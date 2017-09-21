Ольга Ивинская и Борис Пастернак: любовь, за которую пришлось заплатить годами тюрем и лагерей

21 год назад, 8 сентября 1995 г. ушла из жизни Ольга Ивинская – женщина, которая стала последней любовью Бориса Пастернака и прототипом главной героини его романа «Доктор Живаго». «Лара моего романа» – так называл ее знаменитый поэт и писатель, за любовь которого Ольге Ивинской пришлось очень дорого заплатить: ее дважды арестовывали, 8 лет она провела в лагерях, в тюремном заключении потеряла ребенка, но до последних дней оставалась верна своим чувствам.

Они встретились в 1946 г., когда Ольге Ивинской было 34 года, а Борису Пастернаку – 56. Она работала редактором в журнале «Новый мир», куда поэт часто заходил. Позже Ольга вспоминала: «Это был требовательный, такой оценивающий, такой мужской взгляд, что ошибиться было невозможно: пришел человек, действительно необходимый мне, тот самый человек, который, собственно, уже был со мною. И это потрясающее чудо».

Ольга Ивинская на тот момент была вдовой и матерью двух детей, Борис Пастернак был женат на Зинаиде Нейгауз, которую когда-то со скандалом увел у своего друга, музыканта Генриха Нейгауза. В окружении Пастернака Ивинскую приняли недоброжелательно: многие называли ее бесцеремонной и обвиняли в коварстве и подлости. Поэт не мог уйти от жены и сына, которых очень любил, и не мог порвать с женщиной, посвященной во все его тайны и творческие замыслы. Он говорил об Ивинской: «Она – олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…».

Несколько раз Пастернак пытался уходить от Ивинской, но каждый раз возвращался. «Расставание было печальным: Б. П. говорил, что не имеет права на любовь, все хорошее теперь не для него, он человек долга, и я не должна отвлекать его от проторенной колеи жизни и работы, но заботиться обо мне он будет всю жизнь», – вспоминала Ольга о тех днях. В разговоре с одной знакомой писатель признавался: «Я весь, и душа моя, и любовь, и моё творчество, всё принадлежит Олюше, а Зине, жене, остаётся один декорум, но пусть он ей остаётся, что-то должно остаться, я ей так обязан».

Но самые страшные испытания для Ивинской начались в 1949 г., когда ее арестовали и предъявили обвинения в том, что она якобы готовила побег за границу с Пастернаком. На допросах ее подвергали пыткам, заставляя признать, что поэт работает на английскую разведку. После одного из таких допросов Ивинская потеряла ребенка – на тот момент она была на 6-м месяце беременности. Ее осудили «за близость лицам, подозреваемым в шпионаже». 3,5 года женщина провела в лагерях.

Пастернак в это время заботился о ее детях – больше он ничем не мог помочь любимой женщине и очень переживал из-за этого: «Ее посадили из-за меня, как самого близкого мне человека, чтобы на мучительных допросах под угрозами добиться от нее достаточных оснований для моего судебного преследования. Ее геройству и выдержке я обязан своею жизнью и тому, что меня в те годы не трогали». В 1953 г. Ивинскую освободили. После этого их роман вспыхнул с новой силой.

В 1955 г. Пастернак закончил работу над «Доктором Живаго». Ни одно советское издательство не решилось на публикацию романа. Через 2 года роман был издан в Италии, а в 1958 г. писателю присудили Нобелевскую премию. После этого в СССР началась настоящая травля Пастернака. Его обвиняли в предательстве и измене родине. Ольга вспоминала: «Многие друзья тогда перестали бывать у нас. Создалось чувство, что мы в загоне». От премии пришлось отказаться. А в мае 1960 г. Пастернак скончался от рака легких.

От Ольги Ивинской тогда отвернулись даже близкие. В ее адрес продолжали сыпаться обвинения, а летом 1960 г. ее снова арестовали, осудив за контрабанду – она получала из-за границы гонорары за публикацию «Доктора Живаго». Женщину снова приговорили к 8 годам лагерей. Она освободилась спустя 4 года, а реабилитирована была лишь в 1988 г. В начале 1990-х годов Ольга Всеволодовна писала: «Мне 82 года, и я не хочу уйти из жизни оскорблённой и оплёванной. Происходящее унизительно для меня не меньше, чем глупые домыслы и потоки целенаправленной клеветы…». В 1992 г. в СССР опубликовали ее книгу воспоминаний о Пастернаке, а в 1995 г. Ивинской не стало.