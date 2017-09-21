Броня крепка и танки наши круглы

К настоящему времени сложился определенный стереотип компоновки танка: гусеничный движитель, одна башня с вооружением, корпус прямоугольной формы. Но инженерная фантазия гораздо богаче. Конструкторы разрабатывали самые экзотические проекты бронемонстров, которые по тем или иным причинам так и не появились на поле боя. Одним из таких проектов был танк-шароход, то есть боевая машина в форме шара. Идея с точки зрения вездеходности очень перспективная. Но боевой бронешар… не фантастика ли это?

Сфероходом по бездорожью…

В шаре все едино — и колеса, и кабина… Сферические вездеходы давно привлекали внимание конструкторов. Это по-настоящему вездеходная техника. Большой диаметр корпуса-колеса обеспечивает отличную проходимость на пересеченной местности, позволяя преодолевать высокие вертикальные препятствия, широкие рвы и овраги. Большая площадь опорной поверхности позволяет машине свободно идти по непроходимому болоту, зыбучим пескам, сыпучему снегу, крутым склонам песчаных дюн, то есть там, где обычные «вездеходы» проваливаются, буксуют и без посторонней помощи выбраться не могут. Одно из дополнительных преимуществ данной конструкции — ее амфибийность. Большой объем корпуса обеспечивает большую грузоподъемность (водоизмещение) машины на воде. А двигаться по поверхности машине позволяет свободное вращение внешней оболочки, которая выполняет роль движителя, и протектора, выполняющего роль плиц гребного колеса.

При этом кинематическая схема со свободно вращающимся внешним сферическим корпусом позволяет машине после остановки начать движение в любую сторону без разворота всего вездехода.

Машина движется только за счет смещения центра тяжести в нужную сторону. Устойчивость вездехода может обеспечиваться как мощным гироскопом, так и просто низким расположением центра тяжести. Единственная проблема — обзорность: создание прозрачного корпуса проблематично, а применение радиопрозрачных материалов (углепластик, например) позволяет ориентироваться только с помощью радиолокатора.

В давние времена научно-популярные журналы любили публиковать рисунки на тему «Мир двухтысячного года». В том, выдуманном, будущем мире по воздуху неслись причудливые махолеты, по земле катились шароходы… Двухтысячный год уже миновал. Мир остался таким, какой он есть, — ни тебе махолетов, ни шароходов… Может быть, они появятся в «мире трехтысячного года»?

Но на самом деле идея не умерла и в наши дни. Например, уже в XXI веке в России разработано стабилизированное шасси для роботов в виде моноцикла, то есть машины в виде единственного колеса, в котором смонтированы двигатель и все системы управления роботом.

Шаротанк

Межвоенный период — это время экспериментов и поисков. Идея сферической боевой машины захватила умы конструкторов многих стран. Она буквально носилась в воздухе. Ведь при всей экзотичности идеи была очевидна высокая проходимость агрегата (весь корпус — одно большое колесо, а его большой объем обеспечивает плавучесть и преодоление водных преград) и повышенная пулестойкость сферического бронекорпуса, форма которого заметно повышает вероятность рикошета.

Наш соотечественник С.Г. Зайцев еще в 1925 году запатентовал «шарообразный танк», который состоял из двух вложенных одна в другую сферических оболочек. Внутренняя, не вращающаяся оболочка служила основным корпусом машины, в ее нижней части размещались все механизмы и экипаж. Внешняя бронеоболочка вращалась, перекатывая танк по местности. Движение машины происходило с помощью двигателя внутреннего сгорания за счет вращения внешней оболочки относительно неподвижной внутренней. Управление машиной по направлению осуществлялось за счет перемещения влево-вправо специального груза, который вызывал изменение центра тяжести внутренней оболочки.

Как же танкист будет видеть сквозь две сплошные оболочки? Эту проблему изобретатель решил изящно: экипаж вел наблюдение через два перископа, проходящие через полые оси по бокам танка (по оси вращения оболочек). Автор особо отмечал как преимущество своей машины то обстоятельство, что вращение наружной оболочки повышает ее пулестойкость, так как увеличивается вероятность рикошета. Правда, автор совершенно забыл упомянуть, где же размещается самое главное — вооружение его чудо-машины? В самом деле, не по принципу же «сама едет, сама давит»…

В 1927 году другой наш изобретатель, В. Майер, предложил «подвижный щит для защиты от ружейных и других пуль» — два пустотелых цилиндра в рост человека справа и слева от бойца с пулеметом. Сзади агрегат придерживали два роликовых катка, а двигал его сам красноармеец, переступая ногами по скобам, образующим боковую поверхность колес, — этакая белка в колесе, которая при этом еще должна была стрелять из пулемета… Впрочем, автор толком не пояснил, как именно ехал «щит». Это, конечно, не совсем танк, но поставьте на подобную конструкцию двигатель — и шар-танк готов.

