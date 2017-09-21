Чем болели правители разных эпох и стран

Наделенные почти неограниченными полномочиями, правители во все времена болели и умирали, как простые смертные. Но их болезни могли влиять на ход истории.

Иван Грозный

На изучение царских недугов современные ученые тратят немало средств, времени и сил. Такое стремление объясняется отнюдь не желанием покопаться в «грязном белье», а целью проанализировать роль болезней в государственных делах. Ведь от состояния монарха во многом зависело, кого сегодня будут казнить или миловать.

Смерть неоднозначного правителя Ивана IV оставалась загадкой долгие годы, пока ученые не провели спектральный анализ останков Грозного. В них обнаружилось столько ртути, что специалисты всерьез задумались об отравлении. Если бы не одно «но».

В останках сына, цесаревича Ивана, количество ртути тоже превышало все мыслимые нормы, а умер он, как известно, от черепно-мозговой травмы.

Факт натолкнул на мысль, что Иван Грозный вместе с сыном болели сифилисом. В то время единственным лекарством для лечения «любовного недуга» было «жидкое серебро» — препараты ртути. Частое употребление неизменно приводило к передозировке — меркуриализму.

Николай Карамзин писал: «Он так изменился, что нельзя было узнать его: на лице изображалась мрачная свирепость, все черты исказились, взор угас, на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса». Выпадение волос — характерное проявление меркуриализма.

Ртутная интоксикация сопровождается мнительностью, повышенной нервной возбудимостью, перепадами настроения — от эйфории до глубокой депрессии — отмечает профессор судебной медицины Александр Маслов. Все это проявлялось в неоднозначных решениях царя.

Иван IV, по словам историков, целомудрием не блистал. После смерти первой жены Анастасии пустился во все тяжкие, растлив не одну сотню дев. Как сказали бы современные венерологи, царь входил в группу риска.

Впрочем, не исключено, что отравиться царю «помогли» люди из ближнего окружения. Хотя подобную версию можно выдвинуть относительно смерти любого монарха того времени.

Петр I

То, что «болезнью аристократов» — подагрой — болели многие правители, далеко не секрет. Однако ученые пошли дальше и нашли связь между подагрой и гениальностью государственных деятелей.

Известно, что во времена Великой Северной войны XVIII века боли в суставах мучили трех правителей стран-участниц — Петра I, Карла XII и Августа II. В 1956 году английский ученый Е. Орлован предположил, что именно избыток мочевой кислоты мог повлиять на принятие важных тактических решений.

По мнению ученого, химическая природа мочевой кислоты схожа с кофеином и теобромином — стимуляторами умственной деятельности. Таким образом, накопление солей в крови могло стимулировать мозговую активность Петра I, по итогам войны обеспечившего России выход к Балтике.

Число гениальных подагриков настолько велико (Микеланджело, Ренуар, Ньютон, Дарвин и д.р.), что гипотеза имеет право на существование.

Царь скончался от осложнений, предположительно, мочекаменной болезни.

Наполеон Бонапарт

Даже если бы французский император избежал изгнания, вряд ли он мог изменить ход истории, ведь его дни были сочтены.

Исследователи Базельского университета пришли к выводу, что Наполеон умер от рака желудка, развившегося на фоне язвы. Анализы также указывают на генетическую предрасположенность и называют желудочно-кишечное кровотечение непосредственной причиной смерти.

«Даже сегодня, при всех возможностях хирургии и химиотерапии, пациенты с такой формой рака желудка имеют плохой прогноз», — уверен автор исследования доктор Роберт Гента из Техасского Университета.

Авраам Линкольн

Исследователи предполагают, что у 16-го президента США было редкое генетическое расстройство — синдром Марфана. Это наследственное заболевание, поражающее соединительную ткань и скелетно-мышечную систему.

Худощавый человек с длинными тонкими конечностями и крайне подвижными пальцами рук — так выглядит типичный пациент.

«В исторической литературе не раз упоминается его неуклюжая походка, это повышает вероятность того, что у президента действительно была генная мутация», — считает автор исследования профессор генетики Лора Ранум.

Кроме несуразной внешности болезнь награждает человека повышенной возбудимостью — в кровь часто выбрасываются возбуждающие вещества — катехоламины (в том числе адреналин). В здоровом состоянии адреналин вырабатывается в ответ на стресс, у обладателей синдрома Марфана концентрация катехоламинов завышена всегда. Возможно, этой особенностью можно объяснить удивительную работоспособность и скорость принятия решений, которыми отличался Линкольн.

Авраама Линкольна убили, когда ему было 56 лет.

Иосиф Сталин

Афишировать состояние здоровья вождь не любил. Несмотря на серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, Иосиф Виссарионович продолжал работать по ночам, есть жирную пищу и курить. Заботу не просто отвергал, но и видел в ней злой умысел. Например, в рекомендации кардиолога Когана «побольше отдыхать» Сталин усмотрел попытку врагов отстранить его от дел.

Охраняя собственное здоровье от посягательств, руководитель Советского государства так запугал прислугу, что после рокового инсульта 1 марта 1953 года он несколько часов пролежал на полу без помощи — помощники боялись зайти без вызова и побеспокоить генералиссимуса.

Умер Сталин 5 марта 1953 года.

Уго Чавес

Венесуэльский лидер, скончавшийся через 60 лет в тот же день, напротив, свою болезнь превратил в грамотный политический пиар. Кампания началась с июня 2011 года, когда Чавес обратился к нации и сообщил, что ему была сделана операция по удалению злокачественной опухоли. Президент подчеркнул, что от своих обязанностей отступать не намерен и замещать его нет необходимости.

Позже в своей речи он отмечал, что болезнь заставила его пересмотреть свои взгляды, сделав их «более разнообразными...вдумчивыми и многогранными». Народ искренне гордился лидером, который даже в борьбе с опасным недугом оставался верен стране.

По словам командующего президентской гвардией генерала Орнельи, причиной смерти стал обширный инфаркт, а министр обороны Альфредо Молеро заявлял, что власти США отравили Чавеса или заразили его онковирусом.

Борис Ельцин

По последним данным, первый президент России перенес пять инфарктов. В то же время «народный имидж» не позволял Ельцину выпадать из общественной жизни — президент то и дело появлялся на народных гуляниях, купался в проруби и играл в теннис.

За неделю до второго тура выборов, в 1996 году, у Ельцина случился инфаркт, но сторонникам удалось это скрыть. Меньше чем через месяц, после вступления в должность, ему сделали аортокоронарное шунтирование.

То, что лидер серьезно болен, скрывалось до последнего. Иногда проблемы с сердцем даже приходилось маскировать «алкогольной» версией.

В своих воспоминаниях бывший начальник президентской охраны Александр Коржаков описывает случай, когда в 1994 году в Шенноне президент не вышел из самолета на встречу с премьером Ирландии. Пресса гудела — Ельцин напился до беспамятства. Приближенные не стали посвящать общественность в ситуацию на борту.

«Доктора колдовали над Ельциным в сумасшедшем темпе — капельницы, уколы, искусственное дыхание. Наина Иосифовна металась по салону, причитая: "Все, у него инфаркт, у него инфаркт... Что делать?!"» — описывает Александр Коржаков.

Ельцин умер в 2007 году после остановки сердца.

Стоит ли скрывать болезни политических лидеров — вопрос, о котором не устают спорить политологи. С одной стороны, на этом можно сделать хороший пиар, с другой — никакие рейтинги не предскажут реакцию политических соперников.