Брукс Стивенс - гений дизайна из Милуоки

Клиффорд Брукс Стивенс родился 7 июня 1911 года в Милуоки. С детства он увлекался рисованием, конструированием. Когда ему было восемь лет, будущий дизайнер был поражен с тяжелым случая полиомиелита - его правая рука практически не действовала. Врачи предсказывали, что он не сможет снова ходить. Но его отец, Уильям Клиффорд Стивенс, не верил в это - он принёс к кровати мальчика альбомы для рисования, несколько сборных моделей и предложил ему построить миниатюрный самолет и лодку. Он также бросил вызов Бруксу, поообещав, что если тот сможет ездить на велосипеде, а затем проплывёт милю в бассейне, то купит ему Ford T. И Бруксу Стивенсу это удалось

Стивенс сначала решил стать архитектором и поступил в 1929 году в Корнельский университет . Это был единственный раз, когда он жил за пределами Милуоки, и по его словам, это время мало повлияло на него. Вспоминая своих университетских профессоров говоривших ему, что мог бы стать хорошим архитектором, он говорил, что это было бы так если бы он прикладывал столько же усилий к проектированию зданий банка, как к созданию автомобильных рендеров.

Стивенс в 1933 без диплома вернулся в Милуоки и начал работать менеджером по инвентаризации, сначала в нескольких мыловаренных компаниях, а затем в продуктовой компании "Jewett and Sherman". Он убедил главу компании "Jewett and Sherman", что дизайн этикеток устаревший и скучный и попросил позволить ему разработать новый стиль. Он также выиграл конкурс на редизайн логотипа компании для работодателя его отца - "Cutler-Hammer". Эти проекты оказались первыми шагами на пути к карьере Стивенса в качестве промышленного дизайнера.

Стивенс открыл свою фиому фирму фирму «Индустриальный дизайн Брукса Стивенса» (Brooks Stevens Industrial Design) 1 июля 1935 г. К 1939 году в его фирме работало пять человек, а Брукс Стивенс уже может похвастаться 33 выполненными заказами. К следующему году их было более пятидесяти. В 1937 году Стивенс женился на Алисе Копмайер и молодожены построили свой собственный ультрасовременный дом в Фокс пойнт, к северу от Милуоки. Дизайн дома, разработанный Стивенсом признан однимм из лучших образцов модернистской архитектуры США. Алиса и Брукс Стивенс прожили в доме в течение пяти десятилетий и вырастили четверых детей.

В то же время, Стивенс показал себя мастером продажи товаров с первых дней в бизнесе. Как только фирма получила свои первые заказы, Стивенс начал представлять слайд-лекции на тему "Промышленный дизайн и его практическое применение в промышленности".

Стивенс выполнил несколько военных заказов,но его реальный успех во время войны был в преобразовании военного производства для производства гражданских потребительских товаров. Он превратил армейский Jeep в универсал, а затем и в стильный маленький Jeepster. Будем честны, первый его Jeep — открытый Willys-Overland Jeepster — при всей своей необычности успеха не снискал. Брукс также трудился над грузовичком Forward Control, которым явно вдохновлялись создатели УАЗа-головастика. Но настоящую славу ему принес дизайн Jeep Wagoneer. Эта модель стала родоначальником класса комфортных внедорожников и с небольшими изменениями продержалась на конвейере почти тридцать лет.

Стивенс получал хорошие заказы от Miller Brewing, Allen-Bradley, Marine Company и Harley-Davidson. В 1947 году он представил проект нового поезда под названием Olympian Hiawatha для Milwaukee Road. Шикарный поезд, с панорамным остеклением, был одним из последних великих стримлайнеров-поездов, которые мчались по всей Америке.

Брукс нарисовал и Harley-Davidson Hydra-Glide 1949 года, включая эмблему на баке и переднее крыло. Облик этой модели сильно повлиял на последующие поколения американских мотоциклов.

В это же время Стивенс также стал основателем Общества промышленных дизайнеров (SID). Его шоу в Милуокском художественном институте, в 1950 году, получило восторженные отзывы в местной прессе. "Никогда еще в истории института не было события такого масштаба," писали газеты. Стивенс позже создал свой собственный автомобильный музей, в котором были как спроектированные им автомобили, так и те, дизайном которых он восхищался.

Его интересы были очень разносторонни - от утюгов до домов.

В 1952 году владелец кливлендской компании, занимающейся недвижимостью Metzenbaum, загорелся идеей создания современного автомобиля, который был бы также роскошен и грациозен, как автомобили послевоенной эпохи, но при этом обладал бы динамикой и ходовыми возможностями современных образцов. Брукс Стивенс и тут создал поистине уникальный внешний вид машины, получившей название Die Valkyrie.Кузов был собственной разработки и представлял из себя четырех местный кабриолет с мягким верхом, однако также имелась съемная жесткая крыша. Базой для создания автомобиля послужили рама, ходовая часть и двигатель Cadillac Series Sixty-Two.

В 1950-ых годах он разрабатывает для Willys-Jeep новый дизайн кабин и кузовов для развозных грузовичков. Брукс Стивенс использует стиль где полноразмерная кабина располагалась над двигателем. Это узнаваемый в отечественном УАЗе дизайн Jeep Forward Control (FС)

В 1954 году Стивенс выступил с речью на рекламной конференции в Миннеаполисе в 1954 году, которую назвал «Планируемое устаревание».

От этого момента «запланированное устаревание» стало броской фразой Стивенса.

Термин Стивенса вскоре стали обсуждать, и его собственному определению бросили вызов. К концу 1950-х запланированное устаревание стало обычно используемым термином для товаров, разработанных так, чтобы легко сломаться или быстро выйти из стиля. Фактически это понятие было так широко признано, что в 1959 Volkswagen использовал его в своей легендарной рекламной кампании. Признавая широко распространённое использование запланированного устаревания среди автомобильных производителей, Volkswagen предлагал себя как альтернативу. «Мы не верим в запланированное устаревание», — сообщала реклама. — «Мы не изменяем автомобиль ради изменения».

В 1963 году он разработал дизайн Jeep Wagoneer для Willys-Jeep и этот стиль продержался у автомобилей этой марки до 1991 г.

Стивенс помог сформировать стиль и образ около 3000 продуктов для 600 клиентов на протяжении многих лет. Брукс Стивенс умер в возрасте 83 лет 4 января 1995 года.