на сотни километров нет ни одного населенного пункта, совершенно безлюдные места.

26 февраля на склоне горы Холатчахль была обнаружена палатка, присыпанная снегом. Стенка палатки обращённая вниз по склону была разрезана.

Позднее палатку раскопали и обследовали. Вход в палатку был раскрыт, однако скат палатки, обращенный к склону, был разорван в нескольких местах. В одной из дыр торчала меховая куртка.

Причем, как показала экспертиза, палатку резали изнутри (схема разрезов на фотографиях к посту)

У входа внутри палатки лежали печка, ведра, чуть дальше фотоаппараты. В дальнем углу палатки — сумка с картами и документами, фотоаппарат Дятлова, дневник Колмогоровой, банка с деньгами. Справа от входа лежали продукты. Справа рядом со входом валялись две пары ботинок. Остальные шесть пар обуви лежали у стенки напротив. Рюкзаки расстелены понизу, на них ватники и одеяла. Часть одеял не расстелена, сверху одеял — тёплые вещи. Рядом со входом обнаружен ледоруб, а на скате палатки брошен фонарик. Палатка оказалась совершенно пустой, людей в ней не было.

3. Страшные находки.

Дальше поисковикам начала открываться сплошная череда страшных и жестоких загадок.

Следы вокруг палатки указывали на то, что вся группа Дятлова внезапно по непонятной причине покинула палатку, причем предположительно не через выход, а через разрезы. Причем люди выбежали из палатки на 30-ти градусный мороз даже без обуви и частично одетые. Группа отбежала около 20 метров в сторону, противоположную входу в палатку. Затем дятловцы плотной группой, практически шеренгой, в носках по снегу и морозу пошли вниз по склону. Следы указывают, что они шли рядом, не теряя друг друга из виду. Причем они не убегали, а именно обычным шагом отходили вниз по склону.

Эти торчащие горки снега и есть их следы, так бывает, когда на местности проходит сильная метель.

Примерно через 500 метров по склону следы потерялись под толщей снега.

На следующий день, 27 февраля, в полутора километрах от палатки и ниже по склону на 280 м, возле кедра, были обнаружены тела Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. При этом было зафиксировано: у Дорошенко обожжена стопа и волосы на правом виске, у Кривонищенко — ожог левой голени и ожог левой ступни. Рядом с трупами обнаружен костерок, который ушел в снег.

Спасателей поразило то, что оба тела были раздеты до нижнего белья. Дорошенко лежал на животе. Под ним — разломанный на части сук дерева, на который, видимо, он упал. Кривонищенко лежал на спине. Вокруг тел были разбросаны всякие мелкие вещи. На руках были многочисленные повреждения (ушибы и ссадины), внутренние органы переполнены кровью, у Кривонищенко отсутствовал кончик носа.

На самом кедре, на высоте до 5 метров, были обломаны ветки (часть из них лежала вокруг тел). Причем ветки толщиной до 5 см, на высоте были сначала подпилены ножом, а потом отломаны с силой как будто на них нависали всем телом. На коре остались следы крови.

Неподалеку обнаружили срезы ножом со сломами молодых пихт и надрезы на березах. Срезанные верхушки пихт и нож не обнаружили. При этом предположений, что их использовали для топки, не было. Во-первых, они плохо горят, а во-вторых, вокруг было относительно много сухого материала. Практически одновременно с ними в 300 метрах от кедра вверх по склону в направлении палатки было найдено тело Игоря Дятлова.

Он был слегка занесён снегом, полулежал на спине, головой в сторону палатки, приобняв рукой ствол березки. На Дятлове были лыжные брюки, кальсоны, свитер, ковбойка, меховая безрукавка. На правой ноге — носок шерстяной, на левой — хлопчатобумажный. Часы на руке показывали 5 часов 31 минуту. На лице был ледяной нарост, означавший, что перед смертью он дышал в снег.

На теле выявлены многочисленные ссадины, царапины, осаднения; на ладони левой руки зафиксирована поверхностная рана от второго до пятого пальцев; внутренние органы переполнены кровью.

Примерно в 330 метрах от Дятлова, выше по склону под слоем плотного снега в 10 см было обнаружено тело Зины Колмогоровой.

Она была тепло одета, но без обуви. На лице были признаки кровотечения из носа. На кистях рук и ладонях многочисленные ссадины; рана со скальпированным лоскутом кожи на кисти правой руки; опоясывающее правый бок, переходящее на спину осаднение кожи; отёк мозговых оболочек.

Спустя несколько дней, 5 марта, в 180 метрах от места обнаружения тела Дятлова и 150 метрах от расположения тела Колмогоровой под слоем снега 15-20 см был найден труп Рустема Слободина. Он был также довольно тепло одет, при этом на правой ноге был валенок, надетый на 4 пары носков (второй валенок был обнаружен в палатке). На левой руке Слободина были обнаружены часы, которые показывали 8 часов 45 минут. На лице был ледяной нарост и были признаки кровотечения из носа.

Характерным признаком последних трех найденных туристов был цвет кожи: по воспоминаниям спасателей — оранжево-красный, в документах судмедэкспертизы — красновато-багряный.

4. Новые страшные находки.

Поиски оставшихся туристов проходили в несколько этапов с февраля по май. И только после того, как снег начал таять, стали обнаруживаться предметы, которые указали спасателям нужное направление розыска. Обнажившиеся ветки и обрывки одежды привели в ложбину ручья примерно в 70 м от кедра, которая была сильно занесена снегом.

