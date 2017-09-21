Люди, выжившие после смертной казни

1. Элизабет Проктор, которой не посчастливилось прослыть ведьмой. В 1692 году женщину арестовали по обвинению в колдовстве. Суд приговорил Элизабет к смертной казни не смотря на все свидетельства друзей и близких в защиту обвиняемой. К моменту исполнения приговора женщина успела в тюрьме родить ребенка, так как попала туда уже беременной. Казнь назначили через повешенье. Элизабет накинули петлю на шею и открыли люк, но благодаря какому-то чуду женщина осталась жива.

2. Джон Генри Джордж Ли попал за решетку по по обвинению в соучастии убийства женщины – Эммы Кейси. За такое преступление преступников вешают. Вот и Джона повесили… Точнее пытались это сделать целых три раза, но мужчина выжил после всех трех сбрасываний в люк с петлей на шее.

3. Уильям Дуэлл и четверо его подельников были казнены через повешенье за то, что в Лондоне изнасиловали и убили ребенка. По правилам того времени все трупы преступников отдавали для проведения медицинских исследований. Когда подошла очередь препарировать тело Уильяма Дуэлла студент, который должен был делать операцию, заметил, что человек дышит!

4. Золейхад Кадхода – восточная замужняя женщина, рискнувшая завести себе любовника. Согласно суровым законам Востока, женщина, уличенная в прелюбодеянии, приговаривается к смерти – ее должны забить камнями. Происходит это следующим образом: женщину до пояса закапывают в землю и бросают ей в голову камни. Золейхад не избежала своей участи – ее забросали камнями, но когда искалеченное тело привезли в морг, оказалось, что женщина жива.

5. Винселао Мигель, арестант времен мексиканской революции. Заключенному вынесли смертный приговор – расстрел. В Мигеля было произведено 9 выстрелов, все они достигли цели, но человек выжил, сумел бежать и прожил еще много лет.

6. Джон Смит – грабитель. Его схватила полиция после того, как он ограбил несколько банков и частных домов. Судебный приговор, который ему вынесли – повешенье, путем сбрасывания в люк с петлей на шее. Смит оказался невероятно живуч и пережив эту смертную казнь, жил еще не один год обычной жизнью полноценного человека.

7. Анна Грин, зачала ребенка от собственного нанимателя. Говорят, что именно она его соблазнила. Ребенок родился в установленный срок, но вскоре после рождения умер. При попытке скрыть тельце Анну арестовали и обвинили в убийстве младенца, а суд приговорил ее к смертной казни через повешенье. Женщину с петлей на шее сбросили с лестницы. На похоронах, когда открыли гроб, оказалось, что женщина еще дышит, после этого Анну перевезли в больницу.

8. Иосиф Самуил, совершивший в 1801 году в составе целой банды ряд убийств и ограблений. Всем участникам преступлений был вынесен смертный приговор. В день когда началась казнь, Самуилу трижды удалось избежать смерти на виселице – один раз веревка лопнула, а в другой просто соскочила. Такой поворот событий не остался незамеченным судьями и Иосифу Самуилу заменили смертную казнь на пожизненное заключение.

9. Мэгги Диксон – сожительница одного трактирщика. От незаконной связи родилось дитя, которое умерло сразу после появления на свет. Мэгги Диксон не придумала ничего лучше, как сбросить тело младенца в реку. Но труп ребенка обнаружили и женщину арестовали по обвинению в убийстве. Приговор суда был однозначный – смерть. Женщину казнили, собирались хоронить, но по пути на кладбище, из гроба раздался стук – Мэгги оказалась жива! После «воскрешения» она жила еще целых сорок лет!

10. Вилли Фрэнсис в 16 летнем возрасте убил хозяина аптеки. В преступлении юноша сознался, но тем не менее был приговорен к смерти на электрическом стуле. Казнь происходила традиционно, преступник кричал и корчился, но после того как напряжение отключили, оказалось, что молодой человек выжил. Однако случившееся не принесло Вилли долгой и счастливой жизни – его казнили повторно, ровно через один год.