Лес – природный храм здоровья

Бодрость и здоровье несут людям фитонциды, выделяемые деревьями. Фитонциды присутствуют в воздухе, которым мы дышим в лесу. Фитонциды ионизируют кислород воздуха, очищают от пыли и частиц, обеззараживают присутствующие в нём микроорганизмы, увеличивая его биологическую активность и, таким образом – экономичность энергетики клетки. В одном кубическом метре лесного воздуха в 150-300 раз меньше микробов, чем в том же объёме городского воздуха.

Являясь для людей физиологически активными веществами, фитонциды играют важную роль в обмене веществ и стимуляции защитных сил. Давно замечено, что люди, постоянно живущие в лесных районах, значительно меньше болеют респираторными заболеваниями. Вместе с тем, фитонциды некоторых растений ядовиты. Например, большая концентрация летучих веществ багульника вызывает головокружение.

Аромат хвойного леса создают испаряющиеся через хвою и мелкие ранки на деревьях летучие частички живицы: ароматические терновые соединения и эфирные масла. Хвойные деревья выделяют фитонцидов в 2 – 2,5 раза больше, чем лиственные: гектар лиственного леса за сутки выделяет 2 – 3 кг летучих фитонцидов, хвойного – 5 кг, можжевелового – до 30 кг. По количеству выделяемых фитонцидов первенство принадлежит кедровой сибирской сосне, кроме того, её фитонциды убивают всех микробов. Затем следует сосна обыкновенная, лиственница сибирская, берёза плакучая. Воздух в хвойном, особенно в можжевеловом лесу – практически стерилен. Он полезен больным туберкулёзом и другими лёгочными заболеваниями.

Однако нужно помнить, что у людей с сердечно- сосудистыми заболеваниями в густом хвойном лесу в жаркие, сухие и безветренные дни может ухудшиться самочувствие и настроение, им может оказаться трудно дышать. Фитонциды пихты, кедра и ели оказывают стимулирующее влияние на нервную, сердечно – сосудистую и другие системы организма, положительно воздействуют на кровообращение в мозгу, состояние печени, бактерицидную активность кожи и иммунную систему в целом, оказывают противовоспалительное и противоаллергическое действие, стимулируют обменные процессы. Людям с симптомами нервных расстройств и психических заболеваний полезны фитонциды хвои: вдыхание их снимает стрессовое состояние. У горцев реже отмечаются заболевания нервной системы, возможно, из – за успокаивающего влияния летучих фитонцидов, которое предупреждает перенапряжение нервной системы: она меньше изнашивается, а это – одно из условий долголетия.

Фитонциды сирени, тополя, боярышника и эвкалипта повышают тонус сердечно – сосудистой системы, а берёзы и липы – дыхательной. Для гипертоников полезно пребывание вблизи дубовых деревьев, ведь летучие фитонциды дуба понижают артериальное давление. Людям с пониженным артериальным давлением хорошо дышать фитонцидами сирени и пирамидального тополя. Природа будто знала о будущих болезнях людей и приготовила растения, фитонциды которых излечивают так, например, для неврастеников – это герань, мята и лаванда, для страдающих сердечно- сосудистыми заболеваниями – боярышник, тополь, сирень, эвкалипт и лавр, а для подверженных респираторными заболеваниям – душица и липа. Под влиянием нелетучих фитонцидов, содержащихся в свежем соке винограда, смородины, сливы и яблок, погибают патогенные для организма человека микроорганизмы и простейшие. Берёзовый сок обладает фитонцидными свойствами и содержит 0,5 – 2% сахаров, соли кальция, калия, фосфора, железа, меди, а также и другие вещества, имеющие большую физиологическую ценность. Испокон веков фитонцидные растения использовались в качестве антисептиков.

Народный обычай ходить в баню с вениками берёзы, дуба, пихты, эвкалипта – тоже способ использования фитонцидов. Для дезинфекции помещений используют ветки пихты, эвкалипта – тоже способ использования фитонцидов. Для дезинфекции помещений используют ветки пихты, можжевельника или туи, а свежее измельчённые листья дуба убивают микроорганизмы на расстоянии. Таким образом, фитонциды обладают болеутоляющим эффектом, положительно влияют на центральную нервную, сердечно – сосудистую, дыхательную, иммунную и другие системы, увеличивая содержание гемоглобина в крови. Повышают устойчивость организма к холоду, токсинам и инфекциям.