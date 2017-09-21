Тайна пропавшего Норфолкского полка

История Первой мировой войны насыщена невероятными, таинственными, порой даже мистическими событиями. Особое место занимает исчезновение в августе 1915 года части Норфолкского полка, который был сформирован в основном из местного ополчения и добровольцев. Что это было? Турецкий плен, похищение инопланетянами или перемещение в параллельный мир?

Место действия

Все произошло в августе 1915 года во время военной кампании под Галлиполи. Именно здесь, на равнине возле бухты Сувла, и произошло решающее сражение, где на хорошо укрепленных позициях располагалось турецкое военное соединение.

Перед англичанами стояла задача выбить противника из укреп-района. Итак, Норфолкский полк высадился в бухте Сувла в конце июля. Перед глазами солдат предстала картина настоящего ада. Солнце палило нещадно, раскаленный ветер переносил тучи горячего песка и пыли, которые забивались в глаза и уши военных.

Кроме того, здесь же находилось соленое пересохшее озеро, и кристаллы соли так блестели в солнечных лучах, что лишали людей возможности оценить окружающую обстановку. К этой адской картине остается добавить полчища зеленых жирных трупных мух, сплошным ковром покрывавших все вокруг: пищу, окопы, отхожие места, тела погибших и раненых.

Из-за этих антисанитарных условий у солдат началась дизентерия. Болезнь унесла жизни многих, а те, кто остался в живых, были истощены и ослаблены. Сил на проведение полноценной боевой операции просто не было. Тогда главнокомандующий Айан Гамильтон принял решение ввести свежие силы. И в назначенный день англичане, построившись в боевой порядок, двинулись навстречу врагу...

Начало конца

25 августа в 16:00 батальон 1/4 163-й бригады под прикрытием артиллерийского огня должен был преодолеть несколько километров. Но связь, как и все остальное в этой операции, находилась в плачевном состоянии. Поэтому артиллерия, не получив координаты, палила бесцельно.

Не имея прикрытия, батальон 1/4 смог продвинуться по открытому пространству всего лишь на 900 м, а затем был прижат к земле пулеметным огнем противника. Одновременно с правого фланга наступал батальон 1/5, на пути которого не было серьезных препятствий.

Вроде бы все шло по плану, пока не началась цепь таинственных и необъяснимых событий. Сэр Гамильтон так описывал их в донесении военному министру:

«Битва была жаркой и кровопролитной, земля окрасилась кровью, многочисленные раненые оставались на поле боя и только ночью возвращались на исходные позиции. Однако полковник с 16 офицерами и 250 солдатами продолжал теснить врага. Они углубились в лес, и их уже не было ни видно, ни слышно. Никого из них больше не видели, никто из них не вернулся назад».

267 человек исчезли без следа!

Пехотинцы третьего взвода первой пехотной роты рассказывали о том, что они видели со своей стороны. На солдат батальона 1/5 опустилось серебристое облако, казавшееся очень плотным, достигавшее в длину примерно 240 м, около 60 м в высоту и в ширину. Затем в облако вошли еще несколько сотен солдат, но ни один из них так и не вышел из него.

Спустя какое-то время облако поднялось, присоединилось к другим облакам, несмотря на сильный ветер, неподвижно висящим в небе, и направилось в сторону Болгарии, а потом и вовсе скрылось из виду.

Норфолкский полк исчез бесследно. Свидетели утверждают, что не было ни выстрелов, ни других звуков. Все происходило в полной тишине. В связи с этим командование решило, что солдаты были захвачены турками в плен с помощью каких-то коварных и хитроумных трюков.

Неразгаданная тайна

По официальным документам, все подразделение считалось пропавшим без вести. В отчетах британской кампании версия произошедшего была следующая:

«Полк был поглощен туманом неясного происхождения. Туман этот отражал солнечные лучи таким образом, что ослепил артиллеристов-наводчиков, из-за чего огневую поддержку обеспечить не удалось. Двести пятьдесят человек пропали без вести».

