Гардероб чумного доктор

Бубонная чума, также известная, как Черная Смерть, в середине 14-ого века стала причиной гибели по меньшей мере 75 миллионов человек в Европе, Азии и Африке. Бубонная чума известна, как самая смертоносная эпидемия в истории человечества.

Чума началась в Китае в 1330-х годах и проделала свой ​​путь через Европу в период с 1346 до 1353 года. В те времена, врачи не знали, что вызывает распространение болезни. Для оказания медицинской помощи и защиты себя от возможного заражения, врачи того времени изобрели средневековую версию костюма для работы с опасными веществами.

Каждая часть костюма (а именно: шляпа, птичья маска, красные стекла, черное пальто, кожаные штаны и деревянная трость), как полагают, имели важную функцию. Хотя врачи не знали, что они приносят больше вреда, чем пользы. С помощью своего наряда, а точнее пальто, в котором они ходили, они заражали больше и больше людей, потому что их одежда может быть и на время ограждала их от заражения, но сама становилась источником заражения. Ведь настоящими переносчиками вируса были клещи и крысы…

Шляпа

В 14-м веке врача можно было легко идентифицировать по широкополой черной шляпе. Считается, что широкополая шляпа была использована, чтобы частично оградить врачей от бактерий.

Птичья маска

Зачем клюв? Хоть в средневековье люди почему-то считали, что чуму распространяли птицы, но клюв служил другим целям. Клюв был наполнен уксусом, сладким маслом и другими сильно пахнущими химическими веществами, которые маскировали запах разлагающегося тела, который сопровождал врача того времени постоянно.

Красные стеклянные линзы

Врачи почему-то думали, что красные окуляры сделают их невосприимчивыми к смертельной болезни.

Черное пальто

Всё просто. Так они пытались уменьшить контакт с зараженным телом пациента. Также это бесформенное черное пальто скрывало то, что всё тело врача было намазано воском или жиром, чтобы сделать, как бы прослойку между вирусом и врачом.

Кожаные брюки

Подобные носят рыбаки и пожарные, чтобы внутрь не попадала вода, а кожаные брюки средневековых врачей оберегали их конечности и гениталии от инфекции. Да, там тоже было всё обмазано воском или жиром.

Деревянная трость

Тут я думаю вы сами догадались. Тростью они передвигали мертвые тела.