Новосибирский нейрохирург провел трепанацию черепа методами бронзового века

Опытный нейрохирург из Новосибирска, член-корреспондент РАН Алексей Кривошапкин, проверил трасологические изыскания археологов, изучающих древние трепанации. Специально для большой комплексной работы он выполнил операцию по трепанации черепа на трупе инструментом, который «подозревали» в том, что он входил в арсенал древних нейрохирургов.
Бронзовый нож по образцам широко распространенных у ранних кочевников Южной Сибири ножей изготовил сотрудник Института археологии и этнографии сибирского отделения РАН (ИАЭТ СО РАН) доктор исторических наук Андрей Бородовский.
Хирург использовал метод выскребания. Кончиком ножа хируг сделал углубление в центре предполагаемого отверстия, затем вращательными движениями инструмента срезался самый прочный, верхний слой кости без образования сквозного отверстия Плоскость срезания кости была расположена по касательной к сферической поверхности черепа. Затем, направляя нож под более отвесным углом, удалялась губчатая часть кости, а затем осторожно поднималась и удалялась компактная пластинка, прилежащая к твердой мозговой оболочке.
На отверстие диаметром 25 миллиметров и обнажение мозга у хирурга ушло всего 15 минут. Общая трасология результата выполненной операции соответствовала следам, которые находили на древних трепанированных черепах.
Культура трепанации в бронзовом веке была широко распространена. Не так давно новосибирские ученые восстановили предполагаемый набор инструментов, которыми могли пользоваться для подобных операций еще 2500 лет назад.
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