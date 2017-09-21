Десять необычных историй о ядерных испытаниях

С тех пор, как в июле 1945 года под Аламагордо в Нью-Мексико испытали первую атомную бомбу, опытные взрывы происходят регулярно. Большинство — по плану, но бывали и другие — необычные, загадочные или ужасные ещё в большей мере, нежели сам факт существования подобного оружия.

1. Неожиданная воронка

В 1984 году в пустыне Невада проводился подземный ядерный взрыв Midas Myth («Легенда о Мидасе»). Операция прошла успешно, но когда через три часа команда начала сматывать кабеля, уходящие в скважину, земля внезапно провалилась, образовав обширную воронку в 100 метров шириной и 5 глубиной. Захваченный врасплох персонал получил травмы, от которых один из техников затем скончался.

2. Операция «Перекрёстки»

Серия ядерных испытаний в 1946 году являлась совместным проектом армии и флота США. Чтобы не подвергать пилотов риску заражения, для изучения грибовидных облаков, остающихся после взрывов, военные использовали… беспилотники. Флот — истребитель Grumman F6F Hellcat, армия — знаменитую «Воздушную крепость» Boeing B-17 Flying Fortress. Это был первый случай, когда беспилотные аппараты пролетали сквозь облака от ядерного взрыва.

3. Радиоактивные пылевые бури над Синьцзяном

С 1960 по 1980 годы китайское правительство проводило серию надземных ядерных испытаний в пустыне Синьцзяна (ныне — Синьцзян-Уйгурский автономный район). Масса радиоактивных частиц, поднявшаяся в воздух, затем опустилась на близлежащие города и посёлки. Радиационный фон превышал уровень на крыше Чернобыльского реактора во время аварии, более ста тысяч человек погибло от последствий испытаний. При этом, не зная об опасности радиации, многие искренне радовались мощи китайского оружия.

4. Kodak и операция «Тринити»

Факт 1: плёнка чувствительна к радиации. Факт 2: при производстве плёнки и для её упаковки используется картон. Только вот картон имеет свойство «фонить» (он хорошо восприимчив к радиации), и потому в 1945—1949 годах специалисты компании Kodak неплохо знали, где проводятся испытания ядерного оружия — несколько их фабрик начали присылать заражённый картон. Чистой оставались партии с фабрики в Индиане, а когда и с неё начал приходить радиоактивный материал, компания разработала и установила на воздухозаборниках фабрик радиационные фильтры.

5. Ядерное пиво

В ответ на многочисленные вопросы о заражении напитков после вероятной ядерной войны, правительство США провело особое испытание. Банки и бутылки с пивом, газировкой и минералкой были размещены неподалёку от эпицентра взрыва, ближайшая — в 300 метрах. После испытания бомбы в 30 килотонн, учёные проверили оставшиеся целыми сосуды — и лишь самые ближайшие оказались слегка заражены, да и то в пределах нормы. Кроме того, радиация чуть-чуть повлияла на вкус пива.

6. Операция «Аргус»

В 1958 году на побережье Южной Африки проводилось единственное сверхсекретное надземное ядерное испытание под эгидой правительства США. Проверялась теория физика Николаса Кристофилоса, что ядерные взрывы в космосе создадут кольцо заряженных частиц вокруг Земли. Три ракеты были запущены на высоту 160, 293 и 750 километров, и теория полностью подтвердилась.

7. Атомный танк

В августе 1953 года объектом для ядерного испытания выступал танк «Центурион», помещённый в 450 метрах от эпицентра. К немалому удивлению военных, танк пережил взрыв в 9 килотонн лишь с небольшими повреждениями. Будь в нём экипаж, он бы погиб, но машина осталась бы в полной боеготовности. Через пару дней танк обеззаразили и впоследствии использовали во Вьетнаме, где он спокойно выдержал прямое попадание из РПГ.

8. Последняя бомба Семипалатинска

С 1961 по 1989 год в Семипалатинске проводились подземные ядерные испытания. Причём последнюю бомбу СССР собирался взорвать там в 1991 году — кроху в 0.3 килотонны для проверки военного оборудования на устойчивость к радиации. Но в том же году Казахстан получил независимость, и бомба так и осталась закопанной на 125 метрах под землёй. Лишь через четыре года команда российских и казахских сапёров обезвредили опасный реликт Холодной войны.

9. Сверхсекретная работа Чарлтона Хестона

У фильмов о ядерных испытаниях была одна серьёзная проблема — ужасная озвучка. Один из учёных в шутку предложил нанять оскароносного актёра Чарлтона Хестона для озвучивания, и ко всеобщему удивлению руководство так и сделало. Хестон согласился на работу за бесценок, и озвученные им фильмы (сугубо технические и оттого чрезвычайно скучные) вызвали у людей немалый интерес, хотя и были максимально засекречены.

10. Бомба на гидриде урана

В 1939 году Роберт Оппенгеймер предположил, что бомба на гидриде урана может стать революционным ядерным оружием, создающим самоподдерживающуюся цепную реакцию с низкой критической массой урана. В 1950-х создатель водородной бомбы Эдвард Теллер разработал технологию подобной бомбы. Испытания проводились в марте 1953… и полностью провалились. Взрыв не смог даже уничтожить башню, на которой располагался заряд. И хотя последующий тест оказался более успешен, на «революционной бомбе» поставили крест.