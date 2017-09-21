Стокгольмский синдром: как Патти Хёрст перешла к похитителям

Внучка медиамагната Уильяма Хёрста была захвачена в заложники леворадикальной террористической организацией, но, проведя два месяца взаперти, перешла на сторону террористов и отказалась возвращаться домой. Мы вспомнили, как развивалась история классического стокгольмского синдрома.

Около девяти вечера 4 февраля 1974 года в квартиру молодого аспиранта университета Беркли Стивена Вида и его 19-летней невесты ворвались трое вооруженных людей. Стивена избили, а его подругу прямо в купальном халате затолкали в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Вскоре эта история взорвала все новостные выпуски страны, оттеснив даже Уотергейтский скандал: девушку звали Патти, и она была внучкой и одной из наследников медиамагната Уильяма Рэндольфа Хёрста.

Патрисия, третья из пяти дочерей Рэндольфа Хёрста, родилась 20 февраля 1954 года. Детство провела в респектабельном особняке в пригороде Сан-Франциско, посещала частные школы, слыла послушным и спокойным ребенком. Накануне своего 20-летия она учится на втором курсе факультета истории искусств в Беркли и делит квартиру со своим женихом, скромным молодым преподавателем. Свадьба намечена на лето 1974 года. Беркли бурлит левацкими настроениями, но Патти вся эта политика совершенно не интересует.

У ее похитителей бэкграунд был совершенно иным. Дональд Дефриз уже в 14 лет сбежал из дома, примкнул к уличной банде и начал промышлять мелкими грабежами. Отбывая срок за ограбление проститутки, он настолько проникся левыми идеями, что взял себе новое имя Синкю (в честь предводителя восстания рабов 1839 года), сбежал из тюрьмы и с несколькими единомышленниками основал собственную группировку — Симбионистскую армию освобождения (SLA). Идеология у новой организации абсолютно невнятная: тут и «черная революция» (притом что Дефриз был единственным афроамериканцем в группе), и «разрушение всех форм и институтов расизма, сексизма, эйджизма, капитализма, конкуренции», и «симбиоз… различных тел и организмов, живущих в глубокой и любовной гармонии и сотрудничестве в лучших интересах всех, кто составляет единое тело» — в общем, отовсюду понемножку. Да и кого волновали идеологические противоречия: главное, можно было и дальше заниматься грабежами и насилием, но уже под романтическими благородными лозунгами.

Первое время члены SLA развлекались тем, что сочиняли манифесты и придумывали себе пышные титулы: Дефриз назначил себя «генерал-фельдмаршалом», остальные соратники (число которых никогда не превышало 15) были преимущественно генералами. Все это перестало быть забавным, когда в ноябре 1973 года симбионисты застрелили одного из самых уважаемых афроамериканских педагогов страны Маркуса Фостера, объявив его «пособником правящего класса». Вскоре полиции удалось поймать двух активистов SLA, и оставшиеся на свободе решили: им нужен заложник, причем ценный.

Выйдя на связь, похитители объявили Патрисию «военнопленной» и первым делом потребовали освободить своих арестованных соратников. Поняв, что власти на это не пойдут, Дефриз сменил тактику и театрально потребовал выдать каждому неимущему жителю Калифорнии продовольственный пакет стоимостью 70 долларов плюс напечатать массовым тиражом пропагандистскую литературу, что, по некоторым подсчетам, обошлось бы семье Хёрст в 400 млн долларов. Отец девушки (у которого не было таких денег) предложил 6 млн долларов тремя порциями и вскоре учредил и внес первые 2 миллиона в фонд помощи нуждающимся, волонтеры которого начали раздавать на улицах еду.

Все это время Патти, как она рассказала позже, держали в узком шкафу с повязкой на глазах, угрожали убить, насиловали и… проповедовали идеологию SLA. Обращения пленницы, которые террористы регулярно записывали и передавали в СМИ, становились все более странными, пока наконец на 59-й день в эфире не появилась запись, шокировавшая общество едва ли не больше самого похищения. «Я точно знаю, что ни тебя, ни маму никогда не интересовали интересы народа, — обращалась Патти к отцу. — Ты, корпоративный лжец, естественно, скажешь, что я не понимаю, о чем говорю, но тогда докажи это на деле. Расскажи бедным и угнетенным людям этой нации о том, что собирается сотворить с ними корпоративное государство. Предупреди чернокожих и обездоленных людей, что их истребят до последнего мужчины, женщины и ребенка. Мне предложили выбор: либо меня освободят в безопасном месте, либо позволят присоединиться к силам Симбионистской армии освобождения и сражаться за свою свободу и свободу угнетенных. Я решила остаться и бороться». К пленке прилагалось фото Патти с автоматом в руках на фоне символики SLA. Позже она расскажет, что присоединилась к группировке под угрозой убийства, но к тому времени далеко не все захотят ей верить.

Верить в то, что девушка — лишь жертва, действительно становилось все сложнее.