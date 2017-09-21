Спарта и ее армия

Полноправными гражданами в Спарте были только члены «общины равных» — спартиаты. Представляя собой незначительное меньшинство и находясь под постоянной угрозой восстания угнетенных илотов, спартиаты превратили свою общину в военный лагерь. Каждый спартанец с юности до конца жизни был воином. Даже в мирное время мужчины входили в состав «эномотий» (товариществ) и были обязаны заниматься физическими упражнениями и охотой. Члены эномотий даже питались вместе, внося определенные взносы на организацию общего питания.

Спарта была преимущественно аграрным полисом, в котором преобладали примитивные формы рабства. Ее относительная географическая изолированность от других греческих полисов определила социально-экономическую отсталость. Все это вместе взятое способствовало превращению Спарты в оплот реакции в Греции.

Политический строй Спарты имел свои особенности. Полисом управляли два наследственных царя, ограниченные в своих действиях советом старейшин — герусией, состоявшей из 30 геронтов, включая двух царей. Важнейшие политические вопросы после рассмотрения их герусией выносились на утверждение народного собрания, которое не имело законодательной власти, а просто утверждало или отвергало предложение герусии. Со второй половины V века до н. э. большую роль в управлении стали играть пять эфоров. Эфоры, обычно выражавшие интересы реакционной олигархии, контролировали деятельность всех органов управления полиса.

Несмотря на то, что Спарта считалась «общиной равных», в политическом отношении она представляла собой аристократический строй, выражавшийся в господстве немногих аристократических родов. По своему классовому характеру это было рабовладельческое военное государство, вся совокупность общественных отношений которого содействовала созданию небольшой, но боеспособной армии рабовладельцев.

Система спартанского воспитания имела целью выработать из каждого спартанца воина. Главное внимание спартанцы обращали на развитие физической силы, выносливости и смелости. Физическая сила, бесстрашие и ловкость в Спарте ценились очень высоко. Меньше внимания уделялось выработке культурных навыков, хотя каждый спартанец должен был уметь читать и писать.

От воина требовалось безоговорочное повиновение старшим начальникам. Приказания старших подлежали обязательному выполнению. Элементы воинской дисциплины будущему воину прививались со школьной скамьи. Спартанец готов был скорее погибнуть, чем уйти с боевого поста. Такой дисциплины не было у армий восточных деспотий. Большую роль в укреплении воинской дисциплины у спартанцев играло общественное мнение, однако применялись и телесные наказания. В своих песнях спартанцы прославляли храбрых воинов и порицали трусов.

«Славно ведь жизнь потерять, среди воинов доблестных павши,

Храброму мужу в бою ради отчизны своей...

Юноши, бейтесь же, стоя рядами, не будьте примером

Бегства постыдного иль трусости жалкой другим...

Пусть же, широко шагнув и ногами упершися в землю,

Каждый на месте стоит, губы зубами прижав,

Бедра и голени снизу и грудь свою вместе с плечами

Выпуклым кругом щита, крепкого медью, прикрыв;

Плотно сомкнувшись грудь с грудью, пусть каждый дерется с врагами,

Стиснув рукою колье или меча рукоять»

(Тиртей).

С 7 до 20 лет спартанец проходил обучение, после чего становился полноправным гражданином. Школьное воспитание было рассчитано на то, чтобы выработать презрение к роскоши, послушание, выносливость, физическую силу и смелость. Подростки воспитывались в суровых условиях: их часто заставляли голодать, переносить лишения и нередко наказывали. Большая часть времени отводилась упражнениям в беге, борьбе, метанию копья к диска. Много внимания уделялось военным играм.

«Мое богатство, — говорится в одной спартанской песне, — мое копье, мой меч, мой славный шлем, крепость моего тела. При помощи их я обрабатываю землю, собираю хлеб и приготовляю вино со своих виноградников; благодаря им — я господин своих слуг...» В этих словах выражена классовая основа воспитания и обучения спартанских воинов — они должны были обеспечить свое господство.

Музыка, пение, танцы были также направлены на воспитание качеств, необходимых воинам. Воинственная музыка должна была возбуждать мужество; танцы изображали отдельные моменты боя.