Не совсем понятно, как действовал и сборно-разборный пятиместный «контртанк» Ф. Бородавкова, который катили на врага сидящие внутри бойцы, цепляясь руками за скобы. Тормозами служили выдвижные ножевые упоры. Главным достоинством своей «бронебочки» автор считал дешевизну и уверял, что в бою она не уступит полноценному танку! Хотя орудий почему-то не нарисовал.

И. Лысов в 1928 году подал заявку на танк в виде огромного шара с пушками (почему-то не показанными на чертежах) и пулеметами в боковых спонсонах по оси вращения. Двигатель, как самая тяжелая часть конструкции, помещался в центре на карданном подвесе, а поворот осуществлялся «изменением центра тяжести».

Но самая впечатляющая и поражающая воображение идея — «Сходукет» студента-недоучки В. Лукина, «Скороходовая двухколесная танга» (одно название чего стоит!), предложенная в 1928 году. Монстр диаметром 12 м должен был быть вооружен десятком пулеметов. Но дальше общей идеи дело не пошло…

Буржуины тоже не дремали. Существует германский патент на шаровой танк аж 1905 года. А в конце 1930-х немецкие и японские фирмы начали активно разрабатывать танки в виде шара. В тот же период, а точнее — в 1936 году, один изобретатель из Техаса (США) предложил проект оригинального танка, двигавшегося по принципу катящегося шара. Танк представляет собой сферическую стальную кабину, заключенную во вращающуюся внешнюю оболочку. Эта внешняя оболочка состояла из двух полушарий, имевших на поверхности ребра. Двигатель, находившийся в кабине, вращал наружную оболочку, двигая танк по земле. Повороты танка осуществлялись при помощи изменения скорости одного из полушарий (левого или правого).

Пулеметы были установлены в двух сферических башнях по бокам. Между двумя двигающимися полушариями имелась стационарная неподвижная полоса, в которой располагались окошки для пулеметов. Тяжелый двигатель, установленный в центре полукабины, давал танку устойчивость и предохранял его от сваливания на бок. Кабина при необходимости могла быть хорошо защищена от отравляющих веществ.

Изобретатель утверждал, что благодаря сферической форме такой танк представляет собой очень малую и неудобную мишень для бомб и гранат противника; ему не страшен пулеметный и артиллерийский огонь, так как пули и легкие снаряды скользят по шаровидной поверхности, теряя свое направление. В заключение изобретатель отметил значительную проходимость танка в самых тяжелых условиях.

Инженерная мысль не дремала даже в разгар войны, в блокадном Ленинграде: изобретатель Н.Н. Чегодаев предложил свой проект «шарового танка», который рассматривался Комиссией по реализации оборонных изобретений Военного отдела Ленинградского городского комитета ВКП (б).

Конкретный бронеколобок

Все приведенное выше — не более чем теоретические изыскания и игра инженерного ума. Но ведь существовал и реально построенный настоящий шаротанк! В танковом музее в подмосковной Кубинке хранится опытный немецкий легкий шар-танк Kugelpanzer времен Второй мировой войны. Об этом аппарате почти ничего не известно. Наши войска захватили его в конце войны на Куммерсдорфском полигоне вермахта вместе со сверхтяжелым «Маусом» («Мышонком»). Вооружения он не имел и применялся как самоходный наблюдательный пункт (для передового артнаблюдения и корректировки артогня).

Толщина его брони составляет 5 мм. Масса — 1,8 т. Одноцилиндровый мотоциклетный двухтактный карбюраторный двигатель мощностью 25 л.с. позволяет развивать скорость до 8 км/ч. По бокам центрального цилиндрического отсека в рост человека расположены две вращающиеся полусферы, которые и служили движителем. Сзади установлен небольшой хвостовой опорный каток. Двигатель приводил в действие полусферы, снабженные грунтозацепами. Танкист, конечно, не бегал, как белка в колесе: в корпусе оборудовано вполне комфортное место для водителя-наблюдателя — единственного члена экипажа. Спереди, на уровне глаз сидящего бойца, находится смотровая щель. Входной люк для танкиста расположен сзади. Особенно озадачивает полное отсутствие на этой экзотической машине вооружения. Или бронеколобок — сам по себе вооружение, асфальтовый каток, просто закатывающий врагов?..

Поиски дополнительной информации по архивам и запросы в Германию никаких результатов не дали. Похоже, немцы тоже не имеют никакого представления об этом детище конструкторской мысли.