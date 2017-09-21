Психоанализ для детей: как Анна Фрейд продолжила дело отца

Анна Фрейд была младшим, шестым ребенком в семье знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда. Однако прославило ее не родство со всемирно известным отцом, а собственный вклад в науку. Анна Фрейд продолжила дело отца и стала основательницей детского психоанализа.

В детстве Анна была обделена вниманием отца – он работал по 18 часов в сутки и семье уделял мало времени. Своей «психологической матерью» Анна считала няню. Собственные детские переживания стали для нее поводом заинтересоваться научными разработками отца и в зрелом возрасте изучать вопросы детской психологии.

Связать свою жизнь с психоанализом Анна решила не сразу: после школы она получила педагогическое образование и 5 лет проработала учительницей. Но интерес к работам отца она проявляла с юности: первый раз Фрейд поговорил с дочерью о психоанализе, когда ей было 13 лет. Будучи учителем, Анна посещала лекции отца. Заметив увлеченность Анны, Зигмунд Фрейд стал для нее личным преподавателем основ психоанализа. Интерес к этому научному направлению провоцировали и проблемы в личной жизни Анны, у которой, в отличие от остальных детей Фрейда, она не складывалась – Анна так и не вышла замуж и не родила детей.

С 1918 г. Анна Фрейд начала принимать участие во всех Международных психоаналитических конгрессах. А в 1922 г. провела собственное исследование и выступила с докладом «Фантазия избиения и сновидение наяву», что позволило ей вступить в Венское психоаналитическое общество. В 1923 г. Анна открыла собственную психоаналитическую практику, принимая маленьких пациентов. В том же году стало известно о том, что ее отец болен раком. С тех пор она становится не только его ученицей, но и верной помощницей, секретарем и сиделкой. Анна даже читала на конференциях его доклады, когда он уже был не в состоянии самостоятельно выступать.

Несмотря на собственные достижения в науке, Анна Фрейд еще долго не могла добиться признания ее как самостоятельной величины. К тому же до нее никто не применял психоанализ в работе с детьми, что тоже вызывало определенные сложности. Анна пыталась доказать, что психическая жизнь ребенка подчиняется совсем другим законам, чем особенности восприятия взрослых людей.

Тяжелые времена наступили для семьи Фрейда в 1938 г., когда в Австрию пришли нацисты. Гитлеровцы отрицали психоанализ как науку и преследовали его приверженцев. Анну вызывали на допрос в гестапо, и от гибели ее с отцом спасло только заступничество международного сообщества. Их отпустили с условием того, что они должны были рассказать о хорошем обращении с ними в гестапо. Для Анны это был тяжелый удар: она не приезжала на родину в течение 30 лет и говорила с тех пор только по-английски.

Семья Фрейдов эмигрировала в Англию. В 1939 г. отца не стало, и Анна занялась изданием собрания его сочинений. Во время войны она открыла детский приют и изыскивала средства для помощи детям, пострадавшим от войны. В то время она начала практиковать психотерапию и в работе со взрослыми пациентами. Ей даже довелось консультировать Мэрилин Монро, которой она поставила диагноз: истерический и депрессивный склад личности.

В послевоенное время Анна Фрейд продолжила работу с детьми и в 1947 г. открыла в Лондоне детский психоаналитический и лечебный центр, ставший крупнейшей в то время специализированной клиникой. В 70 лет она выпустила итоговый труд – «Норма и патология в детстве», обобщивший все ее научные наработки. Анна Фрейд умерла в 1982 г. в возрасте 86 лет.