Большое внимание уделялось выработке военного языка. Спартанцы славились своим умением говорить кратко и ясно. От Лаконии пошли выражения «лаконизм», «лаконический», т. е. кратко и ясно, как говорили жители Лаконии. «С ним или на нем», — говорила мать сыну, подавая щит (с ним — победителем, на нем — мертвым). Когда персидский царь под Фермопилами потребовал от греков, чтобы они сдали оружие и щиты, ему ответили: «Приди и возьми».

Спартанские воины обучались ходить в ногу и делать простейшие перестроения. У них уже имелись элементы строевой подготовки, получившие дальнейшее развитие в римской армии. У спартанцев тренировка преобладала над обучением, что определялось характером боя того времени.

Для проверки боевой готовности периодически устраивались военные смотры. Тот, кто на смотр являлся располневшим сверх установленной для воина нормы, тот подвергался наказанию. Военные смотры заканчивались состязаниями.

Все спартанцы считались военнообязанными с 20 до 60 лет и распределялись по возрастным и территориальным группам. Эфоры обыкновенно зачисляли в действующую армию младшие и средние возрасты (до 40 лет). Все зачисленные в армию обязаны были являться на службу со своим вооружением и продовольствием; исключение составляли цари и их свита, получавшие содержание в походе за счет государства.

Вооружение спартанцев было тяжелым. Они имели копье, короткий меч и защитное вооружение: круглый щит, прикрепленный к шее, шлем, защищавший голову, панцырь на груди и поножи на ногах. Вес защитного вооружения достигал 30 кг. Такой тяжело вооруженный боец назывался гоплитом. Каждый гоплит имел слугу — илота, который в походе нес его защитное вооружение.

В состав спартанского войска включались и легко вооруженные бойцы, избиравшиеся из жителей горных местностей. Легко вооруженные воины имели легкое копье, дротик или лук со стрелами. Защитного вооружения у них не было. Дротик метался на дистанцию 20-60 м, стрела поражала на дистанцию 100-200 м. Легко вооруженные воины обыкновенно прикрывали фланги боевого порядка. Ядро спартанской армии составляли гоплиты, численность которых колебалась в пределах 2-6 тысяч человек. Легко вооруженных было значительно больше, в некоторых боях их насчитывалось несколько десятков тысяч человек.

Гоплиты вначале делились на 5 лохов, а к концу V века до н. э. спартанская армия имела 8 лохов. В IV веке до н. э. организационная структура спартанской армии еще более усложнилась. Низшим подразделением было братство или двойная эномотия (64 человека); два братства составляли пентиокостис (128 человек); два пентиокостиса образовывали лох (256 человек); четыре лоха составляли мору (1024 человека). Таким образом, у спартанцев мы видим четкую организационную структуру армии. Но в бою эти подразделения самостоятельно не действовали.

Все гоплиты входили в одну фалангу (монолит), которая представляла собой линейный строй копейщиков; фаланга — это тесно сомкнутое линейное построение гоплитов в несколько шеренг глубиной для ведения боя. Фаланга возникла из сомкнутого строя родовых и племенных отрядов, она являлась военным выражением окончательно оформившегося греческого рабовладельческого государства. Укрепившаяся политическая власть имела возможность уравнять в строю неравных в социально-экономическом отношении воинов и спаять их воинской дисциплиной для достижения победы в бою в интересах всего полиса. Технической предпосылкой возникновения фаланги было развитие производства однообразного вооружения.

Спартанская фаланга строилась в восемь шеренг в глубину. Дистанция между шеренгами на ходу была 2 м, при атаке — 1 м, при отражении атаки — 0,5 м. При численности в 8 тысяч человек протяжение фаланги по фронту достигало 1 км. Поэтому фаланга не могла передвигаться на большое расстояние, не расстраивая своего порядка, не могла действовать на пересеченной местности, не могла преследовать противника.

