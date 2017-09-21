ВЫШИВКА КРЕСТИКОМ - ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ

Эти советы по вышивке слишком коротки, чтобы давать их по отдельности, и слишком важны, чтобы про них забыть.

1. Работа с темной канвой достаточно сложна. Положите на колени белое полотенце или расположите в ногах источник света — так отверстия в ткани будут лучше заметны.

2. Люрекс и металлизированное мулине легко спутываются, поэтому работать лучше с корокими отрезками ниток.

3. Вышивки, «повисшие в воздухе» (то есть фон у которых не зашивается), более элегантно смотрятся на льне, нежели на канве типа Aida.

4. Нитки, качество которых вызывает сомнение, лучше перед работой проверить на линючесть: намочите их в горячей воде и с силой протяните через белую ткань, нестойкий краситель оставит след.

5. Если вы хотите купить схемы, наборы или аксессуары, но никуда не торопитесь, то отложите покупку до Нового Года — ближе к Рождеству многие интернет-магазины объявляют о скидках. После праздников цены могут упасть еще больше.

6. Если вам не нравится как канва просвечивает через вышивку (например светлая ткань сквозь черные волосы), то этой беде могут помочь специльные несмываемые фломастеры.

7. Порвавшуюся одежду можно починить вышитой заплаткой.

8. Время от времени просматривайте содержимое своей «кубышки» и архива схем — всегда найдется что-то новое. Если схема лежит в архиве очень долго, то подумайте не пора ли от нее избавиться.

9. Сделали ошибку когда вышивали? Внимательно посмотрите на схему и определите какое это место на вашей работе. Если не значительное (например, фон), то ошибку можно и не исправлять, а вот на лице, скорее всего, придется привести стежки в соответствии со схемой.

10. В некоторых областях вышивки может встретиться небольшой контур контрастного цвета (например, как на рисунке). Темные нитки просвечивают через светлые области вышивки, поэтому прятать концы окантовки следует только под темной областью. Общая длина контура тоже не способствует качественному креплению кончиков нитки.

В таком случае сначала вышейте светлую область. Затем, взяв темную нить в 1 сложение, выполните крестики, делая каждый стежок крестика дважды, затем выполните окантовку. Теперь крепить кончик нити будет гораздо проще.

11. Часто на вышивку требуется нашить бисер или бусинку. Если речь идет о бисерном ряде, то пришивать можно обычным полукрестом. Единичная бусинка нуждается в четкой фиксации: сначала пришейте ее обычным полукрестом нитью в 2 сложения, затем выведите рабочую нитку на лицо и, разделив ее на составляющие, оберните бусинку. Затяните нитку и надежно закрепите на изнанке.

12. Ваш нитковдеватель прослужит гораздо дольше, если вы капнете супер-клей в основание тонкой проволоки, в место где она крепится к держателю.

13. Размечать лен с помощью маркеров довольно сложно. Не рисуйте всю сетку сразу, лучше проводите линии, ориентируясь на уже вышитые стежки.

14. Иногда требуется вышить серию повисших крестиков. Если вышивать их требуется в два сложения, то возьмите одинарную нитку и делайте каждый стежок дважды. При этом способе протяжки на лице будут не так заметны.