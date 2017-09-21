Поединок дирижабля и подводной лодки

Интересно, что настоящий бой между дирижаблем и подводной лодкой состоялся и во время Второй Мировой войны. В 1943 году американский дирижабль K-74 атаковал немецкую подводную лодку U-134, находившуюся в надводном положении.

K-74 — мягкий дирижабль типа К, которые производились компанией Goodyear. Эти дирижабли не имели металлического каркаса и состояли из мягкой оболочки длиной 76,5 метров и диаметром 17,6 метров и подвешенной под оболочкой гондолы. Экипаж состоял из 10 человек. K-74 имел на борту радиостанцию, РЛС, магнитометр и гидроакустические буи, а также 12,7-мм пулемёт M2 Browning и глубинные бомбы двойного назначения Mark 17 (с ударным и глубинным взрывателями).

Вечером 18 июля 1943 американские дирижабли К-32 и К-74 патрулировали у берегов Флориды маршрут, по которому должны были пройти танкер и грузовое судно. В это же время немецкая подводная лодка U-134 находилась в надводном положении для вентиляции отсеков. В 23:30 экипаж дирижабля K-74 обнаружил на экранах радаров неизвестную цель. Визуальный контакт с целью был установлен после того, как дирижабль вышел из облаков — это была подводная лодка U-134.

Согласно действовавшим предписаниям, дирижабль должен был оставаться на высоте, не приближаться к цели и вызвать помощь по радио. Однако командир экипажа лейтенант Нельсон Гриллс решил нарушить правила и атаковать подводную лодку, опасаясь за судьбу танкера и грузового судна. На скорости 55 узлов (101 км/ч) дирижабль пошел в атаку на лодку с высоты около 150 метров, расстреливая её из пулемёта. Лодка изменила курс и ответила огнем из зенитного орудия и, по некоторым данным, выстрелами из палубного орудия.

К-74 удалось пройти прямо над лодкой, но механизм сброса глубинных бомб заклинило и произвести бомбометание не удалось. К этому моменту огонь с борта лодки повредил двигатели дирижабля и, главное, пробил оболочку с газом. Дирижабль начал терять высоту, и через 5 минут его хвост медленно коснулся воды. Дирижабль успел подать сигнал SOS, который принял K-32 и передал на базу. При столкновении К-74 с водой его экипаж не пострадал и в спешке покинул гондолу, надев спасательные жилеты. Воздухоплаватели опасались подрыва глубинных бомб и постарались отплыть как можно дальше от обломков дирижабля.

U-134 подошла к месту крушения и собрала часть обломков К-74 для последующего изучения. Члены экипажа дирижабля провели ночь в воде и были подобраны на следующее утро эсминцем USS Dahlgren и охотником за подводными лодками USS SC-657. За несколько минут до спасения главный старшина механиков Изадор Стрессель был атакован акулой, став единственным погибшим в результате этого боя.

В результате атаки дирижабля U-134 получила повреждения цистерн и вскоре получила приказ вернуться в док для ремонта. Уже после ремонта, 21 августа, лодка была атакована самолётами авиагруппы авианосца USS Croatan, защищавшего конвой UGS-14. Лодка смогла уйти от преследования, однако уже 24 августа U-134 была потоплена в Северной Атлантике шестью глубинными бомбами с британского самолёта типа Vickers Wellington. На дно ушёл весь её экипаж — 48 подводников.

Что касается экипажа К-74, то командира воздушного судна сначала осудили за нарушение правил, но уже после войны, в 1961-м немецкие документы о бое были проанализированы, и флотская бюрократия решила, что нарушение было оправдано: Нельсон Гриллз пожертвовал дирижаблем, но спас танкер и грузовое судно. Через 20 лет после боя Гриллза наградили Крестом лётных заслуг.