Фаланга — это не только строй, но и боевой порядок греческой армии. Действовала она всегда как единое целое. Спартанцы считали тактически нецелесообразным делить свою фалангу на более мелкие части. Начальник наблюдал за тем, чтобы не нарушался порядок в фаланге. Сильной стороной фаланги являлся ее удар, атака накоротке. В сомкнутом строю она была сильна и в обороне. До боя при Левктрах (371 год до н. э.) спартанская фаланга считалась непобедимой. Уязвимым местом ее были фланги, особенно фланги первой шеренги, которая прежде других наносила или отражала удар. Воины держали щит в левой руке, правое плечо оказывалось открытым, и его прикрывал правофланговый сосед. Но первого правофлангового никто не прикрывал. Поэтому здесь ставили наиболее сильных и хорошо вооруженных бойцов. Вследствие этого правый фланг фаланги был сильнее левого фланга.

Боевой порядок не ограничивался только фалангой. Легко вооруженные лучники и пращники с камнями обеспечивали фалангу с фронта, завязывали бои, а с началом наступления фаланги отходили на ее фланги и в тыл для их обеспечения. Атака носила фронтальный характер, и тактика была очень простой. На поле боя едва ли имелось даже самое элементарное тактическое маневрирование. При построении боевого порядка учитывалось только соотношение протяжения фронта и глубины построения фаланги. Исход боя решали такие качества воинов, как мужество, стойкость, физическая сила, индивидуальная ловкость и особенно сплоченность фаланги на основе воинской дисциплины и боевой выучки.

Походные марши спартанская армия совершала быстро. Для лагеря обычно выбирали холмы, а если приходилось разбивать его на ровном месте, он окружался рвом и валом. В лагере помещались лишь спартанцы и перийоки, илоты располагались за его пределами. Небольшое количество всадников выдвигалось в сторону противника для несения сторожевой службы. Забота об устройстве и охране лагеря лежала на начальнике обоза. Гимнастические и военные упражнения в лагере проводились так же регулярно, как и в самой Спарте.

Верховное командование спартанской армией осуществлял один из царей, при котором имелся отборный отряд телохранителей из 300 знатных юношей. Царь находился обычно на правом фланге боевого порядка. Его приказания выполнялись точно и быстро.

Спартанцы имели небольшую по численности армию, качественно отличную от войск восточного типа. Войска восточных деспотий не имели единой системы комплектования, в них не было четкой организационной структуры, полного единообразия вооружения и снаряжения, регулярного обучения, системы воспитания воинов, единых основ дисциплины, установленных боевых порядков. Все это было в армии греков, хотя она и имела форму милиции, а не постоянной армии. Восточные деспотии располагали в целом или в качестве составной части постоянным войском, но в нем не было элементов регулярной армии, присущих греческой милиции, которую вполне можно назвать регулярной, хотя и не постоянной армией. Милиция — это армия, которая не содержится государством постоянно, а собирается лишь на время войны и по ее окончании распускается. В мирное время воины собирались на короткие сроки для обучения.

Слабым местом спартанской военной системы было полное отсутствие технических средств борьбы. Осадного искусства спартанцы не знали до второй половины IV века до н. э. Не умели они и возводить оборонительные сооружения. Крайне слаб был спартанский флот. Во время греко-персидской войны 480 года до н. э. Спарта могла выставить лишь 10-15 кораблей.

Свою военную систему и организацию спартанцы вырабатывали в многочисленных войнах, которые они вели с жителями Мессении и Арголиды в VIII — VII веках до н. э. В середине VIII века спартанцы напали на Мессению и после упорной многолетней борьбы поработили население этой области. Одновременно они отняли у жителей Аргоса южную часть Арголиды и поставили в зависимость от Спарты население большей части Пелопоннеса. Ко второй половине VI века до н. э. гегемония Спарты была признана почти всеми областями Пелопоннеса, вошедшими (исключая Аргос) в состав возглавляемого спартанцами Пелопоннесского союза — наиболее значительного из политических объединений Греции того периода.

Опираясь на Пелопоннесский союз, Спарта начала оказывать влияние на ход политической жизни других областей Греции, активно поддерживая аристократические элементы в полисах Центральной Греции. Политическое преобладание Спарта удерживала за собой до середины V века до н. э., когда произошло столкновение ее с другим сильным греческим полисом — Афинами.