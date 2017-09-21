Обережная сила растений: верба

Когда снег ещё не растаял, и стоят утренние морозы, цветет верба. Появление серёжек представляет собой некое сосредоточие растительной силы.

На юге Польши и в Галиции известны рассказы о чудесной дудочке, которую можно сделать из вербы, растущей в самой глубине леса, там, где её не касался солнечный луч и где она никогда не слышала ни петушиного крика, ни шума бегущей воды. Поговаривают, что с помощью такой дудочки можно развеселить загрустившего человека, заставить танцевать того, кто никогда этого не делал, можно привлечь себе в ульи чужих пчёл, разоблачить злодея и убийцу.

Довольно распространён обычай слегка хлестать друг друга вербой, при этом приговаривая: «Верба хлыст, бей до слёз. Не я бью, верба бьёт. Будь здоров, как верба!». Он представляет собой вид магии соприкосновения: сила вербы должна была благотворно влиять на того, кого ею хлестали. А ранее существовавший обычай бить веточкой вербы молодожёнов родствен обычаю осыпания зёрнами, который до сих пор широко используется у нас на свадьбах. Освящённую вербу берегли до первого выгона скота, после чего втыкали её под крышу дома. Также в этот день сербские девушки опоясывались вербой, чтоб на следующий год быть «с пузом», то есть найти мужа и забеременеть.

Сербы, прежде чем практиковать новый заговор на людях и скоте, сначала произносили его «на вербу», чтобы он так же легко принялся, как принимается верба.

В украинских фольклорных текстах вербу связывают с солнцем и небом.

Верба дарует женщинам потомство, скотину предохраняет от падежа, а хозяйственные постройки уберегает от непогоды и молнии.

В то же время старая верба у некоторых славянских народов считалась проклятым деревом: она не давала плодов и тени, обыкновенно была гнилая изнутри и т. д. Такое дерево считалось прибежищем чертей, водяных и другой нечистой силы и местом, куда можно отсылать болезни.По белорусским верованиям, черти весной «отогреваются« на вербе, а после Вербного воскресенья падают в воду. При этом черти обычно предпочитали сухую и дуплистую вербу. Существует даже поговорка: «Влюбился, как чёрт в сухую (старую) вербу».