Раскоп позволил найти на глубине более 2,5 м настил из 14 стволов небольших пихт и одной берёзы длиной до 2 м. На настиле лежал лапник и несколько предметов одежды. По положению этих предметов на настиле обнажились четыре пятна, выполненные как «посадочные места» для четырёх человек.

Тела нашли под четырёхметровым слоем снега, в русле уже начавшего таять ручья, ниже и чуть в стороне от настила. Сначала нашли Людмилу Дубинину — она застыла, стоя на коленях лицом в склон у водопада ручья.

Остальные трое нашлись немного ниже. Колеватов и Золотарёв лежали в обнимку «грудь к спине» у кромки ручья, видимо, согревая друг друга до конца. Тибо-Бриньоль находился ниже всех, в воде ручья.

На трупах, а также в нескольких метрах от них обнаружена одежда Кривонищенко и Дорошенко — брюки, свитеры. Вся одежда имела следы ровных разрезов, так как снималась уже с трупов Кривонищенко и Дорошенко. Погибшие Тибо-Бриньоль и Золотарёв обнаружены хорошо одетыми, хуже одета Дубинина — её куртка из искусственного меха и шапочка оказались на Золотарёве, разутая нога Дубининой завёрнута в шерстяные брюки Кривонищенко. Около трупов обнаружен нож Кривонищенко, которым срезались у костров молодые пихты. На руке Тибо-Бриньоля обнаружено двое часов — одни показывали 8 часов 14 минут, вторые — 8 часов 39 минут.

При этом все тела имели страшные травмы, полученные еще прижизненно. У Дубининой и Золотарёва были переломы 12 рёбер, у Дубининой — и с правой, и с левой стороны, у Золотарёва — только с правой.

Позже экспертиза определила, что такие травмы можно получить только от сильного удара, подобного удару автомобиля, движущегося на большой скорости или падения с большой высоты. Камнем в руке человека такие травмы нанести невозможно.

Кроме того у Дубининой и Золотарёва отсутствуют глазные яблоки — выдавлены или удалены. А у Дубининой вырван язык и часть верхней губы. У Тибо-Бриньоля вдавленный перелом височной кости.

Очень странно, но при экспертизе обнаружилось, что одежда (свитер, шаровары) содержат нанесенные радиоактивные вещества с бета-излучением.

5. Необъяснимое.

Вот схематическая картинка всех обнаруженных тел. Большинство тел группы были найдены в положении «головой к палатке», и все расположены на прямой лини от разрезанной боковины палатки, на протяжении более 1,5 километров. Колмогорова, Слободин и Дятлов погибли не во время отхода из палатки, а наоборот, на пути обратно в палатку.

Вся картина трагедии указывает на многочисленные загадки и странности поведения дятловцев, большинство из которых практически необъяснимы.

- Почему они не убегали от палатки, а отходили шеренгой, обычным шагом?

- Зачем им нужно было разжигать костер у высокого кедра на продуваемой ветрами площадке?

- Зачем они ломали ветви кедра на высоте до 5 метров, когда вокруг было много маленьких деревьев для костра?

- Как они могли получить такие страшные травмы на ровной местности?

- Почему не выжили те, кто дошел до ручья и соорудил там лежаки, ведь даже на морозе там можно было продержаться до утра?

- И наконец, самое главное — что заставило группу одновременно и в такой спешке покинуть палатку практически без одежды, без обуви и без снаряжения?

Вопросов еще есть масса, ответов нет.

6. Гора Холатчахль — гора мертвецов.

Первоначально в убийстве подозревали местное население северного Урала — манси. Под подозрение попали манси Анямов, Санбиндалов, Куриков и их родня. Но ни один из них не брал вину на себя.

Они скорее сами были напуганы. Манси говорили, что видели над местом гибели туристов странные «огненные шары». Они не только описали это явление, но и нарисовали его. В дальнейшем рисунки из дела исчезли или до сих пор засекречены. «Огненные шары» в период поисков наблюдали и сами спасатели, а также другие жители Северного Урала. В итоге, подозрение с манси было снято.

На пленке погибших туристов был обнаружен самый последний кадр, который до сих пор вызывает споры. Одни утверждают, что этот кадр был сделан когда пленку вынимали из фотоаппарата. Другие утверждают, что этот кадр был сделан кем-то из группы Дятлова из палатки, когда опасность начала приближаться.

В преданиях манси говорится, что во времена всемирного потопа на горе Холат-Сяхыл раньше пропали 9 охотников – “погибли от голода”, “сварились в кипящей воде”, “сгинули в жутком сиянии”. Отсюда и название этой горы — Холатчахль, в переводе – Гора Мертвецов. Гора не является священным местом для манси, скорее наоборот – эту вершину они всегда обходили стороной.

Как бы то ни было, но загадка гибели группы Дятлова не разгадана до сих пор.

7. Версии.

Существует 9 основных версий гибели группы Дятлова:

- сход лавины

- уничтожение группы военными или спецслужбами

- воздействие звука

- нападение беглых заключённых

- гибель от рук манси

- ссора между туристами

- версия об ударе некоего испытываемого оружия

- версия о «контролируемой поставке»

- паранормальные версии

Не буду описывать их подробно, все эти версии можно легко найти в Интернете. Могу сказать только, что ни одна из этих версий до сих пор не может полностью объяснить все обстоятельства гибели группы Дятлова.