После капитуляции Турции Англия потребовала вернуть военнопленных. Однако турецкие власти утверждали, что с этим полком не велись боевые действия, мало того, они даже не подозревали о его существовании: «При проведении Галлипольской операции турецкая сторона не производила никаких боевых действий в районе близ бухты Сувла в лощине Каяджик-дере. А также не захватывала в плен английских солдат на протяжении всех боевых действий близ бухты Сувла».

Тем не менее англичане на правах победителя решили сами проверить места, где шли сражения. Их поиски увенчались успехом: на поле битвы были обнаружены кокарды военнослужащих Норфолкского полка, погоны, сапоги и некоторые предметы военной одежды.

А в находящейся поблизости деревне им удалось найти крестьянина, который рассказал, что в августе 1915 года на своем участке он обнаружил множество тел английских солдат.

«Тела были разбросаны на территории примерно 2,5 кв. км. Все они были страшно изломаны, будто упали с большой высоты. Я испугался нечистой силы и сбросил все тела в ближайшее ущелье».

Англичане извлекли тела погибших из ущелья. Их оказалось 185, из которых 122 якобы принадлежали солдатам Норфолкского полка, остальные — военным из чеширского батальона. Из 185 тел было опознано только два. Но британское командование с уверенностью заявило, что найден именно исчезнувший Норфолкский полк. Из этого следовал вывод, что норфолкцы были уничтожены на поле боя, не нарушив линию обороны противника.

Однако есть некоторые детали, которые дают повод для сомнений. Например то, что тела были разбросаны на площади в 2,5 кв. км, то есть в 750 м за турецкой линией обороны, а это уже приличное расстояние от места сражения. Опять же, почему найдено только 185 тел из 267, куда же делись остальные? Почему были опознаны только двое? И, наконец, откуда такой странный характер повреждений: «будто сбросили с высоты»?

Версии и гипотезы

Архивы по делу исчезновения полка стали доступны лишь в 70-х годах прошлого века. И сразу же стали рождаться новые версии и гипотезы, история обрастала новыми подробностями. Например, стало известно, что таких странных облаков было восемь, а самое большое из них двигалось против ветра, будто преследуя солдат. В связи с этим появилась инопланетная версия, ее активно поддерживают уфологи. Согласно ей, солдат похитило НЛО (облако), причем часть из них забрали, а остальных уничтожили.

Этим объяснялось то, что повреждения тел, согласно медицинским отчетам, носили такой характер, будто были сброшены с большой высоты. В своей книге «По ту сторону абсурдного настоящего» Эмиль Бачурин пишет:

«Окраска и форма под облака — явная маскировка... В заливе Сувла несколько «однотипных» облаков неподвижно висели, несмотря на бриз, «наблюдая» за театром военных действий или «прикрывая» «облако» в долине ручья».

Еще одна популярная версия событий: Норфолкский полк переместился в параллельные миры, или попал в прошлое или будущее. А облако — не что иное, как портал в другое измерение. Некоторые приверженцы этой версии даже связывали ее с опытами Николы Теслы, который в то время достиг зенита своей славы.

Но как бы фантастичны и заманчивы ни были эти версии, есть и вполне реальные. Например, что турки применили химическое оружие, в чем, по понятным причинам, боялись признаться. Неизвестный газ образовал облако большой плотности, поэтому ветер не мог его рассеять.

За три года (с 1915-го по 1918-й) фронт вполне мог сместиться на 750 м, поэтому сведения о расположении трупов относительно линии фронта несколько искажены. Ну а сильно поврежденные тела можно объяснить тем, что турки не церемонились с погибшими противниками и сбрасывали их в овраг.

Если предположить, что облако — все же обычный природный туман, то, вполне возможно, наблюдатели не могли видеть состоявшийся в нем рукопашный бой турок с англичанами. И последние были, разумеется, повержены. Ведь янычары всегда славились своим умением вести ближний бой, поэтому во время турецких войн русским пехотинцам категорически запрещалось вступать с ними в рукопашную.

Ну и, наконец, совсем бесславный вариант: англичане сами положили свой полк, без согласования начав артиллерийский огонь, а потом прикрыли свои грехи неким плотным туманом, якобы появившимся не вовремя.

К сожалению, мы не знаем, что же произошло на самом деле, и, что печально, вряд ли узнаем. Нам остаются лишь догадки.